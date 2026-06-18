Trump und der Iran unterzeichnen Vereinbarung vorzeitig und weitere Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung:

Die USA und der Iran haben ihre Absichtserklärung zur Beendigung des Krieges und zur vorzeitigen Öffnung der Straße von Hormus per Fernunterzeichnung unterzeichnet, und die Vereinbarung ist nun in Kraft getreten, berichtet Axios.

Trump räumt ein, dass die Energievorräte „in etwa vier Wochen aufgebraucht sein werden“

Die Unterzeichnung der Absichtserklärung könnte bereits heute erfolgen

Trump sagt, er werde „Bomben abwerfen“, sollte das endgültige Abkommen schlecht ausfallen

14-Punkte-Entwurf für ein Abkommen zwischen den USA und dem Iran veröffentlicht, Unterzeichnung für Freitag geplant

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Trump unterzeichnet Iran-Abkommen vorzeitig per Fernzugriff

Axios bestätigt frühere Spekulationen und berichtet, dass die USA und der Iran ihre Absichtserklärung zur Beendigung des Krieges und zur Öffnung der Straße von Hormus per Fernzugriff unterzeichnet haben und dass das Abkommen nun in Kraft ist. Die Unterzeichnung – die elektronisch zwischen Trump, Vance und Ghalibaf erfolgte – fand Berichten zufolge bei einem Abendessen in Frankreich in Anwesenheit von Präsident Emmanuel Macron statt.

Die Unterzeichnung sollte eigentlich am Freitag in der Schweiz stattfinden, doch ein Diplomat aus einem Vermittlerland und eine zweite informierte Quelle teilten Axios bereits am Mittwoch mit, dass es Gespräche über eine frühere Unterzeichnung und Umsetzung gegeben habe

Die diplomatische Quelle erklärte, die Gespräche über eine Beschleunigung des Zeitplans seien darauf ausgerichtet gewesen, die Meerenge früher als am Freitag zu öffnen, da sich beide Parteien in dieser Frage einig waren. Ein weiterer Faktor könnte der politische Druck auf das Weiße Haus gewesen sein, den Text der Absichtserklärung zu veröffentlichen, was es offiziell noch immer nicht getan hat. Die mit den Gesprächen vertraute Quelle behauptete, es sei der Iran gewesen, der verlangt habe, den Text erst nach der formellen Unterzeichnung zu veröffentlichen, und bestritt, dass das Weiße Haus auf politischen Druck reagiert habe.

Die einzige „öffentliche Veröffentlichung“ bestand bislang darin, dass ein hochrangiger Regierungsvertreter den Vertrag am Mittwoch in einer Telefonkonferenz mit Reportern vorlas, nachdem tagelang Unklarheit über dessen Inhalt geherrscht hatte.

Im Vorfeld der Unterzeichnung erklärte das iranische Außenministerium, die Seiten hätten vereinbart, dass die Absichtserklärung von beiden Präsidenten elektronisch unterzeichnet werden solle. Für den Iran stellt die Unterzeichnung einen großen Erfolg dar, da er nun Milliarden an freigegebenen (und anderen) Geldern aus den USA und den Golfstaaten erhalten wird.

Auch wenn es nun nur noch eine Formalität ist, wird das Treffen zwischen den US-amerikanischen und iranischen Delegationen unter der Leitung von Vizepräsident Vance und dem iranischen Parlamentspräsidenten Mohammad-Bagher Ghalibaf voraussichtlich wie geplant am Freitag in der Schweiz stattfinden. Es wird erwartet, dass sie die Aufnahme von Verhandlungen über das iranische Atomprogramm erörtern werden.

