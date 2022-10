Sie wollen Dr. Mary O’Conner ins Gefängnis stecken, weil sie sich weigert, die privaten medizinischen Aufzeichnungen von Covid-Patienten, die von der Impfpflicht befreit sind, herauszugeben (exklusiv)

Jetzt ist es an der Zeit, mit Ihren Ärzten zu sprechen und zu erfahren, ob sie bereit sind, Ihre medizinischen Akten zu schützen, oder ob sie Ihre privatesten und vertraulichsten Daten an den Staat weitergeben werden.

Der kanadischen Ärztin Mary O’Conner wurde mit Gefängnis gedroht, weil sie sich weigerte, die medizinische Privatsphäre und Sicherheit ihrer Patienten zu verletzen. Doch trotz der Einschüchterungstaktiken und Schikanen der Regierung kämpft die mutige Ärztin seit 50 Jahren selbstlos weiter für den Schutz der Rechte ihrer Patienten und aller kanadischen Bürger.

Im September 2022 hielt Dr. O’Conner eine beeindruckende Rede, in der sie ihren Kampf für die Sicherheit ihrer Patienten, die angegriffen werden, ausführlich darlegte. Aber, wie sie erklärte, ist ihr Kampf „jetzt ein Kampf für jeden Patienten, für seine Rechte:

Recht auf Zugang zu medizinischer Behandlung

Recht auf angemessene medizinische Behandlung

Recht auf den Schutz der Privatsphäre ihrer medizinischen Unterlagen

Dr. O’Conner, die seit 44 Jahren als Ärztin in ihrer Praxis praktiziert, ging zum Parliament Hill, um ihre Situation zu erklären und andere zu warnen, dass die Angriffe, die ihr und ihren Patienten widerfahren sind, bald jeden treffen könnten.

Am 8. Oktober 2021 wandte sich das College of Physicians and Surgeons of Ontario (CPSO) an Dr. O’Conner. Sie hatten erfahren, dass sie für Patienten medizinische Ausnahmegenehmigungen für Masken, PCR-Tests und „Impfstoffe“ ausstellte. Die CPSO hat den Auftrag, die Ausübung der Medizin in Ontario zu regeln. Ärzte müssen diesem „College“ angehören, um in Kanada als Ärzte praktizieren zu dürfen.

Es stellte sich heraus, dass sich einige Arbeitgeber von O’Conners Patienten an das CPSO gewandt hatten, um zu erfahren, ob ihre Ausnahmeregelungen „rechtmäßig“ waren. Das CPSO verlangte daraufhin von ihr die Herausgabe der Namen und Krankenblätter aller ihrer Patienten, die eine medizinische Ausnahmegenehmigung erhalten hatten.

Sie verlangten von ihr, die gesetzlichen Rechte ihrer Patienten zu verletzen. O’Conner erklärt: „Ich wurde aufgefordert, die Rechte meiner Patienten zu verletzen… sowohl das Recht, ihre medizinische Behandlung selbst zu wählen, als auch das Recht, dass ihre privaten medizinischen Unterlagen vertraulich zwischen ihnen und ihrem Arzt bleiben.“

Die Ermittler des CPSO wurden angewiesen, in ihr Büro einzudringen, „notfalls mit Gewalt, und niemand durfte sie daran hindern.“

Aus Angst um ihre Patienten und ihre Sicherheit ließ O’Conner einen Freund in ihrer Arztpraxis Wache halten und die Tür zwischen den Patienten abschließen.

Am 4. November 2021 verbot die Gruppe der Ärztin, ihren Patienten weitere Ausnahmegenehmigungen auszustellen. O’Connor erhielt die Nachricht jedoch erst am 24. November.

