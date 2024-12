Sie sollten besser aufpassen: Der Überwachungsstaat erstellt eine Liste und Sie stehen darauf

Von John & Nisha Whitehead

„Er sieht dich, wenn du schläfst Er weiß, wenn du wach bist Er weiß, ob du brav oder unartig warst Also sei brav, um Himmels willen!“ – „Santa Claus Is Coming to Town“

Du solltest besser aufpassen – du solltest besser nicht schmollen – du solltest besser nicht weinen – denn ich sage dir warum: Dieses Weihnachten ist es der Überwachungsstaat, der eine Liste erstellt und sie zweimal überprüft, und es spielt keine Rolle, ob du brav oder unartig warst.

Du wirst auf dieser Liste stehen, ob es dir gefällt oder nicht.

Die Massenüberwachung ist die Version eines „Geschenks“ des Schattenstaats, das immer wieder etwas zurückgibt … an den Schattenstaat.

Geofencing-Schleppnetze. Fusionszentren. Intelligente Geräte. Verhaltensbedrohungsbewertungen. Terror-Beobachtungslisten. Gesichtserkennung. Hinweisgeber-Hotlines. Biometrische Scanner. Vorbeugende Verbrechensbekämpfung. DNA-Datenbanken. Data Mining. Präkognitive Technologie. Drohnen. Kontaktverfolgungs-Apps. Kennzeichenleser. Überprüfung in den sozialen Medien. Überwachungstürme.

Das alles führt zu einer Welt, in der der Durchschnittsbürger heutzutage an jedem beliebigen Tag auf mehr als 20 verschiedene Arten von staatlichen und unternehmerischen Augen und Ohren überwacht, ausspioniert und verfolgt wird.

Big Tech, verbunden mit Big Government, ist zu Big Brother geworden.

Jeden Tag und jede Sekunde werden die Menschen in Amerika von einem riesigen Netzwerk aus digitalen Voyeuren, elektronischen Abhörgeräten und robotergesteuerten Schnüfflern ausspioniert.

Diese gruselige neue Ära der staatlichen/unternehmerischen Spionage – in der wir belauscht, beobachtet, verfolgt, nachverfolgt, kartiert, gekauft, verkauft und ins Visier genommen werden – wurde durch eine globale Armee von Techno-Tyrannen, Fusionszentren und Voyeuren ermöglicht.

Betrachten Sie nur eine kleine Auswahl der Instrumente, die eingesetzt werden, um unsere Bewegungen zu verfolgen, unsere Ausgaben zu überwachen und alle Möglichkeiten ausfindig zu machen, wie unsere Gedanken, Handlungen und sozialen Kreise uns auf die schwarze Liste der Regierung bringen könnten, unabhängig davon, ob Sie etwas falsch gemacht haben oder nicht.

Sie werden anhand Ihres Telefons und Ihrer Bewegungen verfolgt: Mobiltelefone sind de facto zu Spitzeln geworden und liefern einen stetigen Strom digitaler Standortdaten über die Bewegungen und Reisen der Benutzer. So konnte das FBI beispielsweise am 6. Januar mithilfe von Geofencing-Daten mehr als 5.000 Mobilgeräte (und ihre Besitzer) in einem 4 Hektar großen Gebiet rund um das Kapitol identifizieren. Diese neueste Überwachungstaktik könnte Sie ins Gefängnis bringen, weil Sie zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Die Polizei setzt auch Mobilfunk-Simulatoren ein, um Massenüberwachung von Protesten durchzuführen, ohne dass ein Durchsuchungsbefehl erforderlich ist. Darüber hinaus können Bundesagenten jetzt eine Reihe von Hacking-Methoden anwenden, um Zugriff auf Ihre Computeraktivitäten zu erhalten und zu „sehen“, was auch immer Sie auf Ihrem Monitor sehen. Bösartige Hacking-Software kann auch verwendet werden, um Kameras und Mikrofone aus der Ferne zu aktivieren, was eine weitere Möglichkeit bietet, einen Blick in die persönlichen Angelegenheiten einer Zielperson zu werfen.