Die Unterzeichnung erfolgte nach dieser bemerkenswerten Pressekonferenz am frühen Nachmittag, in der Trump versuchte, das Nachgeben gegenüber den iranischen Bedingungen zu rechtfertigen:

Wie Siavash Ardalan von der BBC schreibt, waren Trumps Antworten auf die Fragen der Reporter zur Rechtfertigung des Abkommens mit dem Iran auf ihre eigene Weise bizarr und beispiellos:

Sie fragten ihn, wie er Investitionen in Höhe von 300 Milliarden Dollar im Iran zulassen könne. Er sagte: „Wir haben dem Iran bereits Schaden in Höhe von 2 Billionen Dollar zugefügt; 300 Milliarden Dollar sind im Vergleich dazu nichts.“

Sie fragten, warum er dem Iran Dutzende Milliarden Dollar gebe. Er sagte: „Wenn wir ihnen ihr eigenes Geld nicht zurückgeben, werden andere Länder Angst haben, ihr Geld bei unseren Banken anzulegen, und dann wird die Position des Dollars geschwächt.“

Sie fragten, warum die Raketenfrage nicht im Abkommen enthalten sei. Er sagte: „ Wir haben ohnehin schon 85 % ihrer Raketen zerstört; der Rest ist unterirdisch vergraben, und außerdem verkaufen wir Luftabwehrsysteme an die Länder in der Region, damit sie sich keine Sorgen um die iranischen Raketen machen müssen.“

Sie fragten, ob er keine Bedenken habe, dass der Iran sagen werde: „Wir produzieren Atomenergie ausschließlich für zivile Zwecke.“ Er sagte: „Man kann nicht allen anderen vorschreiben, Strom mit Atomkraft zu erzeugen, während nur der Iran das nicht darf. “

Schließlich sagte er: „Wenn wir den Iran weiterhin mit Sanktionen belegen, werden 91 Millionen Iraner verhungern – was bringt das eigentlich?“

Ach ja, und er scherzte: „Wenn [das Iran-Abkommen] klappt, werde ich den Ruhm einheimsen; wenn es nicht klappt, gebe ich [Vance] die Schuld.“

Unterdessen erklärte ein Sprecher des iranischen Außenministeriums im Anschluss an die Unterzeichnung, die anhaltenden Angriffe Israels auf den Libanon würden als Verstoß gegen die Verpflichtungen angesehen, und fügte hinzu, dass die USA dafür verantwortlich seien, Israel zur Einhaltung des Abkommens zu zwingen; der Sprecher erklärte außerdem, dass die 60-Tage-Frist heute beginne.

Trump gibt zu

Präsident Trumps Bemerkung am Ende der G7-Pressekonferenz über die rapide schwindenden Rohölreserven war möglicherweise das bislang deutlichste Eingeständnis dafür, was wirklich hinter dem dringenden Vorstoß für ein Memorandum of Understanding mit dem Iran zur Wiederöffnung der Straße von Hormus steht.

„Unsere Reserven gehen in etwa vier Wochen zur Neige“, sagte Trump gegenüber Reportern.

Trump said the world would have run out of oil reserves in 4 weeks, put pressure for a peace agreement.



Says it would have been "bedlam" pic.twitter.com/k45MTI8sNs — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 17, 2026

Übersetzung von „X“: Trump sagte, die Welt hätte ihre Ölvorräte in 4 Wochen aufgebraucht, und drängte auf einen Friedensvertrag. Sagt, es wäre „Chaos“ gewesen.

*Trump Says `We Run Out of Reserves in About Four Weeks'



we know, but maybe not the smartest thing to admit https://t.co/N28eXJih5e — zerohedge (@zerohedge) June 17, 2026

Übersetzung von „X“: Trump sagt: „Wir gehen in etwa vier Wochen mit den Reserven aus“ wir wissen Bescheid, aber vielleicht nicht das Klügste, das zuzugeben

Da die weltweiten strategischen Ölreserven (SPRs) massiv angezapft werden, um die Ausfälle bei der Energieproduktion am Golf auszugleichen, während die Straße von Hormus weiterhin gesperrt bleibt, rückt die Mitternacht immer näher – die Zeit, bis die Wasserstraße wieder vollständig geöffnet wird, um den Normalisierungsprozess des Tankerverkehrs wieder in Gang zu bringen, was Monate dauern könnte.

Je länger Hormus gesperrt bleibt, desto schneller werden die Notvorräte aufgebraucht, was das Risiko eines „Energieabgrunds“ und anschließend eines noch viel schlimmeren Energieschocks erhöht. Diese Dringlichkeit scheint die eigentliche Triebkraft hinter dem Wettlauf um eine vorläufige Vereinbarung mit Teheran zu sein.

