Sie verspotten uns.

Das folgende Bild ist beunruhigend.

Nicht unbedingt weil es von der Regierung produziert wurde (wie kommt die Regierung dazu, sich in unsere privaten Entscheidungen bezüglich Gesundheit einzumischen?), und auch nicht, weil es von der Regierung finanziert wurde – mit Regierungsgeldern, die den Menschen unter Zwang abgepresst werden und wir dafür bezahlen.

Es ist das Bild, das beunruhigend ist. Will es uns etwas sagen? Verspottet es uns, so wie es Sadisten gerne tun?

Schaut euch das Herz an – jenes Organ, das durch die „Impfungen“ (wie diese Drogen, die keinen immunologische Zweck erfüllen, vermarktet werden) geschädigt wird. Schaut genau hin. Das Bild vom Herz ist aus strähnigen roten Dingen gemacht.

Dinge, die verdächtig wie Blutgerinnsel aussehen. Genau jene Dinge, die diese „Impfstoffe“ bei vielen (womöglich bei allen) Menschen verursachen, die es genommen haben. Tatsache ist auf jeden Fall, dass keiner der Menschen, die es nicht genommen haben – und vorher keine Herzprobleme oder Blutgerinnsel hatten – so etwas jetzt hat. Diese „Nebenwirkungen“ sind einzig und allein ein Problem der „Geimpften“.

Dieser Autor kennt nicht eine einzige Person, die erkrankt ist, seit diese Drogen, die Menschen nicht immunisieren, den Menschen aufgezwungen wurden. Andererseits kennt dieser Autor mindestens ein halbes Dutzend „geimpfter“ Menschen persönlich, die anscheinend dauernd krank werden. Drei davon haben mir erst kürzlich berichtet, dass sie krank seien. Zwei von den dreien wurden praktisch zur „Impfung“ gezwungen, da einer im Gefängnis arbeitet und der andere im Krankenhaus; beide Jobs verlangen die „Impfung“ als Voraussetzung um angestellt zu bleiben.

Ich hatte zuvor über eine andere Person berichtet – ein alter Freund von mir – der sich wieder „COVID eingefangen hat“, obwohl er (hüstel) „geimpft“ ist. Bei den anderen Menschen, die ich kenne, ist es genauso. Wie sich so oft herausstellt – was auch immer diese miesen Bastarde hinter all dem vorantreiben (seien es Drogen, die nicht immunisieren oder EVs, die nicht funktionieren oder ein „Klima“ das sich nicht in jenem alarmistischen Sinn „verändert“, wie sie immer behaupten), man kann verlässlich das Gegenteil dessen interpretieren, was sie sagen.

Daher sind Drogen, die keine Immunität liefern, „Impfstoffe“. Und sie sind „sicher und wirksam“, obwohl sie tatsächlich beides nicht sind.

Aber zurück zu dem Bild.

Es gibt eine Theorie – eine, die etwas schräg klingt, wenn man sie zum ersten mal hört – dass diese miesen Bastarde uns vorher wissen lassen, was sie mit uns vorhaben. Die Gründe dafür sind so bizarr wie schleierhaft, aber – anscheinend – haben sie mit den Grundsätzen ihrer Religion zu tun, welche uns verachtet. Es ist eine Religion, die Freude daran hat, mit uns zu spielen. Die uns verspottet. Die uns wissen lässt, was sie mit uns vorhaben, aber auf eine Art und Weise, die uns ratlos zurücklässt, ob sie das wirklich so meinen.

Nein, unser normaler (nicht-psychopathischer) Verstand versucht uns zu trösten. Das kann nicht so sein.

Es ist nahezu buchstäblich undenkbar für den normalen Verstand. Deshalb waren so viele Menschen, die nicht dumm waren, ihre Koffer mit frischen Kleidern und Familienfotos für die Reise nach Osten gepackt, sie glaubten, dass sie umgesiedelt würden. Denn es war nahezu unmöglich zu glauben, wo sie wirklich hinkamen. Ein normaler Verstand hat Probleme damit, solche Dinge in Erwägung zu ziehen. Insbesondere, dass es da draußen Kreaturen in Menschengestalt gibt, die in der Lage sind, solche Dinge zu tun.

Nun, schaut euch das Bild nochmal an.

Warum sollten die Kreaturen, die es gemacht haben, ein Herz aus strähnigen roten Dingen machen? Warum haben sie ausgerechnet ein Herz ausgewählt – bei einer Marketingkampagne für eine Droge, die dafür bekannt ist, Herzprobleme bei denen zu verursachen, die sie nehmen?

„Impfen“, so heißt es hier, „hilft Ihnen dabei, die persönliche Kontrolle über Ihr Leben zu übernehmen und erlaubt Ihnen die Freiheit, ein gesundes Leben zu führen.“

Sie verspotten uns.

Diese „Impfungen“ übernehmen die Kontrolle über dein Leben – indem sie deine Gesundheit kompromittieren. In Tausenden von Fällen – mindestens – haben sie das Leben von Menschen buchstäblich genommen. Und diese miesen Bastarde wissen das.

Sie wollen mehr davon.

Bestimmt habt Ihr schon die Gerüchte über die Rückkehr von „Lockdowns“ und „Masken“ gehört, was mit einem Anstieg (spike!) der „Fall“zahlen in Verbindung gebracht werden wird, da der Sommer in den Herbst und dann in den Winter übergeht und die übliche Grippesaison kommt. Aber in dieser Saison wird wird es ungewöhnlich – aufgrund der Millionen von Menschen, die den „Impfstoff“ genommen haben, deren Immunsysteme durch die „Impfung“ geschwächt wurden und aus diesem Grund erkranken werden – wieder einmal.

Und jenen von uns, die nicht darauf hereingefallen sind, wird man sagen, es sei unsere Schuld – selbst wenn wir nicht die sind, die erkranken. Wir waren nicht blöd genug, uns „impfen“ zu lassen.

Einige von uns sind diesen miesen Bastarden auf der Spur.