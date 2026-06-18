„Sie wollen mich ins Gefängnis stecken“ – Der Fall Thaïs d’Escufon und die Grenzen der Meinungsfreiheit in Frankreich

Die junge französische Aktivistin Thaïs d’Escufon steht vor einer möglichen Freiheitsstrafe. Nicht wegen eines Gewaltverbrechens, nicht wegen Betrugs oder Korruption – sondern wegen einer Aussage, die sie in einer landesweit ausgestrahlten Fernsehsendung über Einwanderung und die Sicherheit von Frauen gemacht hat. Das Urteil soll am 18. Juni verkündet werden.

Für ihre Unterstützer ist ihr Fall zum Symbol einer zunehmend repressiven Entwicklung geworden. Für ihre Kritiker überschritt sie die Grenze zur pauschalisierenden Hetze. Unabhängig davon, wie man ihre Position bewertet, wirft das Verfahren grundlegende Fragen über die Meinungsfreiheit in westlichen Demokratien auf.

Die Aussage, die vor Gericht führte

Ende 2023 war D’Escufon zu BFMTV eingeladen, um über den Fall Claire Jérôme zu diskutieren – einer Frau, die in Lyon von einem Mann afrikanischer Herkunft vergewaltigt worden war. Während der Sendung erklärte die ehemalige Sprecherin der inzwischen verbotenen Bewegung „Génération Identitaire“, Einwanderung stelle die größte Gefahr für Frauen in Frankreich dar.

Diese Aussage brachte ihr eine Anklage ein. Nun drohen ihr eine Freiheitsstrafe und eine hohe Geldstrafe.

Ein persönliches Trauma im Hintergrund

Was viele Zuschauer damals nicht wussten: D’Escufon begründet ihre Worte auch mit einer eigenen traumatischen Erfahrung.

Im Dezember 2022 wurde sie nach eigenen Angaben bis zu ihrer Wohnung in Lyon verfolgt. Als sie ihre Haustür öffnete, drang ein Mann in ihre Wohnung ein. Er nahm ihr das Mobiltelefon ab, schloss die Tür ab und hielt sie mehr als zwanzig Minuten gegen ihren Willen fest. Er soll sie aufgefordert haben, sexuelle Handlungen an ihm vorzunehmen.

D’Escufon erklärte später, sie habe die Situation nur dadurch entschärfen können, dass sie ruhig blieb und mit dem Mann sprach, bis dieser schließlich ging. Der mutmaßliche Täter wurde trotz vorhandener Kameraaufnahmen nie identifiziert. Das Verfahren wurde eingestellt.

Besonders erschütternd sei für sie die Aussage eines Polizeibeamten gewesen, der ihr erklärt habe, dass sich in ihrem Bezirk Tausende solcher Männer aufhielten.

Die Vorwürfe der systematischen Ausgrenzung

Nach Darstellung der Aktivistin beschränkt sich der Druck gegen sie nicht auf das Strafverfahren.

Sie berichtet, dass ihre Konten auf Twitter, Instagram, Facebook und TikTok wiederholt gesperrt oder dauerhaft gelöscht wurden. Ihr jüngstes Instagram-Profil – bereits das fünfzehnte – sei mit der Begründung entfernt worden, sie stehe mit einer „gefährlichen Organisation“ in Verbindung.

Hinzu komme eine finanzielle Ausgrenzung.

Mehrere Banken hätten sich geweigert, ihr ein Konto zur Verfügung zu stellen. Die CIC habe ihr Konto ohne nähere Erläuterung geschlossen. BNP Paribas habe zwar Unterlagen versandt, ihr jedoch keine Bankkarte ausgestellt. Bei Crédit Mutuel sei sie auf eine interne Kennzeichnung als „medienempfindliche Person“ gestoßen.

Erst eine Onlinebank habe sie schließlich aufgenommen – deren Namen sie aus Angst vor weiteren Konsequenzen nicht öffentlich nennt.

Der Weg von der Aktivistin zur Influencerin

D’Escufon begann ihr politisches Engagement bereits mit 18 Jahren bei „Génération Identitaire“. Die Bewegung machte durch medienwirksame Aktionen auf sich aufmerksam: Sie charterte ein Schiff vor der libyschen Küste, um gegen Menschenschmuggel zu protestieren, und errichtete symbolische Grenzmarkierungen in den Alpen und Pyrenäen.

Sie wurde zu einem der bekanntesten Gesichter der Bewegung und trat regelmäßig in Fernsehsendungen auf.

2021 wurde die Organisation von der französischen Regierung verboten. Die juristische Anfechtung vor dem Staatsrat blieb erfolglos.

Anschließend verlagerte D’Escufon ihre Aktivitäten ins Internet. Mit ihrem YouTube-Kanal erreichte sie ein großes Publikum und bezeichnet sich selbst als die erste identitäre Influencerin Frankreichs mit nationaler Reichweite.

Doch auch dort, so ihre Darstellung, setzte sich die Ausgrenzung fort. Ihre Finanzierungsplattform Tipeee wurde gesperrt. Sponsoren oder Organisationen, die sie unterstützen könnten, habe sie nicht.

Die Staatsanwältin fordert Gefängnis

Besonders empört zeigt sich D’Escufon über den Verlauf der Verhandlung vom 18. April.

Die Staatsanwältin habe nicht etwa Verständnis für ihr eigenes Erlebnis gezeigt, sondern ihr vorgeworfen, ihre Geschichte für Aufmerksamkeit und finanzielle Vorteile auszunutzen. Zudem erklärte sie laut D’Escufon, deren Ansichten seien „in unserer Demokratie nicht akzeptabel“.

Die Staatsanwaltschaft forderte eine Freiheitsstrafe.

D’Escufon lehnt es jedoch ab, ihre Aussagen zurückzunehmen. Sie habe aus persönlicher Betroffenheit gesprochen und eine Realität beschrieben, die ihrer Auffassung nach viele französische Frauen täglich erlebten.

Ein Fall mit größerer Bedeutung

Der Fall Thaïs d’Escufon polarisiert Frankreich.

Die einen sehen in ihr eine Aktivistin, die gesellschaftliche Probleme offen anspricht und dafür kriminalisiert wird. Die anderen werfen ihr vor, Einzelfälle zu instrumentalisieren, um pauschale Vorurteile gegenüber Migranten zu schüren.

Fest steht jedoch:

Der Prozess berührt zentrale Fragen unserer Zeit: Wo endet legitime Kritik an Migrationspolitik und wo beginnt strafbare Hetze? Welche Rolle spielen soziale Netzwerke, Banken und Plattformen bei der Ausgrenzung politisch unbequemer Personen? Und wie weit darf der Staat gehen, wenn er Aussagen sanktioniert, die er als gefährlich erachtet?

D’Escufon selbst zieht daraus eine bittere Schlussfolgerung:

Ein Mann, der sie angegriffen habe, sei nie gefasst worden – während sie nun wegen ihrer Worte vor Gericht stehe.

Ob es tatsächlich zu einer Freiheitsstrafe kommt, wird das Urteil vom 18. Juni zeigen. Doch unabhängig vom Ausgang des Verfahrens ist ihr Fall längst zu einem Symbol geworden – für die einen als Warnung vor der Erosion der Meinungsfreiheit, für die anderen als Beleg dafür, dass demokratische Gesellschaften Grenzen gegen diskriminierende Rhetorik ziehen müssen.