Gespräche über einen beschleunigten Zeitplan für die Unterzeichnung des MoU

Axios berichtet, dass Vertreter der USA, des Iran und der Vermittler über einen beschleunigten Zeitplan für die Unterzeichnung des Memorandum of Understanding diskutieren, wobei der Termin von Freitag auf bereits Mittwoch vorverlegt werden soll, möglicherweise mittels elektronischer Signatur.

Mehr von Axios:

Die diplomatische Quelle erklärte, die Gespräche über eine Beschleunigung des Zeitplans zielten darauf ab, die Straße von Hormus noch vor Freitag wieder zu öffnen, da sich beide Seiten in dieser Frage einig seien.

erklärte, die Gespräche über eine Beschleunigung des Zeitplans zielten darauf ab, die Straße von Hormus noch vor Freitag wieder zu öffnen, da sich beide Seiten in dieser Frage einig seien. Ein weiterer Faktor könnte der politische Druck auf das Weiße Haus sein, den Wortlaut der Absichtserklärung zu veröffentlichen.

auf das Weiße Haus sein, den Wortlaut der Absichtserklärung zu veröffentlichen. Die mit den Gesprächen vertraute Quelle behauptete, es sei der Iran gewesen, der gefordert habe, den Text erst nach der offiziellen Unterzeichnung zu veröffentlichen, und bestritt, dass das Weiße Haus auf politischen Druck reagiere.

Selbst wenn die elektronische Unterzeichnung frühzeitig erfolgt, wird erwartet, dass sich Vizepräsident J.D. Vance und der iranische Parlamentspräsident Mohammad-Bagher Ghalibaf am Freitag in der Schweiz treffen, um mehrmonatige Gespräche über das iranische Atomprogramm aufzunehmen.

Die Kernaussage hierbei ist, dass sich beide Seiten offenbar einig sind, die Engstelle am Hormuz-Kanal rasch wieder zu öffnen, da die Welt vor einer Energiekrise steht.

Behalten Sie Trump im Auge

Präsident Trump wird zum Abschluss des G7-Gipfels in Frankreich eine sehr wichtige Pressekonferenz abhalten.

Trump sagt Reportern beim G7-Gipfel: Wir werden „wieder Bomben abwerfen“, wenn ihm das endgültige Abkommen nicht gefällt

Präsident Trump erklärte Reportern am Rande des G7-Gipfels in Frankreich, dass die anstehende Absichtserklärung zwischen den USA und dem Iran „noch nicht endgültig“ sei, und warnte: „Wenn sie mir nicht gefällt … werden wir wieder auf sie schießen.“

„Wenn es mir [das MoU] nicht gefällt, werden wir wieder auf sie schießen und Bomben auf ihre Köpfe werfen“, sagte Trump.

Trump wiederholte: „Wenn sie sich nicht benehmen, werden wir sofort wieder Bomben direkt mitten auf ihre Köpfe werfen.“

Er fügte hinzu: „Weil sie sich 47 Jahre lang danebenbenommen haben. Aber niemand hätte diesen Deal abschließen können. Das JCPOA aus der Obama-Ära hat ihnen 1,7 Milliarden Dollar zugeschoben und ihnen Hunderte Millionen Dollar in einer Boeing 757 geschenkt. Er hat versucht, sich mit Bestechung aus der Affäre zu ziehen. Das habe ich nicht getan.“

BREAKING: "If I don't like it, we'll go back to shooting at them, dropping bombs on their head."



President Trump warns Iran that any change to the peace agreement or failure to comply could bring an immediate military response.



"If they don't behave, we'll go right back to… pic.twitter.com/67JRcDptYS — Fox News (@FoxNews) June 17, 2026

Übersetzung von „X“: EILMELDUNG: „Wenn es mir nicht gefällt, gehen wir zurück dazu, auf sie zu schießen, Bomben auf ihren Kopf zu werfen.“

Präsident Trump warnt den Iran, dass jede Änderung des Friedensabkommens oder das Ausbleiben der Einhaltung eine sofortige militärische Reaktion nach sich ziehen könnte.

