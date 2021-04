Sie können nicht gewinnen. Versuchen Sie es nicht einmal!

James Corbett

Stellen Sie sich vor, Sie finden einen Gefangenen in einer unverschlossenen Gefängniszelle. Verwirrt fragen Sie ihn, warum er dort sitzt, obwohl die Tür zu seiner Zelle nicht einmal verschlossen ist.

„Oh, sie ist nicht verschlossen? Ich habe nicht nachgesehen.“

Sie versichern ihm, dass sie unverschlossen ist und fragen erneut, warum er nicht geht.

„Wozu die Mühe? Sie werden mich wahrscheinlich erwischen, bevor ich rauskomme.“

Sie sehen sich verwirrt um. Sie erklären ihm, dass dies nicht einmal ein Gefängnis ist. Ihm wurde lediglich befohlen, einen orangefarbenen Overall zu tragen und in einem unverschlossenen Raum zu bleiben, aber er muss sich nicht daran halten. Alles was er tun muss, ist zu gehen.

„Selbst wenn ich entkomme, finden sie mich und bringen mich hierher zurück. Da kann ich genauso gut hier bleiben.“

Findest du diese Geschichte lächerlich? Natürlich ist sie das. Aber die Situation, die sie beschreibt, ist nur allzu wahr. Tatsächlich kennen Forscher seit einem halben Jahrhundert den Mechanismus, mit dem Menschen dazu gebracht werden können, sich effektiv in ihrem eigenen mentalen Gefängnis einzuschließen … und es dauerte nicht lange, bis die Geheimdienste diese Forschung nutzten.

Heute wollen wir die erschreckend wahre Geschichte erforschen, wie die Öffentlichkeit auf ein (falsches) Gefühl der Hilflosigkeit konditioniert wurde, und – was bei weitem wichtiger ist – was Sie tun können, um diese Konditionierung zu durchbrechen.

ERLERNTE HILFLOSIGKEIT

Wenn die Geschichte vom Gefangenen, der aus seiner unverschlossenen Gefängniszelle nicht entkommen will, haarsträubend klingt, denken Sie an die Geschichte vom Elefanten und dem Seil. Die Geschichte ist sogar noch kürzer:

In Indien trainieren Elefantenpfleger oft Babyelefanten zur Unterwürfigkeit, indem sie sie an einen Pfosten ketten. Sie kämpfen mit ihrem ganzen Willen, um sich zu befreien. Sie versuchen es tagein, tagaus, aber irgendwann geben sie einfach auf. Wenn die Babyelefanten erwachsen werden, brauchen sie keine Ketten mehr, um angebunden zu werden; ein dünnes Seil reicht aus.

Wenn sich das für einen Elefanten grausam anhört, haben Sie recht. Aber es ist auch effektiv. Massive, kräftige, erwachsene Elefanten können mit einem dünnen Seil an Ort und Stelle gehalten werden, einfach weil sie von Geburt an darauf konditioniert wurden, dass sie sich nicht aus ihrer Fesselung befreien können.

Aber wie viele Dinge, die für diejenigen, die mit der natürlichen Welt arbeiten, offensichtlich sind, musste diese Einsicht im Labor von einigen Diplomanden der Psychologie „wiederentdeckt“ werden. In diesem Fall führte Martin Seligman, ein Psychologe an der Universität von Pennsylvania, in den späten 1960er Jahren eine Reihe von Experimenten durch, die im Wesentlichen das Phänomen des Elefanten und des Seils replizierten.

Unter dem Titel „Learned Helplessness“ (Erlernte Hilflosigkeit) zeigte seine 1972 veröffentlichte Forschungsarbeit, wie Seligman und sein Team zwei Gruppen von Hunden schmerzhaften Elektroschocks aussetzten.

Die erste Gruppe von Hunden wurde in eine „Shuttle-Box“ gebracht, wo sie den Elektroschocks entkommen konnten, indem sie über eine kleine Barriere sprangen. Diese Hunde lernten bald, dass das Überqueren der Barriere sie vor den Schocks schützte und (wie zu erwarten) überquerten sie die Barriere jedes Mal schneller, wenn das Experiment durchgeführt wurde, bis sie den Schocks gänzlich entkommen konnten.

Die zweite Gruppe von Hunden wurde in eine, wie Seligman es nannte, „pawlowsche Hängematte“ gelegt, aus der sie den Schocks nicht entkommen konnten, egal wie sehr sie sich wehrten. Diese Gruppe von Hunden reagierte völlig anders als die Kontrollgruppe, als sie in die Pendelbox gesetzt wurde. Zwei Drittel dieser Gruppe versuchten nicht einmal, den Schocks zu entkommen, und entdeckten somit nicht, dass sie die Schocks durch Überschreiten der Barriere ganz vermeiden konnten. Sie legten sich einfach hin und jammerten, bis die Schocks aufhörten.

