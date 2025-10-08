Der Krieg schleicht sich heran

Paul Craig Roberts

Gilbert Doctorow ist ein kluger und gut informierter Kommentator über die Herausforderungen, mit denen der Westen Putin konfrontiert. In seinen jüngsten Beiträgen stellt er die Fragen: „Was denken die Russen über Putin? Wird seine heutige Strategie des Abnutzungskriegs unterstützt? Oder wollen die Russen den Krieg so schnell wie möglich durch einen Enthauptungsschlag auf Kiew beenden?“

Nach der Diskussion im kontrollierten russischen Staatsfernsehen kommt Doctorow zu dem Schluss, dass die Denkschicht – die obersten Machtzirkel – eine weitere große westliche Eskalation erwartet: die Lieferung von weitreichenden, nuklearfähigen Raketen an die Ukraine, zusammen mit 140 Milliarden Euro an gestohlenen russischen Vermögenswerten. Das würde den Konflikt um mehrere Jahre verlängern, während Europa seine Kriegsfähigkeit aufbaut. Die Alternative, ein „Oreschnik-Schlag“ auf Kiew, der die ukrainische Kampffähigkeit beenden würde, scheint die bessere Wahl zu sein. Kurz gesagt: Der Konflikt dauert zu lange. Zeit, ihn zu beenden. Doch kann Putin den Mut aufbringen, den Krieg mit einem Sieg zu beenden?

Nachdem er Putins Rede auf dem Valdai-Diskussionsklub beobachtet hatte, folgert Doctorow, dass Putin die neuen und wachsenden Bedrohungen des Westens ignoriert und stattdessen auf gute Beziehungen zu Trump setzt – und sich damit ein eigenes Problem geschaffen hat.

Doctorow schreibt weiter:

„Ich habe im vergangenen Jahr Paul Craig Roberts scharf kritisiert, weil er Putin wiederholt als den Mann bezeichnete, der uns durch seine ständige Nachgiebigkeit und das Überschreiten russischer roter Linien in den Dritten Weltkrieg führt. Nun muss ich leider zugeben, dass PCR recht hatte. Gestern auf dem Valdai-Klub hat Putin meinen Respekt verloren – und ich bin sicher, ich bin nicht der Einzige. Er zeigt Feigheit. Der lauteste Russophobe auf dem Capitol Hill, Senator Lindsey Graham, wird jetzt wohl Sekt trinken.

Der Sinn der Oreschniks besteht ja darin, dass sie die Aufgabe erledigen können, ohne die Büchse der Pandora der taktischen Atomwaffen zu öffnen. Und doch hat Putin gerade seine eigenen roten Linien im Hinblick auf die Lieferung amerikanischer Langstreckenraketen nach Kiew aufgehoben. Noch vor einem Jahr war seine Linie, dass der Lieferant dieser Raketen – und derjenige, der die Zielkoordinaten bereitstellt (die USA) – als Mitkriegspartei betrachtet würde, was einen russischen Gegenschlag rechtfertige. Und was hörten wir gestern? Dass diese Raketen die Lage auf dem Schlachtfeld nicht verändern würden. Das ist eine blanke Lüge.

Der Moment der Entscheidung für Russland rückt schnell näher. Und mit Putin an der Spitze sieht es nach ‚Sterben‘ aus.

Ich sage das als Außenstehender. Es ist an den Russen, zu entscheiden, wer sie regiert. Aber unser Überleben auf diesem Planeten hängt davon ab, dass Russlands Führer die richtigen Entscheidungen trifft. Seine scheinbare Überzeugung, dass es wichtiger sei, sich bei Donald Trump einzuschmeicheln, als Russlands rote Linien gegen das, was Trump, Merz, Starmer, Macron und Ursula von der Leyen planen, öffentlich zu verteidigen, führt uns direkt in den Dritten Weltkrieg.“

Beim Lesen von Doctorows Kommentaren zu Putins Valdai-Rede bekomme ich den Eindruck, dass Putin und Lawrow sich entschieden haben, die Realität zu verdrängen, statt sich ihr zu stellen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es besser machen würde, wenn die Realität ein Atomkrieg ist. Doch es müsste gar kein Atomkrieg sein. Putin spricht mit sanfter Stimme, aber ohne großen Stock. Folglich wirkt der Kreml unentschlossen und verletzlich.

