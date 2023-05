Erzbischof ruft zur Allianz gegen Davos-Lobby und Weltwirtschaftsforum auf: „Wir führen einen historischen Kampf“

Erzbischof Carlo Maria Vigano rief kürzlich zu einem internationalen Bündnis gegen die Davoser Lobby und das Weltwirtschaftsforum auf. Hier von Google übersetzt.

Präsident Wladimir Putin hat in einer kürzlichen Rede Bedenken über das Projekt geäußert, das seiner Meinung nach darauf abzielt, Hass gegen die christliche Zivilisation zu schüren und eine Sklavengesellschaft zu schaffen, die von der Davoser Elite kontrolliert wird. In dieser dystopischen Gesellschaft gibt es keine Verbindung zur Vergangenheit oder Zukunft, keinen Glauben oder Ideale, keine Kultur oder Kunst, keine stabilen Familienstrukturen oder spirituelle Führung, keinen Respekt für ältere Generationen und keine Hoffnung für die kommenden Generationen. Diese Darstellung hebt die Besorgnisse hervor, die Präsident Putin bezüglich der möglichen Auswirkungen eines solchen Projekts hat.

Nachdem diese Elite die westliche Welt entchristlicht hat, sieht sie in Russland einen Feind, den es zu stürzen gilt. Die Russische Föderation ist die letzte Bastion der Zivilisation gegen die Barbarei, die alle Länder vereint, die sich nicht von der NATO, der UNO, der WHO, der Weltbank, dem IWF und anderen Organisationen kolonisieren lassen wollen, deren Ziel es ist, die Massen zu indoktrinieren, Informationen zu manipulieren, Regierungen zu destabilisieren und Chaos und Kriege zu provozieren, sagte der Erzbischof.

Die Pandemie und die Krise in der Ukraine seien absichtlich provoziert worden, um die Weltbevölkerung auszudünnen und die Macht in einer nicht gewählten Oligarchie zu konzentrieren, die einen globalen Putsch inszeniert habe, so Vigano. Der Erzbischof erwähnte George Soros, Klaus Schwab und Bill Gates.

Diejenigen, die Russland zum Feind erklärt haben, sehen auch Europäer, Amerikaner, Australier und Kanadier als Feinde an, und sie werden auch so behandelt. Im Westen können die Abgesandten des Weltwirtschaftsforums unmenschliche Gesetze erlassen und die führenden Politiker der Welt in der Tasche haben. In Russland hingegen konnten sie keinen Regimewechsel herbeiführen, betonte Vigano.

Wir müssen diese Davos-Lobby, diesen Leviathan, bekämpfen, indem wir vor allem die Punkte der Agenda 2030 und den Great Reset ablehnen. Wir brauchen eine Anti-Globalisierungsallianz, die den Bürgern ihre Macht und den Ländern ihre Souveränität zurückgibt. Die Russische Föderation spiele dabei eine entscheidende Rolle, so der Erzbischof. „Wir führen eine historische Schlacht“, sagte er.