Die Lehre aus diesem Experiment ist scheinbar einfach: „Nach unserer Hypothese versucht der Hund nicht zu entkommen, weil er erwartet, dass keine instrumentelle Reaktion zur Beendigung der Schocks führen wird.“ Mit anderen Worten: Wenn Sie bei einem Hund völlige Hilflosigkeit hervorrufen wollen, konditionieren Sie ihn darauf, dass nichts, was er tut, einen Unterschied macht.

Aber, wie ich in meinem Video über Maus-Utopien und die schwärzeste Pille festgestellt habe, geht es bei Tierversuchen nie wirklich um Tiere. Es geht um Menschen. Auch in diesem Fall ging es nicht darum zu lernen, wie man Hilflosigkeit bei Hunden hervorruft, sondern wie dieser Zustand der Hilflosigkeit (auch bekannt als Depression) bei Menschen hervorgerufen wird.

Was glauben Sie, wie lange es gedauert hat, bis die CIA anfing, Seligmans Forschung als Waffe gegen ihre Feinde einzusetzen? Wenn Ihre Antwort „drei Jahrzehnte“ war, dann gewinnen Sie einen Preis!

Ja, zu der Zeit, als der Krieg (des) Terrors kam, benutzten die Kriminellen in Aktion Seligmans Experimente als Anleitung für ihr illegales Folterprogramm.

DIE CIA KOMMT

Ein altes Volksmärchen besagt, dass man die Erscheinung von Mary Bloodsworth (auch bekannt als „Bloody Mary“) beschwören kann, indem man ihren Namen vor einem Spiegel in einem kerzenbeleuchteten Raum rezitiert. Aber wenn Sie einen echten Dämon beschwören wollen, ist es viel einfacher als das. Alles, was Sie tun müssen, ist, ein psychologisches Phänomen zu dokumentieren, das als Waffe gegen die Bevölkerung eingesetzt werden kann, und ehe Sie sich versehen, steht die CIA mit einem Notizblock in der Hand vor Ihrer Haustür. Fragen Sie einfach Martin Seligman.

Nachdem er sich schon lange von der Tierquälerei abgewandt hatte, um menschliche Depressionen zu verstehen, leistete Seligman 2001 Pionierarbeit für einen neuen Zweig der kognitiven Psychologie, der sich Positive Psychologie nennt und den Menschen helfen soll, ihre erlernte Hilflosigkeit zu überwinden (dazu später mehr). Im Rahmen dieser Arbeit hielt Seligman im Mai 2002 auf dem Marinestützpunkt in San Diego einen Vortrag darüber, wie seine Forschungen dem amerikanischen Personal helfen könnten – in seinen eigenen Worten – „der Folter zu widerstehen und sich erfolgreichen Verhören durch ihre Entführer zu entziehen.“

Unter den etwa hundert Anwesenden bei diesem Vortrag war ein besonders begeisterter Fan von Seligmans Arbeit: Dr. Jim Mitchell, ein Militär-Pensionär und Psychologe, der einen Vertrag mit der CIA abgeschlossen hatte, um Trainingsdienstleistungen anzubieten. Obwohl Seligman zu dieser Zeit keine Ahnung davon hatte, war Mitchell – wie wir heute wissen – einer der Hauptarchitekten des illegalen Folterprogramms der CIA.

Natürlich galt Mitchells Interesse an Seligmans Vortrag nicht der Frage, wie er angewandt werden könnte, um amerikanischem Personal zu helfen, erlernte Hilflosigkeit zu überwinden und sich gegen Folter zu wehren, sondern vielmehr, wie er benutzt werden könnte, um erlernte Hilflosigkeit bei einer Zielperson der CIA hervorzurufen und die Folter zu verbessern. Wie die New York Times in einem Bericht zu diesem Thema im Jahr 2009 beschrieb:

Dr. Mitchell, so sagten seine Kollegen, glaubte, dass die Erzeugung von erlernter Hilflosigkeit bei einem Qaida-Verhörsubjekt sicherstellen könnte, dass er den Forderungen seines Entführers nachkommen würde. Viele erfahrene Vernehmungsbeamte waren anderer Meinung und behaupteten, dass ein so demoralisierter Gefangener alles sagen würde, was der Vernehmungsbeamte von ihm zu erwarten glaubte.

Es überrascht nicht, dass Mitchell sich durchsetzte, und ebenso wenig überrascht es, dass die diesen Techniken unterworfenen Gefangenen anfingen, das zu sagen, was ihre Vernehmungsbeamten erwarteten, genau wie vorhergesagt. Mitchell und sein Kollege Dr. Bruce Jessen halfen 2002 bei der Leitung des „Verhörs“ von Abu Zubaydah – der in einem einzigen Monat 83 Mal mit dem Waterboarding behandelt wurde – und des angeblichen „Drahtziehers“ des 11. Septembers, Khalid Sheikh Mohammed, der den Anschlag vom 11. September „gestand“, nachdem er 183 Mal mit dem Waterboarding behandelt wurde und über sechs Tage lang unter Schlafentzug stand. Mitchell selbst drohte während eines Verhörs sogar persönlich damit, dem Sohn von KSM die Kehle durchzuschneiden.