Hier sind Doctorows Worte:

„Gute Amerikaner, schlechte Europäer: Putins neueste Politik in Kurzform. Gestern kommentierte ich Putins Rede beim Valdai-Forum in Sotschi. Ich sagte, sie habe die neuen und sehr ernsten Bedrohungen, die die USA und Europa Russland entgegensetzen, ignoriert. Stattdessen wiederholte Putin nur die altbekannte Litanei, wie sich die Konfrontation mit den USA und der NATO seit den 1990er Jahren entwickelt hat und wie die neue Weltordnung mit Unterstützung des globalen Südens entsteht. Tatsächlich war die Rede noch schlimmer, als ich sie beschrieben habe. Es war völlig klar, dass Putin verzweifelt versucht, Trump auf seiner Seite zu halten, um eine Normalisierung der Beziehungen zu erreichen – koste es, was es wolle. Offenbar glaubt er, dass Russland so die Europäer zähmen kann, die angesichts eines US-russischen fait accompli zurückweichen müssten. Nur so lässt sich Putins seltsame Entscheidung erklären, Trumps 20-Punkte-‚Friedensplan‘ für Gaza öffentlich zu unterstützen – ein Plan, der noch auf die Zustimmung der Hamas wartet. Zwar fügte Putin die Bedingung hinzu, dass Israel die Zwei-Staaten-Lösung anerkennen müsse, doch diese ging unter, als Putin Trumps Ernennung von Tony Blair lobte – ausgerechnet Tony Blair, den unangezeigten Kriegsverbrecher, der den illegalen US-Angriff auf den Irak befürwortete. Putin nannte ihn gestern einen erfahrenen Staatsmann und erinnerte sich an einen Tag, den er einst in Blairs Residenz verbracht habe – beide im Schlafanzug beim Kaffee. Ich glaube, Putin ignoriert die offensichtliche Tatsache, dass Donald Trump nur Verachtung für jene hat, die versuchen, sich bei ihm einzuschmeicheln. In dieser Hinsicht hat Putin Russland gestern mehr geschadet als genutzt. Außenminister Sergei Lawrow hat den Schaden noch vergrößert. In einem Interview sprach er über die Lieferung von Tomahawk-Raketen an Kiew. Er sagte, das ändere die Lage auf dem Schlachtfeld nicht. Das ist Unsinn. Die Übergabe solcher Raketen an die Ukraine erlaubt Kanzler Merz endlich, die deutschen Taurus-Raketen zu liefern, wie er es seit Amtsantritt will – allerdings erst, nachdem die USA vorangegangen sind. Die amerikanischen Tomahawks mögen 40 Jahre alt sein und abfangbar, doch nie zu 100 %. Die Taurus ist modern und könnte großen Schaden anrichten, bevor Russland Gegenmaßnahmen findet. Angesichts der zunehmenden Bedrohungen aus Europa, auf die Putin nicht reagiert, indem er klar russische Gegenschritte formuliert, hat der Kremls Fokus auf gute Beziehungen zu Trump Russlands Position ernsthaft geschwächt.

Doctorow diskutiert mit Glenn Diesen Putins milde Reaktionen auf wachsende westliche Provokationen und Angriffe auf russische Infrastruktur.

Er erklärt – wie auch ich –, dass Putin ein Bild von Russland als endlos duldsam geschaffen hat. Doctorow glaubt, dass Putins Versagen, Russlands Interessen zu verteidigen, zu seiner Ablösung führen könnte. Putin hat keine seiner roten Linien verteidigt – und nun hört er auf, überhaupt welche zu ziehen. Das hat die Eskalation nur ermutigt. Putins Versuch, dem Westen Wohlwollen zu zeigen, hat ihn von Russlands Entschlossenheit überzeugt – ihrer Abwesenheit.

Menschen überall auf der Welt hofften, Putin würde sich der US-Hegemonie entgegenstellen, wie es einst sowjetische Führer taten. Die Welt ist es leid, von Amerikas zionistischen Neokonservativen schikaniert zu werden. Hegemonie hat Amerika zu einem Plünderer statt zu einem Produzenten gemacht. Plünderung bringt keine Wohlstandsgesellschaft hervor – nur Reichtum für die Mächtigen. Die Verteilung von Einkommen und Vermögen in den USA ist schlimmer als alles, was in meiner Jugend vorstellbar war. Das amerikanische Volk profitiert nicht von der Hegemonie.

Washingtons Hegemonie – hauptsächlich im Dienste Israels und von Putin unbeabsichtigt mitgetragen – treibt die Welt in den Abgrund.