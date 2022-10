Sicherheitsbeamter des Impfzentrums: „So viele Menschen wurden ohnmächtig, dass wir Matten hinlegen mussten“.

Ein Wachmann, der in einem Impfzentrum in der kanadischen Provinz Alberta arbeitete, sah „Hunderte“ von Menschen, die nach der Impfung unter Nebenwirkungen litten. Dutzende von ihnen wurden ohnmächtig und mussten auf Matten gelegt werden.

„Sie begannen, vor allen Zimmern Matten auszulegen, weil so viele Menschen in Ohnmacht fielen“, sagte Bob Burke dem Western Standard. Er fand das ziemlich beunruhigend.

Im Dezember 2020 wurde Burke als Mitarbeiter des Zentrums eingestellt. Er sah, wie jede Gruppe auf die Coronaimpfstoffe reagierte.

Als die unter 50-Jährigen an der Reihe waren, sah Burke, wie „Dutzende“ von Menschen ohnmächtig wurden. „Sie sind einfach zusammengebrochen.“

So viele Menschen wurden ohnmächtig, dass Krankenschwestern anfingen, Matten vor die Injektionsräume zu legen. Dann schlossen sie die Tür, damit niemand etwas sehen konnte, sagte der Wachmann.

Eines Tages sah Burke einen jungen Mann, der sofort nach seiner Punktion einen Krampfanfall bekam. „Er hat sein Handy fallen lassen und ich bin rübergegangen, um es aufzuheben. Als ich ihn ansah, schlug er mit dem Kopf gegen die Wand, weil er Krämpfe hatte.“

Die meisten Leute in der Warteschlange sahen, dass der Mann einen Anfall hatte, und niemand rannte weg. „Ich dachte: Ihr wollt mich verarschen. Habt ihr nicht gesehen, dass dieser Mann einen Anfall hatte?“

Burke sagte, dass Kinder im Alter von 12 bis 18 Jahren die meisten unerwünschten Reaktionen aufwiesen. „Ich habe leider einige Leichen gesehen. Und ich sah ein kleines Mädchen, das sich mit einem Eisbeutel im Nacken krümmte. Ihr Gesicht hatte die gleiche grün-graue Farbe wie das einer Leiche.“

Eines Tages brach die Empfangsdame des Zentrums in Tränen aus. Sie sagte Burke, sie wisse nicht, wie lange sie durchhalten könne.

Kurz zuvor hatte ein 15-jähriger Junge bei der Verabreichung des Impfstoffs einen Schrei ausgestoßen. Anschließend lag er 2,5 Stunden lang auf einer Matte außerhalb des Punktionsraums.

Im Frühjahr 2022 hatte Burke genug. Er beschloss, an die Öffentlichkeit zu gehen und suchte den Kontakt zu den Medien. Niemand wollte ihm zuhören.

Burke und seine Frau haben sich nicht gegen Corona impfen lassen. Ein Freund von ihm hatte eine 56-jährige Tochter, die die Aufnahme gemacht hatte. Kurze Zeit später starb sie.