„Wenn sie sich nicht benehmen, gehen wir sofort wieder dazu über, Bomben genau in die Mitte ihres Kopfes zu werfen“, sagte Trump.

Trump stellte das Abkommen der Obama-Ära, dem JCPOA, gegenüber und argumentierte, die vorherige Administration habe versucht, „sich mit Bestechung herauszukaufen“.

„Wisst ihr, was die Iraner getan haben? Sie haben Obama ausgelacht und gesagt: ‚Der ist ein dummer Sohn einer Hure.‘“

Das vorgeschlagene Abkommen, das voraussichtlich am Freitag in Genf unterzeichnet wird, würde den Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran um 60 Tage verlängern und einen Rahmen für Verhandlungen über das iranische Atomprogramm schaffen.

14-Punkte-Entwurf für ein Abkommen zwischen den USA und dem Iran soll am Freitag unterzeichnet werden

Da sich US-amerikanische und iranische Vertreter darauf vorbereiten, am Freitag in der Schweiz offiziell eine Absichtserklärung zu unterzeichnen, tritt der Konflikt nun in die dringend benötigte diplomatische Phase ein, um einen potenziell katastrophalen Energie-Abgrund abzuwenden. Die Absichtserklärung würde ein 60-tägiges Verhandlungsfenster eröffnen, mit dem Ziel, den Krieg zu beenden, den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus wiederherzustellen und die Zukunft des iranischen Atomprogramms auszuarbeiten.

Bloomberg veröffentlichte den Text des 14-Punkte-Entwurfs der Absichtserklärung und bot damit den bislang klarsten Einblick in das vorgeschlagene Paket: Deeskalation und Sanktionserleichterungen für den Iran im Austausch für einen Waffenstillstand an allen Fronten, Zusagen zum Zugang für den Schiffsverkehr sowie ein umfassenderes Atomabkommen, das bis zum Ende des Sommers abgeschlossen werden soll.

Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim zitierte jedoch heute früh einen namentlich nicht genannten Beamten, der erklärte, dass Teile des von Bloomberg veröffentlichten Absichtserklärungsentwurfs ungenau seien. In dem Bericht wurden die Abweichungen nicht näher erläutert. Bloomberg wies darauf hin, dass es zwischen der englischen und der persischen Fassung zu Abweichungen im Wortlaut kommen könne.

Nachfolgend der Text des 14-Punkte-Entwurfs der Absichtserklärung:

1. Die Islamische Republik Iran und die Vereinigten Staaten erklären gemeinsam mit ihren Verbündeten im aktuellen Krieg mit der Unterzeichnung dieser Absichtserklärung ein sofortiges und dauerhaftes Ende des Krieges an allen Fronten, einschließlich des Libanon, und verpflichten sich, von nun an keine feindlichen Handlungen gegeneinander zu unternehmen und von der Androhung oder Anwendung von Gewalt gegeneinander abzusehen. Das endgültige Abkommen wird die Bestimmungen dieses Artikels und der übrigen Artikel bestätigen

2. Die Islamische Republik Iran und die Vereinigten Staaten verpflichten sich, die Souveränität und territoriale Integrität des jeweils anderen zu achten und sich jeglicher Einmischung in die inneren Angelegenheiten des jeweils anderen zu enthalten

3. Die Islamische Republik Iran und die Vereinigten Staaten verpflichten sich, innerhalb einer Frist von höchstens 60 Tagen, die im gegenseitigen Einvernehmen verlängert werden kann, Verhandlungen zu führen und ein endgültiges Abkommen zu erzielen

4. Unmittelbar nach der Unterzeichnung dieser Absichtserklärung heben die Vereinigten Staaten die Seeblockade auf, verhindern jegliche Einmischung oder Behinderung gegenüber der Islamischen Republik Iran und stellen den Schiffsverkehr innerhalb von höchstens 30 Tagen in vollem Umfang wieder her; das Schiffsverkehrsaufkommen soll seitens der Islamischen Republik Iran dem Vorkriegsvolumen entsprechen. Die Vereinigten Staaten verpflichten sich ferner, ihre Streitkräfte innerhalb von 30 Tagen nach Abschluss des endgültigen Abkommens aus den angrenzenden Gebieten abzuziehen

5. Mit der Unterzeichnung dieser Absichtserklärung wird die Islamische Republik Iran unverzüglich Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass der Schiffsverkehr von Handelsschiffen vom Persischen Golf zum Omanischen Meer und umgekehrt innerhalb von 30 Tagen wieder das Vorkriegsvolumen erreicht, wobei die Notwendigkeit der Beseitigung technischer Hindernisse und der Minenräumung durch den Iran zu berücksichtigen ist.

