Sie glauben wirklich, dass sie die Welt dazu bringen können, Israel wieder zu mögen

Propaganda ist ein wirksames Instrument der psychologischen Massenmanipulation, aber sie ist keine Zauberei. Sie kann nicht auf wundersame Weise auslöschen, was die Menschen in ihrem Innersten als wahr empfinden.

Caitlin Johnstone

Es ist niedlich, wie die Zionisten denken, dass sie die Welt manipulieren und propagieren können, damit sie Israel wieder mag.

Ja, überschwemmt alle Online-Plattformen mit verrückten Influencern, die uns erzählen, dass Israel großartig ist. Das wird uns diese Jahre der völkermörderischen Gräueltaten vergessen lassen.

Klar, kaufen Sie die sozialen Medienplattformen, die junge Leute nutzen, damit Sie Kritik an Israel zensieren können. Das wird sie davon überzeugen, dass Zionismus cool ist.

Los, übernehmen Sie die Kontrolle über CBS und machen Sie Bari Weiss zum Boss. Das wird uns all diese Videos von verstümmelten palästinensischen Kindern vergessen lassen.

Richtig, nutzen Sie zionistische Oligarchen und Einflussoperationen, um Regierungen und Institutionen so zu manipulieren, dass sie die freie Meinungsäußerung unterdrücken, die sich gegen einen völkermörderischen Apartheidstaat richtet. Das wird jeden dazu bringen, den völkermordenden Apartheidstaat zu unterstützen.

Ihre tägliche Erinnerung: Diese Leute werden dafür bezahlt, Nazi-Propaganda zu verbreiten. Der Anstieg der Nazi-Propaganda in letzter Zeit ist bemerkenswert

Your daily reminder, these people are paid to spread Nazi propaganda. The uptick in Nazi propaganda lately is remarkable https://t.co/9wPfHZzHxi — Anita Zsurzsan 🇵🇸 🕎 (@iamjourjean) October 5, 2025

Um erfolgreich Propaganda zu betreiben, muss man zuerst das Vertrauen der Menschen gewinnen, und dann muss man sie mit Erzählungen füttern, die an ihre bereits vorhandenen kognitiven Vorurteile appellieren. Niemand traut mehr der Israel-Apologetik, und die Vorurteile der Menschen richten sich nun eindeutig gegen die zionistische Organisation. Sie haben nichts, womit sie arbeiten können, und können nirgendwo anfangen.

Wenn ein Kollege, den Sie hassen, zu Ihnen kommt und anfängt, Sachen von Ihrem Schreibtisch zu stehlen, während er Ihnen sagt, dass er Ihr Freund ist und Sie nie bestehlen würde, werden Sie ihm nicht glauben, egal wie viele Worte er zu Ihnen sagt. Egal, wie geschickt er manipuliert, egal, wie eloquent seine Worte sind, nichts, was er sagt, wird deine Beobachtungen aus erster Hand in deiner materiellen Realität übertrumpfen.

So sieht es im Moment aus. Sie versuchen, uns mit einer Reihe von Worten zu überzeugen, dass wir nicht gesehen haben, was wir gesehen haben, dass wir nicht erlebt haben, was wir erlebt haben, und dass wir nicht wissen, was wir wissen. Und sie gehen davon aus, dass es funktioniert, weil die Sprache, mit der sie uns bewerfen, in großen Mengen verbreitet wird und viel Geld kostet.

Es wird aber nicht funktionieren. Selbst wenn die Propaganda uns davon überzeugen könnte, dass wir nicht gesehen haben, was wir gesehen haben, und nicht wissen, was wir wissen, funktioniert die Propaganda nur, wenn man nicht weiß, dass sie einem widerfährt. In den letzten zwei Jahren ist selbst relativ unpolitischen Bürgern klar geworden, dass es eine aggressive Kampagne gibt, um ihre Wahrnehmung des Staates Israel zu manipulieren, und dass jeder, der sie dazu drängt, diesen Staat zu unterstützen, unglaubwürdig ist. Niemand wird der Propaganda Glauben schenken, wenn er der Quelle nicht vertraut.

Sie haben Ihre 7.000 $ verdient.

You have earned your $7,000.https://t.co/7vUh4NGagh — Elijah J. Magnier 🇪🇺 (@ejmalrai) October 4, 2025

Jetzt, wo jeder weiß, dass Israel Influencern 7.000 Dollar pro Posting zahlt, um in seinem Namen Propaganda zu verbreiten, sieht man jedes Mal, wenn man online ein Video einer jungen, Social-Media-erfahrenen Persönlichkeit sieht, die Pro-Israel-Narrative vertritt, ihre Antworten mit Memes und Witzen über ihren 7k-Dollar-Jackpot überflutet. Von nun an, wann immer ein Sonnenbrille tragender Zillennial auftaucht und sagt: „Israel ist von allen Seiten von Islamofaschisten umgeben und du denkst, dass die JUDEN das Problem sind? Uhh, nein Babe. Komm mit mir“, wird jeder sagen: „Ich habe einen dieser 7.000-Dollar-Posten gefunden.“

Es funktioniert einfach nicht. Psychologische Manipulation geht nur so weit. Eine geschickte Sprache kann nur so viel bewirken, dass der Geist eines Menschen von seiner unmittelbaren Erfahrung der materiellen Realität entkoppelt wird.

Hier hat Israel den Fehler begangen, die liberalen Zionisten zu entfremden. Sie brauchten Leute am Tisch, die verstehen, wie normale Menschen denken, die dem israelischen Projekt helfen könnten, den schmalen Grat zwischen propagandistisch verbrämten Apartheid-Missbräuchen und umfassenden Gräueltaten, die die Welt entfremden würden, zu gehen. Stattdessen beschlossen sie, sich ganz auf die Smotriches und Ben-Gvirs einzulassen, im Vertrauen darauf, dass die Propagandamaschine, die ihnen all die Jahrzehnte so gut gedient hatte, sie auch weiterhin durch jeden internationalen Aufruhr tragen würde, den sie verursachen könnten.

Es ist nicht so gekommen. Die Augen der Welt sind offen für das, was Israel ist, und sie werden sich nie wieder schließen. Man kann nicht die Micky-Maus-Maske abnehmen, den Kindern das knurrige Freddy-Krueger-Gesicht darunter zeigen und dann die Maske wieder aufsetzen und hoffen, dass sie anfangen, dich wieder Micky zu nennen. Niemand wird vergessen, was du ihnen gezeigt hast.