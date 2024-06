Sie können die Gaza-Narrative nicht kontrollieren, weil schon zu viel gesehen wurde.

Caitlin Johnstone

Hören Sie sich diesen Artikel an (Tim Foley liest ihn vor):

Viele Progressive, die dem Mainstream nahestehen, tun so, als sei Gaza eine radikale Abweichung vom normalen Verhalten der USA, was kindischer Unsinn ist. Die USA fügen der Welt ständig ähnliche Gräueltaten zu. Der einzige große Unterschied ist, dass (A) dieses Ereignis live übertragen wird und (B) es eine pro-palästinensische Bewegung gab, bevor es begann.

Was (B) betrifft, so zeigt Gaza, wie sehr das US-Imperium davon profitiert, seine militärische Gewalt im Ausland relativ schnell zu beenden. Wenn es innerhalb weniger Jahre von der Propaganda über die böse Diktatur X zur Zerstörung des betroffenen Landes und zum nächsten Krieg übergehen kann, bleibt der Öffentlichkeit nicht genug Zeit, um zu erkennen, wie böse das Imperium ist. Es hat Jahre gedauert, bis sich ein Mainstream-Konsens darüber herausgebildet hat, dass die Invasion des Irak falsch war, und es wird wahrscheinlich Jahrzehnte dauern, bis sich ein Mainstream-Konsens darüber herausgebildet hat, wie böse das Imperium seit 2011 in Syrien ist.

Im Fall von Gaza haben die Menschen es kommen sehen und es von Anfang an als das bezeichnet, was es ist, denn es gab bereits ein weitverbreitetes politisches Verständnis – zumindest unter Linken -, dass Israel ein mörderisches Siedler-Kolonialisten-Projekt ist und die Palästinenser ein kolonisiertes Volk. Dieses weitverbreitete Verständnis ist darauf zurückzuführen, dass die israelisch-palästinensische Debatte seit Generationen geführt wird, sodass das Kollektiv genügend Zeit hatte, die Fakten wirklich zu prüfen und seine Argumente im öffentlichen Bewusstsein zu verbreiten. Diese Fakten und Argumente standen nach dem 7. Oktober bereit, um aufgegriffen, verstanden und genutzt zu werden – auch von jungen Menschen, die mit der Situation nicht vertraut sind.

Was also den Informationsinteressen des Imperiums heute wirklich schadet, ist die Tatsache, dass es bereits vor dem Angriff auf Gaza ein weitverbreitetes gesellschaftliches Bewusstsein über Palästina gab, kombiniert mit den bewusstseinserweiternden Effekten der sozialen Medien und der Leichtigkeit, mit der gewöhnliche Menschen jetzt rohes Videomaterial in Umlauf bringen können. Dies zeigt, dass Bewusstsein und Dysfunktionalität nicht nebeneinander existieren können, egal ob es sich um Menschen als Individuen oder als Kollektiv handelt. Wenn wir in der Lage sind, etwas wirklich zu sehen und tief zu verstehen, ist es für die Dysfunktionalität viel schwieriger zu funktionieren.

Das Licht des Bewusstseins macht es einem Imperium, das sich von menschlichem Blut nährt, schwierig zu funktionieren, weshalb so viel Mühe darauf verwendet wird, die Lichter auszuschalten. Lügen und Propaganda zu verbreiten, palästinensische Journalisten in Rekordzahl zu töten, westlichen Journalisten die Einreise nach Gaza zu verweigern, TikTok zu verbieten, Studentenproteste zu unterdrücken und jeden, der versucht, das Bewusstsein über Gaza zu verbreiten, als Antisemiten zu beschimpfen, bedeutet hier, das Licht auszuschalten.

In diesem Sinne erleben wir tatsächlich eine Art Kampf zwischen den Kräften des Lichts und den Kräften der Finsternis – nicht in dem Sinne, wie es die zionistischen Ideologen meinen, sondern in dem Sinne, dass es Menschen gibt, die versuchen, das Licht des Bewusstseins zu verbreiten, und die in direkten Konflikt mit Menschen geraten, die versuchen, dieses Licht auszulöschen.

Und so wird die Menschheit schließlich heilen: indem sich das Licht des Bewusstseins in unserem kollektiven Bewusstsein auf all die verschiedenen Arten ausbreitet, in denen unsere Spezies noch dysfunktional ist. Diese Verbreitung des Bewusstseins geschieht auf so unterschiedliche Weise wie investigativer Journalismus, Lehren, Forschen, Twittern, Videos drehen, Blogs schreiben, andere in zwischenmenschlichen Gesprächen informieren und das eigene persönliche Bewusstsein durch innere Disziplinen wie Meditation und Selbsterforschung erweitern.

Jeder von uns kann sich im Laufe seines Lebens auf seine Weise an dieser Entwicklung des menschlichen Bewusstseins beteiligen, und jeder Beitrag, den wir dazu leisten, macht einen Unterschied. Alles, was Sie tun, um das Unsichtbare sichtbar zu machen und das Licht des Bewusstseins auf Bereiche der Dysfunktionalität zu lenken, hilft der Menschheit, eine höhere Ebene der Funktionalität zu erreichen, sei es, dass Sie das Bewusstsein für Dysfunktionalität in der Welt verbreiten oder in sich selbst, indem Sie mehr Bewusstheit in Ihre eigenen inneren Prozesse bringen.

Jeder von uns kann jeden Tag viele Dinge tun, um dazu beizutragen, die Menschheit ins Licht zu führen, sodass wir eines Tages eine vollständig bewusste Spezies werden können. Jeder von uns kann sich darin üben, ständig nach Gelegenheiten Ausschau zu halten, sein Bewusstsein auf diese Weise von Moment zu Moment zu erweitern.

Im Jahr 2024 ist der Gazastreifen ein sehr, sehr fruchtbarer Boden für eine solche Erweiterung.