Diese Techniken waren so effektiv, dass sie nicht nur die Zeugenaussage hervorbrachten, die das Rückgrat des 9/11 Commission Report bildete (und damit bis heute das Rückgrat der offiziellen 9/11-Geschichte), sondern sie brachten KSM auch dazu, zu gestehen, eine Bank angegriffen zu haben, die erst nach seiner Verhaftung gegründet wurde! Wir sprechen über Ergebnisse!

Auf eine kranke Art und Weise bewiesen die Experimente der CIA zur Induktion von erlernter Hilflosigkeit, dass Seligman gültige Einsichten in ein reales psychologisches Phänomen entdeckt hatte. Es ist sicherlich möglich, die Bedingungen zu schaffen, um den Willen von jemandem zu brechen und ihn dazu zu bringen, zu gestehen, was immer seine Peiniger wollen. Aber das ist ausdrücklich nicht der Sinn der Forschung zur erlernten Hilflosigkeit, und es ist wichtig zu beachten, dass Seligman seinerseits nie wusste, dass seine Forschung von der CIA benutzt wurde, bis der Bericht des Senats über das Folterprogramm an die Öffentlichkeit gelangte, und dass er die Perversion seiner Forschung vollständig anprangerte, als sie aufgedeckt wurde.

AUFBRECHEN DER KONDITIONIERUNG

Von einigen Laborexperimenten in den 1960er Jahren bis hin zu einem illegalen CIA-Folterprogramm vier Jahrzehnte später ist die Geschichte der Forschung zur erlernten Hilflosigkeit unglaublich genug. Aber (zum Glück für uns) endet die Geschichte dort nicht.

In einer Version von Seligmans Experiment wurden einer Gruppe von Hunden ein Hebel gegeben, die sie drücken mussten, um die Schocks zu stoppen, während einer anderen Gruppe Hebel gegeben wurden, die überhaupt nichts bewirkten. Es überrascht nicht, dass, als die Hebel weggenommen wurden, die Hunde, deren Hebel in der ersten Runde des Experiments funktioniert hatten, versuchten, den Schocks zu entkommen und entdeckten schließlich, dass sie über die Barriere springen konnten, um sich von ihnen zu befreien; die Hunde, deren Hebel nicht funktioniert hatten, rollten sich fast einheitlich zusammen und akzeptierten die Schocks, ohne auch nur einen Fluchtversuch zu unternehmen.

Die Möchtegern-Sozialingenieure wissen das schon. Das ist genau der Grund, warum wir aufgefordert werden, uns auf den nie endenden (S)Wahl-Nebenschauzirkus zu fixieren. Wie ich immer wieder betont habe, ist nicht nur das gesamte Konzept der „Wahl“ von „Vertretern“, die der gesamten Bevölkerung eines beliebigen geographischen Ortes ihren Willen aufzwingen sollen, grundsätzlich unmoralisch, es ist auch ein sicherer Weg, um in der Bevölkerung erlernte Hilflosigkeit zu erzeugen.

Wie Sie inzwischen wissen, ändert das politische 2D-Schachspiel, das zur Ablenkung der Öffentlichkeit eingesetzt wird, absolut nichts an der wirklichen politischen Agenda, die von den 3D-Schachmeistern festgelegt wird. Und so wie jedes Kind irgendwann entdeckt, dass sein Spielzeug-Lenkrad nicht wirklich das Auto steuert, so beginnen auch die hingebungsvollsten Statisten irgendwann zu erkennen, dass ihre Stimme in der Wahlurne alle vier Jahre nichts daran ändert, dass sich die globalistische Agenda wie ein unaufhaltsamer Albtraum abspielt.

Diese Erkenntnis ist demoralisierend. Das ist der ganze Punkt. Die Botschaft des politischen Systems, mit dem wir unser ganzes Leben lang aufgewachsen sind, lautet: „Schmeißt die Penner alle vier Jahre raus, wenn ihr wollt. Es spielt keine Rolle! Es ändert nichts! Du hast keinen Einfluss auf das System.“

Leider verinnerlichen die Opfer dieser Konditionierung nur allzu oft diese Botschaft und bleiben dabei stehen. Das sind die Leute, die ihre Zeit in Online-Foren und Kommentarsektionen damit verbringen, zu predigen, dass sich niemals etwas ändern wird, und jede Idee oder Alternative, die jemals vorgeschlagen wird, abzuschießen. Obwohl eine kritische Auseinandersetzung mit Ideen immer wichtig ist, erkennen die Opfer der erlernten Hilflosigkeit nicht, dass sie von ihren einstigen Meistern in ein geistiges Gefängnis gesperrt worden sind. Wie der Gefangene in unserer hypothetischen unverschlossenen Gefängniszelle haben sie nicht nur die Hoffnung auf ein Entkommen aufgegeben, sondern sogar den Versuch, nach einem Fluchtweg zu suchen.

