Sie haben kein Recht zu einem Krieg – und auch keine „Ermächtigung“!

Die 80-jährige Dr. Viktoria Waltz, ehemals Dozentin am Institut für Raumplanung der Technischen Universität Dortmund, hat einen eindringlichen öffentlichen Brief per E-Mai „An die Regierenden und Verantwortlichen in Regierung, Parteien und Parlament in Berlin“ gerichtet. Es sei Aufgabe ihrer Generation, eindringlich davor zu warnen, den Weg des Krieges weiter zu beschreiten. Die Verantwortlichen hätten kein Recht, selbstherrlich das Volk in das größte Unglück zu führen und einen 3. Weltkrieg zu riskieren, der vernichtender sein werde als alles vorher. Das Volk müsse selbst in einer Volksabstimmung darüber entscheiden. Wir drucken ihren dringenden mahnenden Appell nachfolgend ab. (hl)

Ein öffentlicher Brief per mail an

info@gruene-bundestag.de

direktkommunikation@spdfraktion.de

fraktion@cducsu.de

dialog@fdpbt.de

Info@bundestag.de

Sie stehen an einem Scheideweg.

Entweder beschreiten Sie den Weg des Friedens und der Diplomatie und nehmen endlich die Verhandlungsangebote Russlands an oder

Sie entscheiden sich für den Weg des Krieges und riskieren einen 3. Weltkrieg, der nicht mehr mit Gas oder Phosphor die Menschen zerstören werden wird wie im 1. und 2. Weltkrieg, sondern mit einem noch schrecklicherem alles vernichtenden Waffenarsenal inklusive Atomwaffen!

Aber seien Sie sicher, Ihr Deutsches Volk, dem sie geschworen haben zu dienen und jedes Unglück von ihm abzuwenden, will keinen Krieg!!!! Fragen Sie das Volk. Führen Sie einen Volksentscheid durch mit der Frage „Wollen