Sie werden anhand Ihrer DNA verfolgt. DNA-Technologie in den Händen von Regierungsbeamten vollendet unseren Übergang zu einem Überwachungsstaat. Wenn Sie das Pech haben, Ihre DNA-Spuren an einem Ort zu hinterlassen, an dem ein Verbrechen begangen wurde, haben Sie bereits eine Akte irgendwo in einer staatlichen oder bundesstaatlichen Datenbank – auch wenn es sich dabei um eine Akte ohne Namen handeln kann. Durch den Zugriff auf Ihre DNA wird die Regierung bald alles über Sie wissen, was sie noch nicht weiß: Ihre Familienstammbaum, Ihre Abstammung, wie Sie aussehen, Ihre Krankengeschichte, Ihre Neigung, Befehle zu befolgen oder Ihren eigenen Kurs zu bestimmen usw. Schließlich verrät ein DNA-Abdruck alles darüber, „wer wir sind, woher wir kommen und wer wir sein werden“. Er kann auch dazu verwendet werden, das physische Erscheinungsbild potenzieller Verdächtiger vorherzusagen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Verbrecherjagd des Polizeistaats auf genetische Profilerstellung und eine präventive Jagd auf Verbrecher der Zukunft ausgeweitet wird.

Verfolgung aufgrund Ihres Gesichts: Gesichtserkennungssoftware zielt darauf ab, eine Gesellschaft zu schaffen, in der jede Person, die sich in die Öffentlichkeit begibt, bei ihren täglichen Aktivitäten verfolgt und aufgezeichnet wird. In Kombination mit Überwachungskameras, die das ganze Land abdecken, ermöglicht die Gesichtserkennungstechnologie der Regierung und ihren Unternehmenspartnern, die Bewegungen einer Person in Echtzeit zu identifizieren und zu verfolgen. Ein besonders umstrittenes Softwareprogramm von Clearview AI wurde von der Polizei, dem FBI und dem Heimatschutzministerium eingesetzt, um Fotos auf Social-Media-Websites zu sammeln und in eine riesige Gesichtserkennungsdatenbank aufzunehmen. In ähnlicher Weise wird biometrische Software, die auf den einzigartigen Identifikatoren einer Person (Fingerabdrücke, Iris, Stimmabdrücke) basiert, zum Standard für das Passieren von Sicherheitskontrollen, das Umgehen digitaler Sperren und den Zugriff auf Telefone, Computer, Bürogebäude usw. Tatsächlich entscheiden sich immer mehr Reisende für Programme, die auf ihre biometrischen Daten zurückgreifen, um lange Wartezeiten an der Flughafensicherheit zu vermeiden. Wissenschaftler entwickeln auch Laser, die Personen anhand ihres Herzschlags, ihres Geruchs und ihres Mikrobioms identifizieren und überwachen können.

Verfolgung auf der Grundlage Ihres Verhaltens: Die rasanten Fortschritte bei der verhaltensbasierten Überwachung ermöglichen nicht nur die Überwachung und Verfolgung von Personen auf der Grundlage ihrer Bewegungs- oder Verhaltensmuster, einschließlich der Gangerkennung (die Art und Weise, wie man geht), sondern haben auch zur Entstehung ganzer Branchen geführt, die sich mit der Vorhersage des Verhaltens auf der Grundlage von Daten und Überwachungsmustern befassen und auch das Verhalten ganzer Bevölkerungsgruppen beeinflussen. Ein intelligentes „Anti-Aufruhr“-Überwachungssystem gibt vor, Massenunruhen und nicht genehmigte öffentliche Veranstaltungen vorherzusagen, indem es mithilfe künstlicher Intelligenz soziale Medien, Nachrichtenquellen, Überwachungsvideos und Daten des öffentlichen Nahverkehrs analysiert.