Am 22. November brachte ein vom „College“ angeheuerter „Privatdetektiv“ O’Conner dazu, ihr eine Ausnahmegenehmigung zu erteilen. Was dann folgte, ist erschreckend: Am 8. Dezember stürmten, wie sie es befürchtet hatte, vier Ermittler ihr Büro. Die Freundin der Ärztin war allein dort und hatte die Tür nicht verschlossen. Sie sperrten ihre Freundin im Sitzungssaal ein. Der Chefermittler löcherte ihn mit Fragen zu ihrem Aufenthaltsort. Sie waren äußerst aggressiv und traumatisierten ihren Freund. Während drei Ermittler ihn terrorisierten, durchsuchte einer ihre Aktenschränke, aber zum Glück hatte sie ihre Tabellen schon Monate zuvor verlegt.

Die Ermittler blieben nicht bei Marys Freund oder ihrem Büro stehen; sie gingen in ihre alte Nachbarschaft und belästigten die Nachbarn, indem sie von ihnen verlangten, ihren Aufenthaltsort zu verraten.

Am 23. Dezember, um Mitternacht, entzog die radikalisierte Ärztekammer Dr. O’Conner die ärztliche Zulassung.

Am 7. Januar brachten sie sie vor das Oberste Gericht von Ontario, das online in einem sogenannten „ZOOM-Gericht“ tagte. Diejenigen, die es auf Dr. O’Conners Patienten, ihre Karriere und ihren Lebensunterhalt abgesehen hatten, durften ihre Gesichter schwärzen und ihre Identitäten verbergen. Währenddessen durfte die Ärztin, die seit 50 Jahren unermüdlich daran arbeitet, das Leben der Menschen zu verbessern, öffentlich verleumdet und beschimpft werden, während ihre Ankläger geschützt wurden?

Warum wurde Dr. O’Conner das Recht vorenthalten, sich ihren Anklägern zu stellen? Leider hat sie ihren Fall verloren. Der Richter entschied gegen ihre Patienten. Er sagte, sie müsse die Namen und Krankenblätter der Patienten herausgeben, die eine medizinische Ausnahmegenehmigung erhalten haben.

Trotz des Gerichtsurteils weigerte sie sich, dies zu tun. Dr. O’Conner erklärte: „Ich werde weder meinen Eid noch die medizinische Privatsphäre meiner Patienten verletzen.“

Glücklicherweise beabsichtigt sie, in Berufung zu gehen. Sie könnte jedoch wegen Missachtung des Gerichts verurteilt werden, wenn sie sich weigert, dem Urteil nachzukommen. Das könnte bedeuten, dass ein über 80-jähriger Arzt zu einer Gefängnisstrafe verurteilt werden kann.

Dies könnte bedeuten, dass jeder Arzt für den Schutz des Rechts seiner Patienten auf medizinische Privatsphäre bestraft werden könnte.

Wenn die CPSO gegen sie erfolgreich ist, bedeutet dies, dass die intimsten privaten medizinischen Details der Kanadier an das „College“ weitergegeben werden könnten, wenn dieses entscheidet, dass ein „Notfall“ vorliegt, und dass es keine Möglichkeit gibt, sich dagegen zu wehren.

Dr. O’Conner fordert die Bürger auf, jetzt aktiv zu werden,

Jetzt ist es an der Zeit, mit Ihren Ärzten zu sprechen und zu erfahren, ob sie bereit sind, Ihre medizinischen Daten zu schützen, oder ob sie Ihre privatesten und vertraulichsten Daten an das „College“ weitergeben werden.

Die mutige Ärztin beendete ihre kraftvolle Rede mit einer Botschaft an diejenigen, die sie, ihre Patienten und die medizinischen Freiheiten und die Privatsphäre aller Kanadier angreifen,

Ich sage dem „College“, Dr. Nancy Whitmore, den vier Ermittlern, den Privatdetektiven, den Zeitungsreportern, den Anwälten und dem Richter. Ich bin nicht wütend.

Ich empfinde großes Mitleid mit Ihnen. Sie befinden sich in der Lüge und auf der Seite der Dunkelheit. Ich hoffe und bete zu unserem lieben Gott, dass Sie das Licht sehen…. und helfen, die Kanadier zu schützen; andernfalls sind Sie mitschuldig an ihren Verletzungen.

Ich werde meine Karten nicht aus der Hand geben. Sagen Sie laut