Sie wussten es schon 1997: Biden sagt, die NATO-Erweiterung würde eine „heftige und feindliche“ Reaktion Russlands hervorrufen

1997 warnte der damalige Senator Joe Biden davor, dass die NATO-Erweiterung zu einem „energischen und feindlichen“ Vorgehen Russlands in Europa führen würde.

Im Hinblick auf die Beziehungen zwischen der NATO und Russland sowie zwischen den Vereinigten Staaten und Russland wäre die Bestürzung am größten, wenn die baltischen Staaten jetzt aufgenommen würden, sagte Biden auf einer vom Atlantikrat, der Denkfabrik der NATO, veranstalteten Tagung.

Biden in 2022: "Putin’s latest attack on Ukraine was premeditated and unprovoked."



Biden in 1997: The only thing that could provoke a "vigorous and hostile reaction" in Russia would be the expansion of NATO into eastern Europe. "If there was ever anything… it would be that." pic.twitter.com/JGbqhajq87