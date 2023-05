Sie kommen, um dich zu holen

Angenommen, ich sage Ihnen im Voraus, dass der Aufsatz, den Sie gerade lesen, Sie erschrecken soll. Und nehmen wir an, ich würde Ihnen demonstrieren, dass zwei so lose miteinander verbundene Personen wie der Leiter der „COVID Crisis Group“ und Joe Bidens „Special Envoy To Monitor and Combat Antisemitism“ – die beide kürzlich Empfehlungen zur Verbesserung des politischen Lebens in den Vereinigten Staaten abgegeben haben – tatsächlich entschlossen sind, die amerikanischen Freiheiten zu zerstören.

Wären Sie überrascht?

Nun, wenn ja, dann ist das genau die verblüffende Tatsache, auf die ich Sie aufmerksam machen möchte. Sie haben vielleicht noch nicht gehört, dass die 34 COVID-19-„Experten“ unter der Leitung von Philip Zelikow (der zuletzt die Verheimlichung von Informationen über die Anschläge vom 11. September 2001 rechtfertigte) und die Antisemitismus-„Botschafterin“ Deborah Lipstadt – die vielleicht am besten dafür bekannt ist, dass sie zahlreiche jüdische Überlebende der Nazis als „weiche“ Holocaust-Leugner verleumdet hat, weil sie das Massaker an 1.462 Zivilisten im Gazastreifen vor neun Jahren ablehnten – beide darauf aus sind, die Bill of Rights abzubauen. Aber wenn Sie das nicht wissen, liegt das nicht daran, dass sie sich über ihre Ziele bedeckt halten.

Nehmen Sie das Zelikow-Gremium. In seinem neuen Buch über „die Lehren aus COVID-19“ wird der Umgang der Bundesregierung mit einem Atemwegsvirus ganz offen mit „Krieg“ gleichgesetzt – und damit die Vorrangstellung der Exekutive vor der demokratischen Regierung rationalisiert. Nicht nur das, Zelikow und seine „Experten“ fordern ausdrücklich die Konsolidierung der Macht in den Händen eines nicht gewählten „Gesundheitssicherheitsunternehmens“, das unter anderem ein „systematisches biomedizinisches Überwachungsnetz“ kontrollieren würde. Und für den Fall, dass Sie nicht erraten können, wer von der Schnüffelei profitieren wird, lobt das Gremium das Programm für experimentelle Zwangsmedikamente, das uns die COVID-19-„Impfstoffe“ beschert hat – „ein Schnäppchen für 30 Milliarden Dollar“, so die Redakteure der Washington Post – was mit einem Schlag die Verachtung der Experten für den Nürnberger Kodex und ihre Unterwürfigkeit gegenüber Big Pharma signalisiert.

Was Lipstadt betrifft, so hat sie ihren Angriff auf den Ersten Verfassungszusatz durch eine Neudefinition des Begriffs „Antisemitismus“ eingeleitet, um eine außerordentliche Bandbreite politischer Äußerungen einzuschließen. Ihr erster Schritt bei dieser Umwandlung ist der bekannte Trick, Kritik an der israelischen Regierung mit antijüdischer Bigotterie zu verwechseln. Aber ihr zweiter Schritt ist neuer und wohl noch beunruhigender: Sie belegt jede Verunglimpfung von Juden mit dem brandaktuellen Etikett „Verschwörungstheorie“.

Um es klar zu sagen: Wie edel der Vorwand auch sein mag, gegen Judenhass vorzugehen, es sollte offensichtlich sein, dass man, sobald man Antisemitismus als „Verschwörungstheorie“ bezeichnet, ein Argument für Zensur liefert. Wie Lipstadt selbst gegenüber Jane Eisner von der Columbia University’s Graduate School of Journalism erklärte (in einem Interview, das im aktuellen AARP Magazine abgedruckt, aber nicht online verfügbar ist): „Es ist eine Verschwörungstheorie, dass Juden die Medien, die Banken, den Wahlprozess usw. kontrollieren. Wenn man glaubt, dass es eine Gruppe gibt, die diese Dinge kontrolliert, dann sagt man im Grunde, dass man nicht an die Demokratie glaubt.

