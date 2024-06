Agenda 2030 als Täuschung: Neil Oliver über globale Kontrolle und grüne Agenda

Neil Oliver: „Während alle abgelenkt waren von dem, was ich eine Pandemie des Betrugs nenne – eine Pandemie von nichts als absurden Tests und Impfungen – hat die WHO im Hintergrund ihre Dokumente umgeschrieben, um den Nationalstaaten die Kontrolle zu entziehen”.

Neil Oliver: "Während alle von dem abgelenkt waren, was ich eine Betrugsdemie nenne, ich sage eine Pandemie von nichts weiter als Farce, eine Pandemie von Impfungen, während alle abgelenkt waren, hat die WHO ihre Papiere umgeschrieben, um den Nationalstaaten den Rang abzulaufen… Jetzt wird die WHO von Softwareverkäufern bezahlt… pic.twitter.com/vi5AMDKNy5 — Camus (@newstart_2024) Mai 31, 2024

Heute, obwohl sich die Situation in den vergangenen Wochen etwas beruhigt hat, ist die WHO, die von Bill Gates, einem Software-Verkäufer, finanziert wird, immer noch in der Lage, uns nach Belieben zu blockieren und die Kontrolle über alles zu übernehmen, was sie für notwendig hält, angeblich zum Wohle des Planeten, unter dem Vorwand der grünen Agenda und der Agenda 2030, die die größte aller Täuschungen ist.

Es sind Menschen gestorben, wie jedes Jahr Menschen an Atemwegsviren sterben. Aber erinnern Sie sich, wie uns gesagt wurde, dass jeder, der innerhalb von 28 Tagen nach einem positiven PCR-Test stirbt, als COVID-Toter zählt? Erinnern Sie sich an die Ungenauigkeit von „mit oder durch COVID“? Das war alles nur Augenwischerei. Jetzt sagen immer mehr Leute, dass die Statistiken zeigen, dass es nichts Neues gibt. Und vergessen Sie nicht zu fragen, wie genau die alten Menschen in den Pflegeheimen gestorben sind. Jetzt zeigen die Statistiken, dass das Jahr 2020 nichts Außergewöhnliches war. Lassen Sie das mal auf sich wirken. Was wäre, wenn all das – die Lockdowns, die sogenannten Impfungen, die Zerstörung von Leben, die dauerhafte Veränderung unserer Welt – auf Lügen und Propaganda basiert hätte?

Hier gibt es keinen Sieg. Niemand wird zur Rechenschaft gezogen, außer den sogenannten Impfgegnern, die längst verurteilt sind. Niemand zahlt den Preis, außer den leidenden Steuerzahlern, denen ihr hart verdientes Geld aus der Tasche gezogen wird. Niemand übernimmt die Verantwortung, und es ist so sicher wie das Amen in der Kirche, dass die nächste globale Katastrophe auf uns zukommt. Wenn wir nicht endlich aufwachen, den Betrug durchschauen und standhaft Nein sagen, werden wir am Ende nur uns selbst die Schuld geben können.