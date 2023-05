Dritte australische Provinz kündigt die Einführung einer biometrischen digitalen Identität an; ein im US-Kongress eingebrachter Gesetzesentwurf würde dasselbe für Amerikaner vorsehen

Der australische Bundesstaat Victoria will als dritter Bundesstaat in Down Under digitale Führerscheine einführen, die auf den Smartphones der Bürger gespeichert werden.

Die Bürgerinnen und Bürger Victorias können damit rechnen, im nächsten Jahr einen neuen digitalen Ausweis zu erhalten, obwohl im Juli ein sechsmonatiges Pilotprogramm in der Stadt Ballarat gestartet wird.

Der neue Ausweis bietet drei Möglichkeiten: Er zeigt alle Ausweisdaten und einen eindeutigen Barcode an, der von den Strafverfolgungsbehörden gescannt werden kann; er verbirgt die wichtigen Daten und zeigt nur den Namen und das Geburtsdatum an; oder er bietet eine dritte Möglichkeit, bei der nur das Geburtsdatum des Benutzers angezeigt wird.

Als Vorsichtsmaßnahme gegen Hacker wird bei jeder Option alle 90 Sekunden ein neuer QR-Code angezeigt.

Der Minister für Regierungsdienste, Danny Pearson, hat sich letzte Woche auf einer Pressekonferenz, auf der er die Nachricht verkündete, völlig lächerlich gemacht.

Wie ein Clown, der auf einem Jahrmarkt Schlangenöl verkauft, sagte Pearson:

„Das ist so ein glorreicher Tag und ich kann es kaum erwarten, ich kann es kaum erwarten. Ich muss sagen, Sie werden es lieben. Es wird einfach toll sein! Es ist so gut, es ist so gut, es ist so aufregend!“

Eine andere Bürgerin, die offensichtlich für die als Pressekonferenz getarnte Propagandashow ausgewählt wurde, sprach darüber, wie sehr ihr Leben dadurch einfacher und bequemer werden wird.

„Das wird das Leben sehr viel einfacher machen“, strahlte sie und fügte hinzu, dass sie und ihre Freunde alle „begeistert“ seien.

Sehen Sie sich unten an, wie die lokalen 9 News dies als einen wunderbaren, aufregenden Fortschritt für die Bürger von Victoria darstellen, von dem sie hoffen, dass sie leichtgläubig genug sind, ihn zu schlucken.

Wer hätte je gedacht, dass der Verkauf digitaler Sklaverei so einfach sein würde?

Oh Mann, wir können mit einem digitalen QR-Code markiert und verfolgt werden! Jippieh!

Oh, und es ist nicht nur bequemer. Es ist auch „sicherer“.

In einem Interview mit dem Nachrichtensender behauptete Pearson, dass dieser digitale Identifikator „viel sicherer“ sei als die physischen, greifbaren Ausweise, „von denen wir wissen, dass es in der Vergangenheit Probleme gab.“

Letzten Monat habe ich darüber berichtet, dass im Kongress ein Gesetzesentwurf eingebracht wurde, der die Einführung einer digitalen ID für alle Amerikaner vorsieht. Wie in allen anderen Ländern, die auf digitale Ausweise umsteigen, behaupten die US-Politiker, die den Gesetzentwurf 884 in den US-Senat eingebracht haben, die Senatoren Kyrsten Synema aus Arizona und Cynthia Lummis aus Wyoming, dass diese digitalen Peilsender Ihr Leben sicherer und bequemer machen werden.

Der australische Nachrichtensender 9 News berichtet, dass dieser digitale Ausweis „nicht dazu gedacht ist, die physischen Ausweise zu ersetzen“, und wenn Sie das glauben, sind Sie wirklich dumm. Pearson selbst hat, wahrscheinlich ohne es zu merken, zugegeben, dass sie genau das machen sollen, nämlich die alten physischen Ausweise ersetzen.

„Wir wollen, dass die Einwohner Victorias die Flexibilität haben, ihre Brieftasche oder ihr Portemonnaie zu Hause zu lassen und alles auf ihrem Handy zu haben“, sagte er.

Nach Angaben von The Winepress News haben New South Wales und South Australia bereits seit 2019 digitale Führerscheine.

Im März kündigten die Behörden von NSW jedoch eine neue digitale All-in-One-App an, die physische Dokumente vollständig ersetzen und die Speicherung von Bankdaten, Gesundheitsdaten usw. ermöglichen wird.

Wie ich letzte Woche in einem bahnbrechenden Artikel berichtet habe (hier übersetzt zu finden), bewegen sich die Globalisten mit großen Schritten auf das Versprechen des Great Reset zu, eine vollständig digitale Gesellschaft zu schaffen, in der alles markiert und verfolgt wird, alle menschlichen Bewegungen, alle Einkäufe sowohl online als auch in Geschäften, alle Impfungen und die Gesundheitsversorgung, einfach alles. Und der letztendliche Zweck davon ist, dass die Regierung und die Unternehmen Ihren Kohlenstoff-Fußabdruck verfolgen und Sie bestrafen können, wenn Sie mehr Fleisch, fossile Brennstoffe wie Benzin und Erdgas usw. kaufen, als Ihnen zusteht. Politiker verkaufen digitale IDs und digitales Geld als die Antwort auf alle Probleme, die die Welt derzeit plagen, sowohl reale als auch fabrizierte wie Klimawandel, Grenzsicherheit, Integrität von Wahlen und steigende Gewaltverbrechen.

Das klappt immer: Sicherheit, Sicherheit, Bequemlichkeit. Das sind die drei Schlagworte, die die Menschen dazu bringen, nach ihrer eigenen Versklavung zu schreien.