Und genau da liegt das Problem. Denn ein offener Angriff auf die Demokratie ist kein Standpunkt; er ist nicht einmal ein Ausdruck von gewöhnlicher Bigotterie. Er ist eine Bedrohung für den Staat. Und daraus folgt, wenn man Lipstadts Formulierung akzeptiert, dass jeder, den die Regierung als „Antisemit“ bezeichnen kann, nun auf die gleiche Weise bestraft werden kann, wie die Regierung Biden bereits Menschen bestraft, die gegen die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen im November 2020 protestiert haben. Beachten Sie auch die selektiven Parameter des Vergehens: Donald Trumps Wahl den Russen in die Schuhe zu schieben, ist vermutlich eine „legitime“ Äußerung; aber eine „Gruppe“ zu beschuldigen, „den Wahlprozess“ zu kontrollieren, kann Sie ins Gefängnis bringen – das heißt, wenn die „Gruppe“ kein offizieller Feind, sondern eine bevorzugte Minderheit ist und wenn dieser „Prozess“ zu Ergebnissen geführt hat, die von den Machthabern gebilligt wurden.

Das Zelikow-Gremium und Botschafter Lipstadt können also nicht beschuldigt werden, ihre illiberalen Ziele zu verbergen. Wie der Lynchmob der Demokraten, der Matt Taibbi und Michael Shellenberger im vergangenen März im Kongress anprangerte, weil sie das Ausmaß der staatlichen Zensur von Twitter aufgedeckt hatten, behaupten diese Propagandisten ganz offen, dass Überwachung gut für uns sei, während die freie Meinungsäußerung viel zu gefährlich sei, um sie einfachen Bürgern anzuvertrauen.

„Gewöhnliche Leute und nationale Sicherheitsbehörden, die für unsere Sicherheit verantwortlich sind“, belehrte der Kongressabgeordnete Colin Allred Taibbi, „versuchen ihr Bestes, um sicherzustellen, dass unser Online-Diskurs nicht dazu führt, dass Menschen verletzt werden oder unsere Demokratie untergraben wird.“ Es ist ziemlich atemberaubend, einen afroamerikanischen Liberalen dabei zu beobachten, wie er feierlich erklärt, dass die CIA und das FBI die wahren Wächter der Demokratie sind – ganz zu schweigen von seiner Verteidigung der Zensur politischer Äußerungen durch den Sicherheitsstaat hinter den Kulissen. Noch bedrohlicher ist jedoch, dass weder ein einziger prominenter demokratischer Politiker noch ein einziger Experte in den liberalen Mainstream-Medien etwas von dem, was der Kongressabgeordnete gesagt hat, zurückgewiesen hat.

Ist es da verwunderlich, dass niemand in den Mainstream-Medien die totalitären Tendenzen erwähnt hat, die in den Empfehlungen der COVID-Krisengruppe für eine „pandemische“ Regulierung durch den Abbau der Demokratie oder in Botschafter Lipstadts Appellen an die Öffentlichkeit, den Antisemitismus zu „diskreditieren“, indem man ihn als kriminelle Verschwörung darstellt, enthalten sind?

Natürlich ist er das nicht. Und genau das ist mein Punkt. Das ist mein Beweggrund, im Tandem über diese beiden scheinbar unterschiedlichen Themen zu schreiben, die nur durch die Tatsache verbunden sind, dass es sich in beiden Fällen um jüngste öffentliche Erklärungen handelt und dass sie beide Angriffe auf grundlegende Freiheiten darstellen.

Denn die Wahrheit ist, dass die Verurteilung der Freiheit inzwischen so respektabel ist, dass sie praktisch überall stattfindet – unter jedem möglichen Vorwand, fast jeden Tag, von so ziemlich jeder linksliberalen Institution, die behauptet, sich um das Gemeinwohl zu kümmern. Wenn man die Augen schließt, kann man kaum unterscheiden, ob das, was man hört, von einem Anhänger der Demokratischen Partei kommt oder von einem altgedienten Sowjet-Apologeten, der erklärt, warum Andrej Sacharow oder Alexander Solschenizyn oder Juri Orlow ungeachtet der Richtigkeit dessen, was sie gesagt haben, in Wirklichkeit eine Bedrohung für den Staat sind, die es verdient, mundtot gemacht oder eingesperrt zu werden.

Und das Schweigen der Medien zu all dem ist ebenso bedrohlich wie das Orwellsche Geplapper der Freiheitshasser selbst.