6. Die Vereinigten Staaten verpflichten sich, gemeinsam mit ihren regionalen Partnern einen von beiden Parteien vereinbarten umfassenden Plan für den Wiederaufbau und die wirtschaftliche Entwicklung der Islamischen Republik Iran zu erstellen und dabei eine Finanzierung in Höhe von mindestens 300 Milliarden US-Dollar sicherzustellen. Der Mechanismus zur Umsetzung dieses Plans wird als Teil des endgültigen Abkommens innerhalb von 60 Tagen ausgearbeitet.

7. Die Vereinigten Staaten verpflichten sich, nach einem im Rahmen des endgültigen Abkommens zu vereinbarenden Zeitplan alle Arten von Sanktionen aufzuheben, denen die Islamische Republik Iran derzeit ausgesetzt ist, einschließlich der Resolutionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen und des Gouverneursrats der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) sowie aller einseitigen US-Sanktionen, sowohl primärer als auch sekundärer Art.

8. Die Islamische Republik Iran bekräftigt, dass sie niemals Atomwaffen herstellen wird. Die Islamische Republik Iran und die Vereinigten Staaten sind übereingekommen, dass die Frage des anreicherten Materials sowie alle anderen einvernehmlich vereinbarten nuklearbezogenen Themen, einschließlich des nuklearen Bedarfs des Iran, in einem endgültigen Abkommen angemessen geregelt werden; das endgültige Abkommen wird die Bestimmungen dieses Artikels bestätigen.

9. Die Islamische Republik Iran und die Vereinigten Staaten kommen überein, dass sie bis zum Abschluss eines endgültigen Abkommens den Status quo aufrechterhalten werden: Der Iran wird den Status quo in Bezug auf sein Nuklearprogramm beibehalten, und die Vereinigten Staaten werden keine neuen Sanktionen gegen den Iran verhängen oder ihre Streitkräfte in der Region verstärken.

10. Die Vereinigten Staaten verpflichten sich, dass das US-Finanzministerium unmittelbar nach der Unterzeichnung dieser Absichtserklärung und bis zum Zeitpunkt der Aufhebung der Sanktionen Ausnahmegenehmigungen für den Export von iranischem Rohöl, petrochemischen Produkten und deren Derivaten sowie für alle damit verbundenen Dienstleistungen, einschließlich Bankgeschäfte, Versicherungen, Transport und dergleichen, erteilen wird.

11. Die Vereinigten Staaten verpflichten sich, dass angesichts des Fortschritts der Verhandlungen auf ein endgültiges Abkommen eingefrorene oder beschränkte Gelder und Vermögenswerte der Islamischen Republik Iran freigegeben und in vollem Umfang zur Verfügung gestellt werden. Diese Gelder, unabhängig davon, ob sie auf dem Hauptkonto gehalten oder überwiesen werden, werden für alle von der Zentralbank der Islamischen Republik Iran festgelegten Zahlungen an Endbegünstigte verwendet und stehen in vollem Umfang zur Verfügung. Die Vereinigten Staaten verpflichten sich, auf dieser Grundlage alle erforderlichen Genehmigungen und Lizenzen zu erteilen.

12. Die Islamische Republik Iran und die Vereinigten Staaten kommen überein, dass ein Umsetzungsmechanismus eingerichtet wird, um die erfolgreiche Umsetzung des endgültigen Abkommens und die künftige Einhaltung der Verpflichtungen daraus zu überwachen.

