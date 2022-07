Sie hat alles verloren: Kalifornische Mutter nach Pfizer-Impfung schwer behindert und jetzt obdachlos

Da Pharmakonzerne nicht haftbar gemacht werden können und staatliche Behörden die Unterstützung für Behinderte einstellen, ist die ehemalige Immobilienmaklerin Jenny Porter chronisch behindert und obdachlos, aber Sie können helfen.

Zwei Tage nach einer Injektion des experimentellen COVID-19-Impfstoffs von Pfizer im August letzten Jahres wurde Jenny Porter, eine kerngesunde Immobilienmaklerin und alleinerziehende Mutter von drei Kindern, „schrecklich krank“ und litt unter „ununterbrochenen, quälenden Schmerzen“, während sie nicht mehr gehen, sitzen und sich manchmal sogar bewegen konnte.

Infolgedessen ist sie nach wie vor arbeitsunfähig, hat sich von ihren Kindern entfremdet und lebt nun trotz der großzügigen Bemühungen eines Netzwerks treuer Freunde über viele Monate hinweg in einer Obdachlosenunterkunft in Südkalifornien.

„Sie ist ein typisch amerikanisches Mädchen, das das Richtige tat und alles verloren hat“, erklärte Brenda Maingot in einem Telefoninterview mit LifeSiteNews. Maingot und ihr Ehemann Gary, die seit 27 Jahren eng mit Porter befreundet sind, pflegten sie nach ihrer Verletzung über einen längeren Zeitraum in ihrem Haus.

Maingot, eine Erziehungswissenschaftlerin aus Marietta, beschrieb ihre Freundin Jenny als „umwerfend schön, immer aktiv, immer sportlich. Sie war so etwas wie die PTA-Fußballmutter an der Schule ihrer Kinder… einfach der Inbegriff von Gesundheit“.

Jennifer Porter im Jahr 2017. Der Grund, warum ich ein Bewusstsein schaffen möchte, ist, dass ich [vor der Impfung] ein starker, gesunder Mensch war, der körperlich sehr fit und kerngesund war“, sagte sie.

Porters persönlicher Chiropraktiker, Dr. Sean Rundle, stimmt dem zu. „Vor diesem Vorfall war Jenny immer die Art von Patientin, bei der, wenn sie die Praxis betrat, die Energie einfach nach oben ging. Sie hat immer viel Energie, ist immer positiv, einfach ein Draufgänger und voller Leben.

„Im August, nach der Impfung, war sie nicht mehr wiederzuerkennen“, sagte er gegenüber LifeSiteNews. „Sie wurde oft in [das Büro] getragen, da sie nicht alleine gehen konnte… ihr ganzer Körper war völlig entzündet. Ihre Augen waren aufgequollen, ihre Wangen waren voll, ihre Beine waren geschwollen“.

„Es ist wie Jekyll und Hyde, es ist eine Geschichte von zwei verschiedenen Frauen, von dem, was sie [vor der Spritze] war, bis zu dem, was sie jetzt ist“, beklagte Rundle.

Pater Basil Harnish, O.Praem, betet über Jenny in der Praxis von Dr. Sean Rundle, Premiere Chiropractic in Laguna Hills, Kalifornien

In einem Interview mit Broken Truth im Juni erklärte Porter, dass ihr Arzt, bei dem sie fast 20 Jahre lang behandelt wurde, bei ihr als Folge der Pfizer-Spritze das Multi-System-Inflammationssyndrom (MIS) diagnostiziert hatte.

MIS ist „eine autoimmunbedingte Entzündungskrankheit, die Ihre Organe, Ihr Gewebe und Ihre Muskeln angreift. Es aktiviert auch alte Sportverletzungen. Sie aktivierte Arthritis. Es hat meine Wirbelsäule beschädigt und die Bandscheiben in der Lendenwirbelsäule verformt. Wir glauben auch, dass sich die Bandscheiben in meinem Nacken gewölbt haben“, erklärte sie.

Darüber hinaus litt Porter unter kognitiven und reproduktiven Problemen, wobei „mehrere Allergien“ aktiviert wurden und „starke Nervenschmerzen“ auftraten.

„Die Krämpfe, die ich etwa von meinem Brustbein abwärts hatte, fühlten sich an, als hätte ich Wehen in meinen Muskeln. Wie das verrückteste Charley-Pferd, das man sich vorstellen kann“, sagte Porter in einem Telefoninterview mit LifeSiteNews.

Als ihre Branche im letzten Jahr nach der Schließung von COVID wieder öffnen wollte, sagte Porter, dass sie „eine Menge Druck“ verspürte, sich die Injektion geben zu lassen, um sicherzustellen, dass sich die Menschen um sie herum wohlfühlen, denn andernfalls könnte es für sie schwierig werden, ihren Lebensunterhalt zu verdienen.

„Ich habe versucht, etwas zu tun, von dem ich dachte, dass sich alle anderen um mich herum sicher fühlen würden“, sagte sie. „Und ich sollte mich schämen, denn ich hätte diese Entscheidung nicht aus Angst treffen dürfen, aber ich habe es getan, weil ich dachte, ich könnte den Einkommensverlust für mich und meine Kinder nicht verkraften.“

Doch nicht nur haben die Regierungen Pfizer und anderen „Impfstoff“-Herstellern rechtliche Immunität für Nebenwirkungen ihrer Produkte gewährt – trotz ihrer beunruhigenden Erfolgsbilanz bei der straf- und zivilrechtlichen Haftung -, sondern auch Arbeitgeber können nicht für die Ausübung eines solchen sanften Zwangs auf ihre Angestellten haftbar gemacht werden.

