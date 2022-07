Sie bringen COVID zurück … und dieses Mal ist es für immer

Covid ist wieder in jeder Schlagzeile zu finden. Während die „New Normal“-Leute verzweifelt versuchen, die Menschen zu verängstigen, damit sie den großen Reset akzeptieren, greifen sie auf ihren alten Favoriten zurück, um uns an die ewige Pandemie zu gewöhnen.

Die Zahl der „Covid-Fälle“ im Vereinigten Königreich ist nach Angaben des Office of National Statistics auf 3,8 Millionen gestiegen. In der EU sieht es angeblich genauso schlimm aus, denn dort haben sich die „Fälle“ in sechs Wochen (angeblich) verdreifacht.

Auch jenseits des großen Teichs sieht es ziemlich düster aus, denn in den USA sind die „Fälle“ in die Höhe geschnellt.

Auf der anderen Seite der (angeblichen) ideologischen Kluft sieht es nicht besser aus. Auch in Russland, China und Indien – obwohl sie als tapfere multipolare Krieger in einem 5D-Schachkampf gegen die Machenschaften der globalistischen Elite stehen – sind „Fälle“ der „neuen Variante“ aufgetreten.

Ganz gleich, wo Sie leben, „Fälle“ sind auf dem Vormarsch. Aber, wie wir alle wissen, bedeutet „Fälle“ eigentlich „Menschen, die positiv getestet wurden“ und ist eine gefälschte Statistik, die ausschließlich zu Propagandazwecken verwendet wird.

Bei der neuen „Welle“ geht es eigentlich nur darum, eine große Idee zu verkaufen: Die Pandemie wird niemals enden.

Marketwatch ist führend, was die Schlagzeilen angeht, die auf der Hand liegen:

Die USA sind weltweit führend bei neuen COVID-Fällen, da sich BA.5 weiter ausbreitet und zeigt, dass die Pandemie noch lange nicht vorbei ist

Die Pandemie ist noch lange nicht vorbei – das ist die fest codierte Botschaft, die derzeit die Runde macht, und sie ist alles andere als subtil. Die WHO hat es wortwörtlich gesagt, so ziemlich Wort für Wort:

WHO warnt, dass Covid noch lange nicht vorbei ist, da sich die Varianten in den USA und Europa häufen

Auch die Symptome werden geändert, wobei die Untervariante BA.5″ neue Symptome hervorruft, zu denen Halsschmerzen und eine heisere Stimme“ gehören.

In einem Geniestreich haben sie sogar nächtliche Schweißausbrüche und Einschlafprobleme in die Liste der Covid-Symptome aufgenommen – und das mitten in einer Hitzewelle. Geniales Zeug.

Dieser „Anstieg“ wird wahrscheinlich noch weiter zunehmen, da die WHO-Beamten von den Ländern verlangen, die Überwachung zu verstärken, was mehr Tests bedeutet, was wiederum mehr Fälle bedeutet. Das ist ein Spiel, mit dem wir alle sehr vertraut sind, und es ist völlig bedeutungslos.

Genauso bedeutungslos ist das Gerede über die neue „Zentaurus“-Variante.

Sie mussten sich für „Zentaurus“ oder etwas anderes entscheiden, denn der nächste griechische Buchstabe nach Omikron ist Pi, und niemand wird sich vor der Kuchenvariante fürchten.

Was ist an der „Zentaurus-Variante“ anders? Offensichtlich könnte sie ansteckender sein und einen schwereren Verlauf nehmen. Am wichtigsten ist jedoch, dass sie:

Sie hat das Potenzial, dem Virus zu helfen, den Antikörpern zu entkommen, die durch die derzeitigen Impfstoffe ausgelöst werden.

Das ist natürlich von entscheidender Bedeutung, wenn man diese süßen Auffrischungsimpfungen finanzieren will.

Um diesen Punkt in der Öffentlichkeit zu unterstreichen, wurde sogar der arme alte Sleepy Joe positiv auf Covid getestet, obwohl er bis über beide Ohren „geimpft“ war.

