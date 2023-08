Immer mehr Bezirke in Florida unterzeichnen eine Resolution zum Verbot von COVID-„Impfstoffen“.

Eine Resolution, die im Juli vom Brevard County Republican Executive Committee (BREC) in Florida verabschiedet wurde, gewinnt im ganzen Sonnenstaat an Bedeutung, da die Konservativen ihre Pläne vorantreiben, den Verkauf und die Verabreichung von „Impfstoffen“ gegen das Wuhan Coronavirus (COVID-19) in diesem Bundesstaat zu verbieten.

Wie bereits berichtet, haben führende GOP-Politiker in Florida erklärt, COVID-Injektionen seien keine Medizin, sondern eine „biologische und technologische Waffe“. Als solche wollen sie, dass Floridas Gouverneur Ron DeSantis den Verkauf oder die Verabreichung von COVID-Impfstoffen im gesamten Bundesstaat Florida verbietet.

Ursprünglich vertrat nur Brevard County diese Position. Inzwischen haben mindestens neun weitere Countys in ganz Florida die gleiche Resolution verabschiedet, ebenso wie zahlreiche Abgeordnete des Staates und die Kongressdelegation Floridas.

In der 83-seitigen Resolution wird auch Generalstaatsanwältin Ashley Moody aufgefordert, alle noch vorhandenen COVID-Impf-Bestände sofort zu beschlagnahmen und zu vernichten. Moody soll dann eine forensische Analyse der Spritzen durchführen, um festzustellen, was sie wirklich sind und was sie enthalten.

Der Verfasser des Biological Weapons and Anti-Terrorist Act von 1989 sagt, dass die COVID-Spritzen „eine existenzielle Gefahr für das Leben, die Gesundheit und das Wohlergehen der Menschen in Florida“ darstellen.

Der Psychotherapeut Joseph Sansone steht hinter der „Ban the Jab“-Initiative und hat sie für die Republikaner des Staates verfasst. Lokale GOP-Funktionäre in den folgenden Bezirken Floridas haben sich der Resolution angeschlossen:

Brevard

Collie

Franklin

Lake

Lee

Santa Rosa

Seminole

St. Johns

Hillsborough

„Im Namen der Erhaltung der menschlichen Rasse fordert die Republikanische Partei von Lee County Gouverneur DeSantis und die Legislative des Staates auf, den Verkauf und Vertrieb von Covid-Injektionen und allen anderen mRNA-Injektionen im Bundesstaat Florida zu verbieten und den Generalstaatsanwalt aufzufordern, unverzüglich alle Covid-Impfdosen und mRNA-Injektionen im Bundesstaat Florida zu beschlagnahmen und einer forensischen Analyse zu unterziehen“, erklärte das Komitee in Franklin County bei der Abstimmung über die Annahme der Resolution am 19. August.

Die Resolution besteht nicht nur aus einer Erklärung und einer Forderung. Sie enthält auch mehr als 140 Beweise, die sich auf unabhängige Erkenntnisse von biomedizinischen Experten und anderen Personen beziehen, die Bedenken hinsichtlich der COVID-Impfung geäußert haben. Außerdem enthält sie eine Erklärung von Francis A. Boyle, einem Anwalt und Professor, der für den Entwurf des Biological Weapons and Counterterrorism Act von 1989 verantwortlich ist.

Der Biological Weapons and Anti-Terrorism Act von 1989 definiert, was eine biologische Waffe ist. Und nach Boyle und seinen Kollegen können die COVID-Spritzen als solche bezeichnet werden, wobei Boyle selbst sie ausdrücklich als „COVID-Frankshots“ bezeichnet.

Laut Boyle sind COVID-Impfungen „existenziell gefährlich für das Leben, die Gesundheit und das Wohlergehen der Menschen in Florida“.

Die Resolution wird nicht nur von Boyle und einer Reihe von GOP-Führern aus ganz Florida unterstützt, sondern auch von rund 17.000 Ärzten und medizinischen Wissenschaftlern, die sich im Mai 2022 zum Global COVID Gipfel trafen.

Ziel dieses Gipfels war es, „anzuerkennen, dass die katastrophale COVID-19-Gesundheitspolitik, die Ärzten und unseren Patienten aufgezwungen wird, der Höhepunkt einer korrupten medizinischen Allianz von Pharma-, Versicherungs- und Gesundheitsinstitutionen zusammen mit den sie kontrollierenden Finanzgruppen ist“.

Die Resolution zitiert auch Daten aus dem Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), einer staatlichen Datenbank, die von den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) betrieben wird.

Unmittelbar nach dem Start der Operation Warp Speed durch die Trump-Administration stieg die Zahl der VAERS-Meldungen um 1.700 Prozent.

In Florida, das ebenfalls über ein eigenes VAERS-System verfügt, stieg die Zahl der „lebensbedrohlichen Zustände“ nach der offiziellen Einführung des COVID-Impfstoffs um 4.400 Prozent. Allein im Jahr 2021 wurden in Florida 41.000 VAERS-Meldungen eingereicht.