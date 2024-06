Sie verwenden ständig den Begriff ‘autoritär’

Jeffrey A. Tucker

Sie kennen den Begriff “autoritär”. Sie denken, Sie wissen, was er bedeutet.

Ein autoritärer Vater, Chef oder eine autoritäre Regierung sagt: mein Weg oder der Highway. Sie bellen ständig Befehle und sehen in der Einhaltung von Vorschriften die Antwort auf alle menschlichen Probleme. Es gibt keinen Raum für Unsicherheit, Anpassung an Zeit und Ort oder Verhandlungen. Sie herrschen durch persönliches Diktat und dulden keinen Widerspruch.

Autoritär zu sein bedeutet, unmenschlich zu sein, willkürlich und unberechenbar zu regieren. Es kann auch bedeuten, unpersönlich und ohne Rücksicht auf Verluste von einer Maschine regiert zu werden.

Klingt wie eine konventionelle Regierungsbürokratie, oder? In der Tat. Denken Sie an das Kraftfahrt-Bundesamt. Denken Sie an die Umweltschutzbehörde und das Energieministerium, die gerade jetzt Verordnungen erlassen, die dazu führen werden, dass Ihre Waschmaschine nicht mehr in der Lage ist, Ihre Wäsche zu reinigen und Ihr Auto nicht mehr fahren kann.

Das tun sie uns schon seit vielen Jahrzehnten an, mit oder ohne Erlaubnis des Kongresses oder des Präsidenten. Die Behörden sind im wahrsten Sinne des Wortes außer Kontrolle geraten, weil sie niemand mehr kontrollieren kann.

Jede Gesellschaft, die von einem großen und aufdringlichen bürokratischen Apparat verwaltet wird, ist zwangsläufig autoritär. Eine Regierung, die nicht autoritär ist, ist notwendigerweise in Größe, Umfang und Reichweite der Macht begrenzt.

Nehmen wir an, Sie haben einen politischen Führer, der routinemäßig zu weniger autoritärer Herrschaft durch die Bürokratie aufruft. Er beabsichtigt, die ihm zur Verfügung stehende Macht zu nutzen, um die autonome Herrschaft der Bürokratie einzuschränken und sie stärker den Wünschen des Volkes zu unterwerfen, das idealerweise für das Regime, unter dem es lebt, verantwortlich sein sollte.

Ein solcher Führer würde nicht als autoritär bezeichnet werden. Man würde ihn als das Gegenteil bezeichnen, als einen Emanzipator, der versucht, autoritäre Strukturen abzubauen.

Wenn Ihnen das alles einleuchtet, versuchen Sie einmal, diese Meldung in der New York Times zu verstehen. Sie handelt von den wachsenden Bemühungen vieler Aktivisten, sich einer zweiten Amtszeit von Donald Trump zu widersetzen.

Am Rande heißt es in dem Artikel: “Wenn Herr Trump an die Macht zurückkehrt, plant er offen radikale Veränderungen – viele mit autoritären Untertönen”, darunter “die Erleichterung der Entlassung von Beamten”.

Die Geschichte fügt schnell hinzu, dass er beabsichtigt, die entlassenen Mitarbeiter durch “Loyalisten” zu ersetzen. Mag sein. Aber bedenken Sie die Alternative. Der Präsident ist angeblich für mehr als 2 Millionen Bürokraten verantwortlich, die in mehr als 400 Agenturen der Exekutive beschäftigt sind – aber sie die Politik des gewählten Präsidenten nicht wirklich umsetzen müssen. Sie können ihn sogar völlig ignorieren.

Wie ist das mit Demokratie oder Freiheit zu vereinbaren? Das ist es nicht. In der Verfassung steht nichts über ein riesiges Heer von Bürokraten, die hinter den Kulissen regieren und für die gewählten Vertreter in keiner Weise erreichbar oder kontrollierbar sind.

Der Versuch, dieses Problem zurückzudrängen, einzudämmen oder anderweitig zu lösen, ist nicht autoritär. Das Gegenteil ist der Fall. Selbst wenn “Loyalisten” die entlassenen Mitarbeiter ersetzen würden, wäre das eine Verbesserung gegenüber einem Regierungssystem, in dem das Volk wirklich keinerlei Kontrolle hat.

Zwei Jahre nach Beginn von Trumps erster Amtszeit wurde der Regierung klar, dass dies ein Problem war. Die Regierung beabsichtigte in einer Reihe von Bereichen eine dramatische Wende in der Politik. Sie stieß jedoch auf den hartnäckigen Widerstand von Menschen, die glaubten, sie und nicht der gewählte Präsident hätten das Sagen. In den folgenden zwei Jahren unternahm sie viele Anstrengungen, um zumindest dieses Problem zu lösen: Der Präsident sollte nämlich für die Regierung zuständig sein, die in seinen Zuständigkeitsbereich fällt.

