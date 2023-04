Sie wollten es 75 Jahre verbergen: Fehlgeburten und tote Säuglinge werden im geheimen FDA-Bericht bestätigt

Pfizer hat 75 Jahre lang versucht, seinen Bericht zu verheimlichen

Im April dieses Jahres wurde ICAN ein neues Dokument zur Verfügung gestellt (hier übersetzt auf Deutsch), dank einer FOIA-Klage, die die Regierung zwang, Pfizer Dokumente zur Verfügung zu stellen, die sie 75 Jahre lang geheim zu halten versuchte. In der Tat hatten sie einen triftigen Grund, es zu verbergen.

Das Dokument heißt „PREGNANCY AND LACTATION CUMULATIVE REVIEW“. Viele der darin enthaltenen Ergebnisse bestätigen mehrere Bedenken der COVID-Impfstoffskeptiker.

Pfizer ermittelte 458 Schwangerschaften, bei denen die Mütter geimpft wurden.

Von den 673 Fallberichten, die bei der Suche ermittelt wurden, betrafen 458 eine BNT162b2-Exposition während der Schwangerschaft (Mutter/Fötus) und 215 eine Exposition während der Stillzeit.

Was geschah mit diesen Schwangerschaften?

Der Impfstoff passiert die Plazenta

Uns wurde gesagt, dass der Impfstoff „im Arm bleibt“. Stimmt das?

Auf Seite 3 beschreibt Pfizer zwei Fälle (von 458) von ungeborenen Kindern, die durch die transplazentare Übertragung des mRNA-Impfstoffs Covid betroffen waren. Die eigenen Worte von Pfizer:

Baby-Fall eines Fötus unbestimmten Geschlechts, dem

BNT162B2 transplazentar erhalten hat…..Das Kind

wurde lebend entbunden, verstarb aber einen Tag später. Als Todesursache

wurde eine extreme Frühgeburt mit schwerer Atemnot und Pneumothorax

angegeben. VRE 2021203938 Bericht über das Baby: Die 33-jährige Mutter der Patientin

hatte eine Frühgeburt mit 24 Wochen und 2 Tagen per Not-Kaiserschnitt. über den

transplazentaren Weg Quelle hier in Deutsch

Anstatt also im Arm zu bleiben, wanderte der Impfstoff nach Angaben von Pfizer durch den Körper der Mutter, durchdrang die Plazenta und beeinträchtigte die ungeborenen Föten.

Ein Säugling in dem oben genannten Bericht starb an „schwerer Atemnot“. (AER 2021191405)

Ein weiterer Säugling, der in der 24. Schwangerschaftswoche geboren wurde, wurde nicht weiterverfolgt, weil Pfizer sich nicht genug darum kümmerte, herauszufinden, was passiert war. 24 Schwangerschaftswochen (5 Monate nach der Empfängnis) sind jedoch eine sehr frühe Geburt. Etwa die Hälfte der in der 24. Woche geborenen Kinder stirbt, und von den übrigen haben 40 % gesundheitliche Probleme. Ich bete dafür, dass dieses spezielle Kind überlebt hat und es ihm gut geht; wir können es jedoch nicht wissen, und Pfizer hat sich entschieden, nicht offenzulegen, was passiert ist.

Die „Gesundheitsexperten“, die schwangere Frauen durch die Pandemie begleiteten, behaupteten, der Impfstoff passiere die Plazenta nicht:

Hohe Rate an Fehlgeburten

Von den 458 Schwangerschaften endeten 52 mit einem Schwangerschaftsverlust: Fehlgeburt (Schwangerschaftsverlust unter 20 Wochen) oder Spontanabort (Schwangerschaftsverlust nach 20 Wochen). Das entspricht einer Verlustrate von 11,3 %.

Nicht mitgezählt wurden dabei die Frühgeborenen, die kurz nach der Geburt starben. Das oben beschriebene Frühgeborene (VRE 2021191405) starb zum Beispiel an schwerer Atemnot nach einem Notkaiserschnitt, der nach der COVID-Impfung der Mutter vorgenommen wurde.

Ist ein Anteil von 11,3 % an Schwangerschaftsverlusten normal oder ist er ungewöhnlich hoch? Arkmedic erklärte, dass die Beantwortung dieser Frage schwierig ist, weil die Wahrscheinlichkeit eines Schwangerschaftsverlustes von der Schwangerschaftswoche abhängt und in den ersten Wochen am höchsten ist. Sobald schwangere Frauen diese ersten Wochen hinter sich haben, sinkt die Wahrscheinlichkeit eines Verlustes drastisch.

Frauen, die sich in der 23. Schwangerschaftswoche impfen lassen, wie die Mutter von VRE 2021191405, hatten zum Beispiel noch keine frühe Fehlgeburt, sodass die Wahrscheinlichkeit eines Schwangerschaftsverlustes zu diesem Zeitpunkt gering ist.

Da in der von Pfizer untersuchten Population von 458 Schwangerschaften Frauen aller Schwangerschaftsalter geimpft wurden, sollte die erwartete Rate der Schwangerschaftsverluste (ab dem Zeitpunkt der Impfung) viel niedriger sein als, wenn die Verluste ab dem Zeitpunkt der Empfängnis gezählt würden.

Wenn wir fragen: „Wie hoch wäre die normale Schwangerschaftsverlustrate dieser 458 Frauen, wenn sie statt des Covid-Impfstoffs ein Placebo erhalten hätten? Sie liegt jedoch bei weniger als 11,3 %. Lesen Sie den Artikel von Arkmedic, wenn Sie die Einzelheiten wissen wollen.

Wir wissen auch, dass der Moderna-Impfstoff (höhere Dosis) das Risiko eines Schwangerschaftsverlustes im Vergleich zu Pfizer um 42 % erhöht, was auf eine Dosis-Wirkungs-Beziehung schließen lässt.

Das nachstehende Bild, das vor zwei Jahren aufgenommen wurde, beweist, dass die Bedenken des Demonstranten berechtigt waren:

Pfizer-Bericht verschweigt toten Säugling

Der Pfizer-Bericht, der auf Seite 6 Nebenwirkungen bei gestillten Säuglingen auflistet, erwähnt keine toten Säuglinge, die während des Stillens gestorben sind. In dem früheren Bericht von Pfizer nach der Markteinführung wird jedoch ein gestillter Säugling erwähnt, der kurz nach der Impfung seiner Mutter starb. Über diesen Säugling habe ich vor einem Jahr geschrieben.

Ich bin mir nicht sicher, warum Pfizer den toten Säugling „verschwinden“ ließ. Vielleicht haben sie es vergessen? Wir können nur raten.

In gewisser Weise sind die Mütter, die den Impfstoff von Pfizer erhalten haben, die Glücklichen. Die Frauen, die Moderna erhielten, hatten ein um 42 % höheres Risiko, eine Fehlgeburt zu erleiden, und ein um 93 % höheres Risiko, dass ihr Säugling nach der Geburt starb.

Was meinen Sie dazu?