Sie werden anhand Ihrer Ausgaben und Konsumaktivitäten verfolgt: Mit jedem Smartphone, das wir kaufen, jedem GPS-Gerät, das wir installieren, jedem X/Twitter-, Facebook- und Google-Konto, das wir eröffnen, jeder Kundenkarte, die wir für Einkäufe verwenden – ob beim Lebensmittelhändler, im Joghurtladen, bei der Fluggesellschaft oder im Kaufhaus – und jede Kredit- und Debitkarte, mit der wir unsere Transaktionen bezahlen, helfen wir dem amerikanischen Großkapital dabei, ein Dossier für seine Regierungskollegen zu erstellen, in dem steht, wen wir kennen, was wir denken, wie wir unser Geld ausgeben und wie wir unsere Zeit verbringen. Die Überwachung der Verbraucher, bei der Ihre Aktivitäten und Daten im physischen und Online-Bereich verfolgt und an Werbetreibende weitergegeben werden, ist zu einem großen Geschäft geworden, einer 300-Milliarden-Dollar-Industrie, die Ihre Daten routinemäßig für Profit sammelt. Unternehmen wie Target verfolgen und bewerten nicht nur seit Jahren das Verhalten ihrer Kunden, insbesondere deren Kaufverhalten, sondern der Einzelhändler hat auch umfangreiche Überwachungsmaßnahmen in Städten im ganzen Land finanziert und Verhaltensüberwachungsalgorithmen entwickelt, die feststellen können, ob die Verhaltensweisen einer Person möglicherweise zum Profil eines Diebs passen.

Verfolgung auf der Grundlage Ihrer öffentlichen Aktivitäten: Private Unternehmen haben in Zusammenarbeit mit Polizeibehörden im ganzen Land ein Überwachungsnetz geschaffen, das alle größeren Städte umfasst, um große Gruppen von Menschen nahtlos zu überwachen, wie z. B. bei Protesten und Kundgebungen. Sie betreiben auch eine umfassende Online-Überwachung und suchen nach Hinweisen auf „große öffentliche Veranstaltungen, soziale Unruhen, Bandenkommunikationen und kriminell motivierte Personen“. Rüstungsunternehmen sind Vorreiter auf diesem lukrativen Markt. Fusionszentren, 330 Millionen Dollar pro Jahr teure Informationsaustauschzentren für Bundes-, Landes- und Strafverfolgungsbehörden, überwachen und melden „verdächtiges“ Verhalten wie den Kauf von Paletten mit Wasserflaschen, das Fotografieren von Regierungsgebäuden und die Beantragung eines Pilotenscheins als „verdächtige Aktivitäten“.

Verfolgung auf der Grundlage Ihrer Aktivitäten in den sozialen Medien: Jede Ihrer Bewegungen, insbesondere in den sozialen Medien, wird überwacht, auf Daten untersucht, ausgewertet und tabellarisch erfasst, um ein Bild davon zu erhalten, wer Sie sind, wie Sie ticken und wie Sie am besten kontrolliert werden können, wenn es notwendig wird, Sie auf Linie zu bringen. Wie The Intercept berichtete, investieren das FBI, die CIA, die NSA und andere Regierungsbehörden zunehmend in Überwachungstechnologien von Unternehmen und verlassen sich auf diese, die verfassungsrechtlich geschützte Äußerungen auf Social-Media-Plattformen wie Facebook, Twitter und Instagram auswerten können, um potenzielle Extremisten zu identifizieren und vorherzusagen, wer sich in Zukunft an regierungsfeindlichen Handlungen beteiligen könnte. Diese Besessenheit von den sozialen Medien als Überwachungsinstrument wird in den kommenden Jahren einige erschreckende Folgen haben. Wie Helen A.S. Popkin in einem Artikel für NBC News feststellte: „Es könnte durchaus sein, dass wir in Zukunft mit Algorithmen konfrontiert werden, die massenhaft Menschen dafür belangen, dass sie illegale Downloads von ‚Game of Thrones‘ getätigt haben … die neue Software hat das Potenzial, im Stil von Terminator jeden Social-Media-Nutzer mit einem beschämenden Geständnis oder fragwürdigem Sinn für Humor zu überrollen.“