Aber was wäre, wenn wir die Ergebnisse dieses Experiments von der anderen Seite betrachten würden? Was, wenn wir anstelle der Möchtegern-Kontrolleure der Menschheit diese Ergebnisse daraufhin untersuchen, was sie uns darüber sagen können, wie wir die Öffentlichkeit befähigen und die erlernte Hilflosigkeit vertreiben können, die sie davon abhält, nach echten Lösungen zu suchen?

Dies ist die Frage, der sich Seligman nach der Veröffentlichung seiner experimentellen Ergebnisse zuwandte. Er experimentierte nämlich nicht an Hunden, weil er ein Sadist war. Er war auch nicht einfach daran interessiert, erlernte Hilflosigkeit zu studieren, weder bei Hunden noch bei Menschen.

Nachdem er das Phänomen dokumentiert hatte, verlagerte sich sein Fokus schnell darauf, was man mit diesem Wissen anfangen könnte. Wie Maria Konnikova in ihrem New Yorker Artikel von 2015 über die Forschung dokumentiert:

Aber Seligman hörte mit seiner Forschung nicht auf. Er hatte seinem Vorgesetzten gesagt, dass er nicht daran glaubt, Leiden zu verursachen, es sei denn, es hat einen inhärenten Wert, der dazu führt, das Leben zu verbessern, sowohl das von Hunden als auch von Menschen. Also machten er und Maier [sein Kollege bei den ursprünglichen Experimenten] sich daran, einen Weg zu finden, den Effekt der erlernten Hilflosigkeit bei den Hunden umzukehren. Sie fanden heraus, dass eine einfache Veränderung die Entwicklung der Passivität stoppen kann.

Als die Forscher alle Hunde zuerst in die Shuttle-Box setzten, wo der Schock durch einen Sprung kontrollierbar war, und erst dann in das unentrinnbare Geschirr, war der Effekt des Geschirrs gebrochen: Obwohl die Hunde nun mit Schocks bombardiert wurden, gaben sie nicht auf. Sie versuchten weiterhin, die Situation zu kontrollieren und drückten trotz des fehlenden Feedbacks auf die Panels. Und als sie wieder in die Box gesetzt wurden, kauerten sie nicht. Stattdessen erlangten sie sofort ihre Fähigkeit zurück, Schocks zu vermeiden.

Eine wichtige Erkenntnis, die aus dieser Untersuchung gewonnen werden kann, ist, dass Menschen in einen Zustand der Hilflosigkeit konditioniert werden können, indem sie unkontrollierbaren Schocks ausgesetzt werden, und dass sie gegen dieses Gefühl der Hilflosigkeit „geimpft“ werden können, indem sie zuerst einer Situation ausgesetzt werden, in der sie die Kontrolle haben.

Dies ist ein Teil des Kerngedankens meiner #SolutionsWatch-Serie. Es gibt sicherlich Dinge, die sich unserer Kontrolle völlig entziehen. Aber weil sie sich unserer Kontrolle entziehen, ist es absolut sinnlos, sich auf sie zu konzentrieren.

Unsere Priorität muss auf den Dingen liegen, die wir unter Kontrolle haben. Wo und wie wir leben; womit wir unsere Zeit, unser Geld und unsere Energie verbringen; mit wem wir unsere Zeit verbringen; wie wir unsere Familie versorgen; in welcher Art von Gemeinschaft wir leben: All diese Dinge sind bis zu einem gewissen Grad Dinge, auf die wir einen direkten Einfluss haben können, und indem wir diesen Einfluss ausüben (wie gering auch immer), trainieren wir uns selbst, dass unsere Situation nicht hoffnungslos ist.

Das Feld der positiven Psychologie ist es wert, erforscht zu werden. Dabei können wir wichtige Einblicke in unsere eigenen kognitiven Prozesse gewinnen und uns der Erklärungsstile bewusster werden, die wir verwenden, um uns einen Sinn in der Welt zu machen. Auf diese Weise können wir auch mehr Kontrolle über diese Prozesse gewinnen und eine lebenslange erlernte Hilflosigkeit ablegen, die viele dazu gebracht hat, alle Hoffnung aufzugeben.

Zumindest kann es uns helfen zu erkennen, dass die Tür zu unserer mentalen Gefängniszelle nicht verschlossen ist. Alles, was wir tun müssen, ist, durch die Tür zu gehen.