13. Nach der Unterzeichnung dieser Absichtserklärung und nach Erhalt von Zusicherungen hinsichtlich des Beginns der Umsetzung der Artikel 4, 5, 10 und 11 dieser Absichtserklärung sowie der fortgesetzten Umsetzung dieser Schritte werden die Islamische Republik Iran und die Vereinigten Staaten Verhandlungen über ein endgültiges Abkommen aufnehmen, das sich ausschließlich auf die verbleibenden Artikel bezieht.

14. Das endgültige Abkommen wird durch eine verbindliche Resolution des UN-Sicherheitsrats verabschiedet.

Ausgehend vom obigen Text scheint die erste Fassung der Absichtserklärung vor allem auf wirtschaftliche Erleichterungen für Teheran im Austausch für einen Waffenstillstand, einen Atom-Stopp und die Verpflichtung abzuzielen, zu einem späteren Zeitpunkt über heikle Themen wie das Atomprogramm zu verhandeln.

Wer profitiert davon:

Teheran profitiert am unmittelbarsten, da es wirtschaftlichen Spielraum, Öl-Ausnahmegenehmigungen, freigegebene Gelder, Formulierungen zur Sanktionserleichterung und einen verringerten militärischen Druck der USA in der Region erhält.

Auch die Hisbollah und mit dem Iran verbündete Akteure profitieren, wenn an „allen Fronten, einschließlich des Libanon“, ein Waffenstillstand vereinbart wird, der israelische Operationen einschränkt.

Und natürlich die Weltwirtschaft, da globale Reedereien davon profitieren, wenn die Straße von Hormus wieder geöffnet wird und die Kriegsrisikoprämien für Rohöl einbrechen.

Die Golfstaaten profitieren von einem Ende des Konflikts, da die Energieexporte durch die Straße von Hormus wieder aufgenommen werden. Einem Bericht vom Dienstag zufolge plant QatarEnergy eine Steigerung der LNG-Produktion in den kommenden Monaten.

Wo geht Einfluss verloren:

Die USA verlieren einen Teil ihres Druckmittels, sobald die Blockade der Straße von Hormuz endet, Öl-Ausnahmegenehmigungen erteilt werden und Mechanismen zur Freigabe von Vermögenswerten in Kraft treten.

Israel verliert Handlungsfreiheit, wenn das Abkommen die libanesische Front bindet und weitere Angriffe einschränkt.

Sanktionen und Hardliner verlieren an Einfluss, da der Entwurf rasch auf einen umfassenden Abbau der Sanktionen zusteuert.

Die Dringlichkeit hinter der Absichtserklärung und der Festlegung von Friedensgesprächen für 60 Tage – mit einer offiziellen Unterzeichnungszeremonie am Freitag im Bürgenstock-Resort in der Schweiz – rührt hauptsächlich daher, dass die Welt auf eine Energiekrise zusteuert, da weltweit die strategischen Ölreserven (SPRs) aufgebraucht wurden, um den Verlust der Produktion am Golf aufgrund der Sperrung der Engstelle am Hormuz-Kanal auszugleichen. Die Brent-Rohöl-Futures gaben über Nacht leicht nach und notierten am Mittwochmorgen bei rund 79 US-Dollar pro Barrel.

Eine der größten Unsicherheiten bleibt die Straße von Hormus. Präsident Trump erklärte, dass diese wichtige Seestraße dauerhaft wieder geöffnet und mautfrei sein werde, doch die Absichtserklärung deutet darauf hin, dass die Maufreiheit möglicherweise nur für die Dauer der 60-tägigen Verhandlungsphase gilt. Eine weitere große Unsicherheit ist die Einhaltung der Vereinbarungen durch Teheran.