Verfolgung auf der Grundlage Ihres sozialen Netzwerks: Regierungsbehörden begnügen sich nicht damit, Einzelpersonen lediglich durch ihre Online-Aktivitäten auszuspionieren, sondern setzen nun Überwachungstechnologie ein, um das soziale Netzwerk einer Person zu verfolgen, also die Personen, mit denen Sie per Telefon, SMS, E-Mail oder über soziale Medien in Kontakt treten könnten, um mögliche Kriminelle aufzuspüren. Ein vom Magazin Rolling Stone erhaltenes FBI-Dokument zeigt, wie einfach es für Agenten ist, auf Adressbuchdaten von Facebooks WhatsApp und Apples iMessage-Diensten von den Konten der Zielpersonen und von Personen, gegen die nicht ermittelt wird, die aber möglicherweise eine Zielperson in ihrem Netzwerk haben, zuzugreifen. Dadurch entsteht eine Gesellschaft, in der „Schuld durch Assoziation“ herrscht, in der wir alle genauso schuldig sind wie die schuldigste Person in unserem Adressbuch.

Verfolgung von Personen anhand ihres Autos: Kennzeichenlesegeräte sind Massenüberwachungsinstrumente, die über 1.800 Kennzeichen pro Minute fotografieren, ein Bild von jedem vorbeifahrenden Kennzeichen machen und das Kennzeichen sowie das Datum, die Uhrzeit und den Ort des Bildes in einer durchsuchbaren Datenbank speichern können. Anschließend werden die Daten an Strafverfolgungsbehörden, Fusion Centers und Privatunternehmen weitergegeben, um die Bewegungen von Personen in ihren Autos zu verfolgen. Da mittlerweile Zehntausende dieser Kennzeichenleser im ganzen Land in Betrieb sind und an Überführungen, Polizeifahrzeugen sowie in Geschäfts- und Wohnvierteln angebracht sind, kann die Polizei Fahrzeuge verfolgen und die Kennzeichen in Strafverfolgungsdatenbanken auf entführte Kinder, gestohlene Autos, vermisste Personen und gesuchte Flüchtige überprüfen. Natürlich ist die Technologie nicht unfehlbar: Es gab zahlreiche Vorfälle, bei denen sich die Polizei fälschlicherweise auf die Daten der Nummernschilder verlassen hat, um Verdächtige zu fassen, und am Ende unschuldige Menschen mit vorgehaltener Waffe festgenommen hat.

Verfolgung aufgrund Ihrer Post: Nahezu jeder Regierungszweig – vom Postdienst bis zum Finanzministerium und allen Behörden dazwischen – verfügt jetzt über einen eigenen Überwachungssektor, der befugt ist, die amerikanische Bevölkerung auszuspionieren. So fotografiert beispielsweise der US-Postdienst seit 20 Jahren die Außenseite jeder Papierpost und spioniert auch die Texte, E-Mails und Social-Media-Beiträge der Amerikaner aus. Das Internet Covert Operations Program (iCOP) wird von der Strafverfolgungsabteilung des Postdienstes geleitet und setzt Berichten zufolge Gesichtserkennungstechnologie in Kombination mit gefälschten Online-Identitäten ein, um potenzielle Unruhestifter mit „hetzerischen“ Beiträgen aufzuspüren. Die Behörde behauptet, dass die Online-Überwachung, die nicht zu ihren herkömmlichen Aufgaben der Bearbeitung und Zustellung von Papierpost gehört, notwendig ist, um Postangestellten dabei zu helfen, „potenziell brisante Situationen“ zu vermeiden.

Jetzt will uns die Regierung weismachen, dass wir von diesen Massenüberwachungsprogrammen nichts zu befürchten haben, solange wir nichts falsch gemacht haben.

Glauben Sie das nicht.

Die Definition der Regierung für einen „Bösewicht“ ist außerordentlich weit gefasst und führt zu einer überwältigenden anlasslosen Überwachung unschuldiger, gesetzestreuer Amerikaner.

Wie ich in meinem Buch „Battlefield America: The War on the American People“ und in seinem fiktiven Gegenstück „The Erik Blair Diaries“ deutlich mache, haben Überwachung, digitales Stalking und das Data Mining der amerikanischen Bevölkerung – Waffen der Regierung zur Durchsetzung und Kontrolle – Amerika nicht sicherer gemacht. Und sie tragen sicherlich nicht dazu bei, unsere Freiheiten zu bewahren.

In der Tat wird Amerika niemals sicher sein, solange die US-Regierung die Verfassung zerfetzen darf.

Dieser Artikel erschien ursprünglich auf The Rutherford Institute.