Werfen Sie noch einmal einen Blick auf die Einschätzung des Zelikow-Gremiums über die Leistung der US-Regierung während der „COVID-Krise“. Während die Washington Post darüber schreibt, was die „Experten“ in ihrem Bericht loben oder tadeln, erwähnt sie nicht ein einziges Mal die Verkrüppelung der US-Wirtschaft der Arbeiterklasse durch willkürliche Einsperrungen und Geschäftsschließungen, den Bildungsschaden, der einer ganzen Generation von Kindern durch unnötige Schulschließungen zugefügt wurde, die rücksichtslose Aussetzung der repräsentativen Demokratie in vier Fünfteln unserer Bundesstaaten, das medizinisch nicht zu rechtfertigende Trauma, das durch „Maskenmandate“ verursacht wurde, oder die Unterminierung des nationalen Gesundheitssystems durch die obsessive Konzentration auf ein Atemwegsvirus, während ernstere Probleme über ein Jahr lang beiseite geschoben wurden. Was die Post betrifft, so haben die wirklichen Ungeheuerlichkeiten des COVID-Coups nie stattgefunden.

Auch wenn es den Experten und Redakteuren gelingt, etwas Unerfreuliches zu bemerken, tun sie alles, um es zu übersehen. Das Zelikow-Gremium verweist insbesondere auf die „vier Pandemieplanungsübungen“, die von der US-Regierung knapp ein Jahr vor der Ankündigung des COVID-19-Ausbruchs durchgeführt wurden. Und es bietet einige technische Kritikpunkte an den Verfahren.

Doch weder das Gremium noch die lobende Zusammenfassung der Schlussfolgerungen durch die Post-Redakteure gehen auf die Tatsache ein, dass bei den Übungen – bei denen wie bei allen früheren grippeähnlichen Ausbrüchen keine Vorschläge für die frühzeitige Behandlung eines neuartigen Virus mit wiederverwendeten Medikamenten gemacht wurden – vorwiegend die Bedeutung der Gedankenpolizei in den sozialen Medien erörtert wurde. Dieses Rezept für Zensur wurde nach dem März 2020 zu einer düsteren Realität. Aber das merkt man nicht, wenn man die Einschätzung des Zelikow-Gremiums zu den Fehlern der Regierung im Umgang mit der „Pandemie“ liest.

Und Lipstadt? Sie behauptet, eine leidenschaftliche Verfechterin der Meinungsfreiheit zu sein. Aber das hat sie nicht davon abgehalten, Senator Ron Johnson wegen seiner politisch unkorrekten Äußerungen über Black Lives Matter als „Sympathisant des weißen Nationalismus“ zu beschimpfen. Und als dieses Thema es auf die Op-Ed-Seite der New York Times schaffte, diente es nur dazu, Johnson weiter zu dämonisieren; Lipstadts Verleumdung wurde durchgelassen.

Warum mache ich mir darüber so viele Gedanken? Nun, zunächst einmal, weil ein Angriff auf die Freiheit ein Angriff auf uns alle ist.

Aber ich denke, es gibt einen besonderen Grund zur Besorgnis. Es geht nicht nur darum, dass unsere herrschenden Eliten glauben, dass wir, das Volk, unseres Rechts auf freie Meinungsäußerung beraubt werden müssen. Ich fürchte, die Freiheitsfeinde um unsere Galionsfigur, den Präsidenten, sind sich nicht einmal bewusst, wie dünn das Eis ist, auf das sie uns treiben. Ihr Standpunkt (wenn man ihn so wohlwollend wie möglich betrachtet) lautet in etwa so: Wenn die Öffentlichkeit nicht mit Ansichten konfrontiert wird, die die Zensoren missbilligen, wird der Pöbel jede Politik, die ihm auferlegt wird, sanftmütig hinnehmen (zu seinem eigenen Besten, versteht sich).

Aber die Zensoren liegen falsch. Das Gefüge des amerikanischen politischen Lebens ist so straff gespannt, dass eine einzige akute Krise es völlig zerreißen könnte. Und wenn das passiert, werden die Menschen, denen ein vernünftiger Dissens vorenthalten wurde, nicht vor gewaltsamer Opposition zurückschrecken; im Gegenteil, sie werden sich diese zu eigen machen. Wenn das monolithische Narrativ, das alles ist, was man ihnen beigebracht hat, in Trümmern liegt, werden sie es nicht durch eine rationale, informierte Alternative ersetzen – denn sie werden keine kennen -, sondern durch das, was die Wut einer Bevölkerung befriedigt, die zu spät erkennt, dass sie hinters Licht geführt worden ist.

Wehe den Freiheitshassern, wenn der Löwe, den sie zu zähmen glauben, seine Wut auf die liberale Gesellschaft richtet, die Wahrsager wie Zelikow und Lipstadt immer noch zu verteidigen glauben!