Die wichtigsten Schlagzeilen der letzten Nacht (mit freundlicher Genehmigung von Bloomberg):

Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran

• Die USA und der Iran planen, am Freitag, dem 19. Juni 2026, in der Schweiz offiziell eine Absichtserklärung zu unterzeichnen, die den Weg für 60-tägige Verhandlungen ebnet, deren Ziel die Beendigung des Krieges und die Einschränkung des iranischen Atomprogramms ist

• Der Iran wird unmittelbar nach Unterzeichnung des vorläufigen Abkommens Maßnahmen zur Wiederöffnung der Straße von Hormus ergreifen und darf sein Öl laut durchgesickerten Kopien eines Zwischenabkommens ohne Einschränkungen verkaufen

• Der Iran soll umfangreiche finanzielle Anreize erhalten, darunter das Recht auf sofortigen Ölverkauf, Zugang zu einem Entwicklungsfonds in Höhe von 300 Milliarden US-Dollar sowie letztendlich Zugang zu eingefrorenen Vermögenswerten

• Die USA würden im Rahmen des Abkommens mindestens 300 Milliarden US-Dollar für den Wiederaufbau des Iran nach dem Krieg bereitstellen Web-Inhalt – USA 6:43 Uhr

• In dem Memorandum heißt es lediglich, dass die iranischen Bestände an Uran, das nahezu waffenfähig ist, „angemessen behandelt“ werden sollen, womit das Schicksal einer Menge an Material, die für den Bau mehrerer Waffen ausreichen würde, ungeklärt bleibt

Internationale Reaktionen

• Die Republikaner im Senat drängen die Trump-Regierung auf Einzelheiten zum Abkommen und signalisierten, dass der Kongress letztendlich über das endgültige Abkommen abstimmen werde

• Europäische Politiker zögern, Kriegsschiffe zur Räumung iranischer Minen aus der Straße von Hormus einzusetzen, da Unklarheit darüber herrscht, wie diese Arbeiten durchgeführt werden sollen, und Trump einen strengen Zeitplan bis zum Ende der Woche vorgibt

• Chinas Außenminister Wang Yi forderte am Dienstag größere internationale Unterstützung für die nächste Phase der Friedensgespräche zwischen dem Iran und den USA und mahnte, dass das Interimsabkommen nur den Anfang eines längeren Friedensprozesses darstelle

• Die europäischen Verbündeten teilen Trumps Optimismus nicht, dass der Handel bis zum Ende der Woche wieder aufgenommen werden könne, und haben praktische Fragen zu den getroffenen Vereinbarungen, bevor sie sich zu Minenräummissionen verpflichten

Schifffahrt und Energiemärkte

• Ein dritter voll beladener Rohöltanker, die „Suezmax Sonia I“ mit einer Ladekapazität von etwa 1 Million Barrel, verließ am Dienstagabend den iranischen Hafen Chabahar und überquerte die US-Blockadelinie in Richtung Singapur

• Zwei in Richtung Afrika fahrende Öltanker kehrten diese Woche im Indischen Ozean um und änderten ihr Ziel in den Nahen Osten, da Reeder sich beeilen, ihre Schiffe vor der möglichen Wiederöffnung der Straße von Hormus neu zu positionieren

• Katar beginnt damit, einige seiner LNG-Tanker in den Nahen Osten zurückzubringen; mindestens vier leere Schiffe sind kürzlich in Richtung der Region unterwegs, nachdem sie zuvor stillgelegt waren oder eine andere Richtung eingeschlagen hatten

• Der Brent-Ölpreis fiel am Dienstag zum ersten Mal seit mehr als drei Monaten unter 80 US-Dollar pro Barrel, da das Abkommen zwischen den USA und dem Iran die Erwartungen auf eine Erholung des Angebots steigerte

• Der Prognosemarkt Kalshi schätzt die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Schiffsverkehr in der Straße von Hormus vor dem 1. August wieder normalisiert, auf 51 % und vor dem 1. September auf 68 %

Auswirkungen auf den Ölmarkt

• Die IEA erklärte, der weltweite Ölverbrauch werde in diesem Jahr um 1,1 Millionen Barrel pro Tag einbrechen – der stärkste Rückgang seit der Covid-Pandemie im Jahr 2020 –, da höhere Kraftstoffpreise und Versorgungsengpässe die Nachfrage dämpfen

• Zuvor hatte die IEA einen Rückgang von etwa 420.000 Barrel pro Tag erwartet, sodass die revidierte Prognose deutlich drastischer ausfällt als erwartet

• Ein mögliches Friedensabkommen ebnet laut IEA den Weg für ein erneutes Überangebot im Jahr 2027

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