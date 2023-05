Schweden muss sich auf den EU-Austritt vorbereiten, sagt der einflussreiche Parteichef der Schwedendemokraten

Jimmie Åkesson von den Schwedendemokraten behauptet, dass die Regierung ihre Verhandlungsmacht in Brüssel nur dann maximieren kann, wenn sie die notwendigen Vorbereitungen für den Austritt trifft.

Schweden muss sich rundum auf den Austritt aus der Europäischen Union vorbereiten, um seine Verhandlungsposition mit dem Block zu maximieren, so Jimmie Åkesson, Vorsitzender der einwanderungsfeindlichen Partei Schwedendemokraten.

In einem Artikel, der am Montag von Svenska Dagbladet veröffentlicht wurde, äußerten Åkesson und sein Mitautor, der schwedische Europaabgeordnete Charlie Weimers, den Wunsch, dass Schweden „seinen Einfluss“ in der Europäischen Union maximieren solle, und skizzierten drei Maßnahmen, die die schwedische Regierung ergreifen müsse.

Erstens sollte die Regierung eine Verfassungsänderung anstreben, um eine „Referendumssperre“ einzuführen, die eine öffentliche Abstimmung vorschreibt, bevor weitere Befugnisse von Stockholm auf Brüssel übertragen werden können.

Der Vorsitzende der Schwedendemokraten glaubt, dass dieser Mechanismus, der bereits von Großbritannien und Dänemark eingeführt wurde, ein notwendiger Schutz gegen jeden Versuch der Machtübernahme durch Brüssel sein wird.

„Allein das Wissen, dass jede Entscheidung über die Übertragung von Macht den Bürgern vorgelegt werden muss, würde die schlimmsten Missbräuche aus Brüssel bremsen“, schreiben die beiden.

Zweitens sollte die schwedische Regierung die notwendigen Vorbereitungen für einen Austritt aus der Europäischen Union treffen, um sicherzustellen, dass sie bereit ist, sollte die Entscheidung dazu jemals getroffen werden, und um jede Austrittsdrohung in zukünftigen Verhandlungen mit dem Block zu legitimieren.

„Damit die Vorbereitungen glaubwürdig sind, müssen wir die Formulierungen in der Verfassung streichen, die besagen, dass Schweden ein Mitglied der EU ist.

„Darüber hinaus sollten wir einen Kader von Beamten ausbilden, die über das nötige Fachwissen verfügen, um Handelsabkommen und andere Dinge, die wir an die EU delegiert haben, zu verhandeln und zu untersuchen, wie der Brexit besser hätte umgesetzt werden können. Je besser wir auf den Austritt vorbereitet sind, desto mehr werden wir bei künftigen Verhandlungen gewinnen“, fügten Åkesson und Weimers hinzu.

Der Vorsitzende der Schwedendemokraten fordert außerdem eine Untersuchung darüber, wie die negativen Aspekte der schwedischen EU-Mitgliedschaft gemildert werden können.

Die rechtsgerichtete Partei ist derzeit ein informeller Partner der schwedischen Regierung. Zwar wurde ihr nicht angeboten, an der Bildung der Regierung von Ministerpräsident Ulf Kristersson mitzuwirken, doch ist sie Unterzeichnerin des Tidö-Abkommens der Vier-Parteien-Koalition, in dem sich die Koalitionsparteien im Gegenzug für die Unterstützung der Schwedendemokraten auf eine restriktivere Einwanderungspolitik verständigten.

Åkessons Partei spricht sich seit Langem für einen Austritt Schwedens aus der Europäischen Union aus, räumt aber ein, dass dies derzeit keine Mehrheitsmeinung in der schwedischen Wählerschaft ist. Die Partei hat 2018 offiziell ihre Unterstützung für den Swexit aufgegeben, um mehr Wählerstimmen zu erhalten, und erreichte bei den Parlamentswahlen im vergangenen Jahr 20,5 Prozent der Stimmen.