Mit Ausnahme ihres Hausarztes, der sich sehr bemühte, ihr zu helfen, stellte Porter fest, dass die Ärzte im medizinischen System „nicht so handeln, dass sie versuchen herauszufinden, was mit mir los ist“.

Sogar ihr eigener Arzt hatte aus Angst vor dem Verlust seiner Zulassung nur begrenzte Möglichkeiten.

„Einer der Gründe, warum es so schwierig ist, gesund zu werden, ist, dass die Ärzte, zu denen wir eigentlich gehen könnten, uns nicht helfen können, weil sie sonst ihre Zulassung verlieren“, erklärte sie.

Im Mai gab eine Gruppe von 17.000 Ärzten und medizinischen Wissenschaftlern, die sich Global Covid Summit (GCS) nennt, eine Zehn-Punkte-Erklärung heraus, in der sie forderten, dass „der medizinische Notstand aufgehoben, die wissenschaftliche Integrität wiederhergestellt und Verbrechen gegen die Menschlichkeit geahndet werden müssen“.

Ihr sechster Grundsatz machte darauf aufmerksam, dass das medizinische Establishment Tausende von Patienten wie Jenny im Stich gelassen hat, die an dem leiden, was sie „Post-COVID-Impfstoffsyndrom“ nennen. Dieser Punkt besagt, dass „die Finanzierung und Erforschung von Impfschäden, Tod und Leiden etabliert werden muss.“

Bei der Beschreibung dieses Prinzips während der Pressekonferenz erklärte Dr. David Wiseman, ein ehemaliger Forschungsmitarbeiter von Johnson & Johnson, dass die Komplikationen, die so viele Verletzungen durch die Injektionen verursacht haben, mit Namen und ICD-10-Codes erkannt werden müssen, „damit die Patienten eine Behandlung erhalten können. Ohne dies werden sie einfach in der Schwebe gelassen“.

Die GCS weist weiter darauf hin, dass Einzelpersonen innerhalb einer „korrupten medizinischen Allianz aus Pharma-, Versicherungs- und Gesundheitseinrichtungen“ zusammen mit Regierungsbehörden, großen Technologie- und Medienunternehmen untersucht werden müssen „und diejenigen, die [diese] Verbrechen gegen die Menschheit begangen haben, zur Rechenschaft gezogen werden müssen.“

Auch das kalifornische Sozialamt ließ Jenny im Stich. Nachdem es ihr weniger als sechs Monate lang Unterhaltsgeld gewährt hatte, erkannte es ihre Behinderung plötzlich nicht mehr an, obwohl ihr Hausarzt ihren Zustand mehrfach bestätigt hatte und sie erneut einen Antrag gestellt hatte.

Infolge dieser Entwicklungen war sie gezwungen, ihre Ersparnisse aufzubrauchen, ihr Auto zu verkaufen und diese Gelder für die Wiederherstellung ihrer Gesundheit zu verwenden, einschließlich der Kosten für die Entschädigung von ganzheitlichen Ärzten, die nach ihrer Aussage sehr daran interessiert waren, ihr zu helfen, herauszufinden, was mit ihr innerlich nicht stimmt.

Durch bestimmte Entgiftungstechniken hat Jenny nach eigenen Angaben eine „1000-prozentige Verbesserung“ erfahren, die es ihr ermöglicht, sich ein wenig mit ihrem Rollator fortzubewegen und einige persönliche Aufgaben zu erledigen, aber sie hat noch einen langen Weg vor sich.

Außerdem wurde Jenny von Dr. Rundle und dem Kinesiologen Chuck Pechin unentgeltlich behandelt, die gegenüber LifeSiteNews erklärten, dass sie sie unentgeltlich behandelten, „weil sie ein so wunderbarer Mensch ist und nichts, aber auch gar nichts, wie dies irgendjemandem in den Vereinigten Staaten passieren sollte. Es ist einfach schrecklich“.

„Und ich bin wirklich verärgert, dass Pfizer nichts dagegen unternimmt. Mit all den Milliarden von Dollar, die sie verdienen, können sie den Menschen nicht helfen, die durch ihre Spritze in den Ruin getrieben wurden? Das ist nicht richtig“, sagte er.

Rundle stimmte zu, dass die „völlige Immunität“ der Pharmaunternehmen „einfach nach Ärger schreit. Es ist einfach nicht fair, und ich verstehe nicht, warum sie nicht die Verantwortung für die Schäden übernehmen, die ihr Impfstoff Menschen wie Jenny zufügt, die tatsächlich körperliche Hilfe benötigen und durch diesen Impfstoff verstümmelt wurden“.

Er betonte jedoch auch, dass Jenny „eine Kämpferin ist und nicht aufgibt. Selbst in ihren tiefsten und dunkelsten Momenten scheint sie immer noch einen Weg zu finden, das Positive zu finden, den Kopf hochzuhalten und weiterzumachen.“

Bei der geistlichen Betrachtung all dessen, was ihr in den letzten elf Monaten widerfahren ist, sagte Jenny: „Jesus kann dies nutzen, damit der Rest der Hälfte meines Lebens so viel anders wird. Ich bin ein ganz anderer Mensch als früher. Meine Augen sind so offen für das Leid in dieser Welt. Ich werde nie wieder dieselbe sein.“

„Gott hat einen Plan für mein Leben, und dazu muss ich erkennen, dass er da ist, egal was passiert. Und er wird sich um mich kümmern“, sagte sie.