Das macht nur Sinn. Stellen Sie sich vor, Sie sind der CEO eines Unternehmens. Sie stellen fest, dass die wichtigsten Abteilungen, die das Unternehmen leiten, sich nicht darum scheren, was Sie sagen, und dass Sie nicht entlassen werden können, selbst wenn Sie es verlangen, und dennoch werden Sie persönlich für alles verantwortlich gemacht, was diese Abteilungen tun. Was werden Sie nun tun?

Es ist nicht “autoritär”, das, wofür man beruflich oder politisch verantwortlich gemacht wird, abzusetzen oder anderweitig zu versuchen, die Kontrolle darüber zu erlangen. Das ist wirklich alles, was die Trump-Leute vorschlagen. Dies ist nichts anderes als ein verfassungsmäßiges System: Wir sollen eine Regierung durch und für das Volk haben. Das bedeutet, dass das Volk den Verwalter der Exekutive wählt. Zumindest muss der Wahlsieger in der Lage sein, einen gewissen Einfluss darauf zu nehmen, was die Behörden der Exekutive tun.

Und weil er dies vorschlägt und versucht, es zu verwirklichen, wird Trump als autoritär bezeichnet. Machen Sie sich darauf gefasst, dass dies zwischen jetzt und November und danach millionenfach gesagt werden wird. Können die Mainstream-Medien die Bedeutung eines solchen Begriffs einfach so ändern? Sie können es, aber es gibt auch allen Grund, sich dagegen zu wehren und es nicht zuzulassen.

Sprache ist ein menschliches Konstrukt. Je lebendiger und schnelllebiger die Gesellschaft ist, desto mehr verändert sich die Sprache. Das kann eine wunderbare Sache sein. Eines meiner Lieblingsbücher, das ich in meiner Freizeit lese, ist H.L. Menckens The American Language, das dieses Genie schrieb, als er wegen seiner Ansichten in Kriegszeiten zensiert wurde.

Es ist eine wunderbare Chronik der Entwicklung des amerikanischen Sprachgebrauchs, die 1919 veröffentlicht wurde, aber seltsamerweise auch heute noch relevant ist, und zwar für die schwindende Zahl von Menschen, die noch zusammenhängende Sätze bilden können.

Wenn es um den Wortschatz geht, gibt es grob gesagt zwei Denkschulen: die präskriptivistische und die deskriptivistische. Die präskriptivistische Sichtweise geht davon aus, dass Wörter eingebettete Bedeutungen haben, die man aus anderen Sprachen ableiten kann, und dass sie so verwendet werden sollten, wie sie gemeint sind. Der deskriptivistische Ansatz sieht die Sprache eher als eine lebendige Erfahrung, als ein Hilfsmittel, das die Kommunikation ermöglicht, und in diesem Fall ist alles erlaubt.

Als Amerikaner akzeptieren wir meist die deskriptivistische Sichtweise, aber das kann zu weit gehen. Worte können nicht buchstäblich alles bedeuten, geschweige denn das Gegenteil. Aber genau das passiert gerade. Das Gleiche gilt für das Wort “Demokratie”, das eigentlich die Wahl des Volkes bedeuten sollte und nicht das, was die Eliten uns vorsetzen. Wenn Trump die Wahl ist, dann soll es so sein. Das ist die Entfaltung der Demokratie.

Wenn wir wollen, dass der Präsident der CEO der Exekutive ist – und das ist eine ziemlich gute Beschreibung dessen, was die US-Verfassung vorsieht -, dann sollte die Verwaltung diese Führungsbefugnis haben. Wenn Ihnen das nicht gefällt, wenden Sie sich an die Gründer.

Noch einmal: Jede Gesellschaft, die von einem großen und aufdringlichen bürokratischen Apparat verwaltet wird, ist zwangsläufig autoritär. Eine Regierung, die nicht autoritär ist, ist notwendigerweise in Größe, Umfang und Reichweite ihrer Macht begrenzt.

Ein Präsident, der Maßnahmen ergreift, um die Macht und die Reichweite einer willkürlichen Behörde einzuschränken, ist kein Autoritarist, sondern einer, der versucht, die Autorität an das Volk zurückzugeben. Ein solcher Mann wäre ein Emanzipator, auch wenn alle das Gegenteil behaupten.