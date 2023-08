Trump hat eine Botschaft an „Corona-Tyrannen“, die uns die Freiheit nehmen wollen

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat auf Truth Social eine Reihe von Videobotschaften veröffentlicht. Eine davon richtet sich an alle „Corona Tyrannen, die uns unsere Freiheit nehmen wollen“.

Wenn es nach den linken Verrückten geht, kommen die Corona-Lockdowns und Mandate zurück. Sie schüren Panik vor neuen Varianten. Weißt du, was noch kommt? Eine Wahl.

Sie wollen die Corona-Hysterie schüren, um Lockdowns, Zensur, illegale Briefwahlen zu rechtfertigen, sagte Trump. „Das sind schlechte Menschen. Wir haben es mit kranken Menschen zu tun.“

„Aber an jeden Covid-Tyrannen, der uns die Freiheit nehmen will, hört diese Worte: WIR WERDEN NICHT AUF EUCH HÖREN! Denken Sie nicht einmal daran. Wir schließen unsere Schulen nicht. Wir werden Ihre Lockdowns nicht akzeptieren. Wir werden Ihre Maskenvorschriften nicht befolgen und wir werden Ihre Impfvorschriften nicht tolerieren.

„Sie haben die Wahl 2020 manipuliert, und jetzt versuchen sie das Gleiche, indem sie die wichtigste Wahl in der Geschichte unseres Landes, die Wahl 2024, manipulieren, auch wenn das bedeutet, dass sie versuchen werden, COVID zurückzubringen“.

Aber sie werden scheitern, weil wir das nicht zulassen werden. Wenn ich wieder im Weißen Haus bin, werde ich alle mir zur Verfügung stehenden Befugnisse nutzen, um die Bundesmittel für Schulen, Universitäten, Fluggesellschaften oder öffentliche Verkehrsmittel zu kürzen, die Masken oder Impfungen vorschreiben. Vielen Dank.

.@RealDonaldTrump Reveals Where He Stands on COVID in New Viral Video



“The left-wing lunatics are trying very hard to bring back COVID lockdowns and mandates with all of their sudden fear-mongering about the new variants that are coming. Gee whiz. You know what else is coming?… pic.twitter.com/G6hb0EdzeR