Was dies für seine langfristige Zukunft bedeutet, bleibt abzuwarten. Vielleicht wird Joe bald in den – ähem – Ruhestand versetzt, wer weiß.

Denken Sie daran, dass die Nachrichten ein Konstrukt sind – und wenn Joe positiv getestet worden wäre und es nicht in die Berichterstattung gepasst hätte, hätten wir einfach nie davon gehört.

Wir wissen ja, dass sie keine Masken tragen, wenn die Kameras nicht auf sie gerichtet sind, und es gibt keinen Grund anzunehmen, dass sie sich tatsächlich testen lassen. Ich meine, warum sollten sie?

Sie kündigen einfach einen „positiven Test“ für jeden Politiker an, der eine Auszeit braucht, um Sympathien zu wecken oder die Glaubwürdigkeit der Geschichte zu verstärken.

Es ist immer eine interessante Gratwanderung, wenn sie anfangen, die „vollständig Geimpften“ positiv testen zu lassen. Einerseits müssen die „Impfstoffe“ wirken, um die Ungeimpften davon zu überzeugen, sich impfen zu lassen… andererseits müssen die „Impfstoffe“ aber auch nicht wirken, um die Geimpften davon zu überzeugen, sich auffrischen zu lassen.

Offensichtlich sehen sie im Moment mehr Geld in der Auffrischungsimpfung als in der Neuimpfung. Das macht Sinn, denn alle ungeimpften Verweigerer sind aus ihrer Sicht wahrscheinlich ein hoffnungsloser Fall.

Was bedeutet das nun im Großen und Ganzen?

Nun, möglicherweise bedeutet es eine Rückkehr zu Maskenpflicht, sozialer Distanzierung und das Hinzufügen von 5/6/7 Auffrischungsimpfungen“ zu dem bereits ziemlich überfüllten Impfplan. (Vielleicht gibt es einen Preisnachlass, wenn man sich gleichzeitig gegen Polio, Affenpocken und 2 oder 3 Covid-Impfungen impfen lässt.)

Vielleicht gibt es eine schöne Herbstsperre, und die Schulen öffnen erst nach den Sommerferien. Vielleicht ist auch eine größere Geschichte im Anmarsch. Die Zeitung „I“ bereitet sich bereits auf einen „schlechten Winter“ vor.

Allgemeiner ausgedrückt: Der Plan besteht einfach darin, die semipermanente „Pandemie“ zu normalisieren.

Im Guardian heißt es bereits, diese Welle sei „am Abklingen“ und wir müssten uns „auf die nächste vorbereiten“. Die New York Times ist noch deutlicher:

Endemic Covid-19 sieht ziemlich brutal aus

The Atlantic hat eine Variante (heh) der gleichen Schlagzeile:

Die BA.5-Welle ist, wie COVID normal aussieht

Der San Francisco Chronicle verwendet in seiner Schlagzeile ganz unironisch den Begriff „new normal“.

Währenddessen stellen sowohl Bloomberg als auch die Washington Post Bidens positiven Test in den Mittelpunkt und behaupten, er zeige „das Durchhaltevermögen der Pandemie“ und stelle „seine Strategie der Rückkehr zur Normalität auf die Probe“.

Die Botschaft ist ziemlich klar: Es gibt kein Zurück zur Normalität. Ein endemischer Covid, ein nicht zu gewinnender Krieg für immer, das ist das Endspiel.

Eine hoffnungsvollere Anmerkung: Die Rückkehr von Covid bedeutet wahrscheinlich, dass die Leute vom Great Reset ein wenig verzweifelt sind.

Affenpocken sind albern, Polio war schon bei der Ankunft tot, die Hitzewelle ist bereits vorbei und die Menschen sind von der Ukraine ziemlich gelangweilt. Sie müssen zum Covid zurückkehren, weil sie nichts anderes haben.

Es ist wie bei einer alternden Rockband, die nur ungern zu ihren klassischen Hits zurückkehrt, nachdem das Publikum ihr experimentelles neues Album durchgeschnarcht hat.

Ehrlich gesagt ist das fast traurig.