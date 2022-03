Die Federal Reserve: Feind der amerikanischen Arbeitnehmer

Von Ron Paul. Er ist ein US-amerikanischer Arzt und Politiker. Er ist Mitglied der Libertarian Party und war zwischen 1976 und 2013 (mit Unterbrechungen) als Republikaner Abgeordneter im Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten. Paul war bei der US-Präsidentschaftswahl 1988 Kandidat der Libertarian Party und bewarb sich parteiintern um die republikanische Kandidatur zu den US-Präsidentschaftswahlen 2008 und 2012.

Den von der US-Regierung veröffentlichten Zahlen zufolge sind die Verbraucherpreise im vergangenen Jahr um 7,5 Prozent gestiegen – der stärkste Anstieg seit 1982. Die tatsächlichen Preissteigerungen sind sogar noch schlimmer, als die Zahlen der Regierung vermuten lassen, da die „offiziellen“ Statistiken so manipuliert sind, dass die tatsächliche Preissteigerungsrate unterschätzt wird. Nach Angaben von John Williams von ShadowStats sind die Preise im vergangenen Jahr tatsächlich um rund 15 Prozent gestiegen.

Die Tatsache, dass die Preise auf einem historisch hohen Niveau verharren, zeigt, dass die Inflation alles andere als „vorübergehend“ ist, wie der Vorsitzende der Federal Reserve Jerome Powell sie beschrieben hatte. Die anhaltende Inflation hat den Federal Reserve Board dazu veranlasst, eine frühere Anhebung der Zinssätze als bisher angekündigt anzukündigen. Die Fed könnte auch mit ihrer Praxis brechen, die Zinsen jeweils nur um 25 Basispunkte anzuheben, und die Zinsen in Schritten von bis zu 50 Basispunkten erhöhen. Die von der Fed erörterten Erhöhungen würden die Zinssätze jedoch weiterhin auf einem historischen Tiefstand belassen. Daher würden solche Zinserhöhungen wenig oder gar nichts zur Linderung der Schmerzen beitragen, die steigende Preise für den Durchschnittsverbraucher verursachen.

Die meisten „Experten“ und Politiker, darunter auch Präsident Biden, befürworten Zinserhöhungen zur Bekämpfung der Inflation. Einige Progressive sind jedoch gegen eine Zinserhöhung. Die Gegner von Zinserhöhungen befürchten, dass steigende Zinssätze das Wirtschaftswachstum bremsen, die Arbeitslosigkeit erhöhen und die Löhne drücken werden. Diese Progressiven glauben an den alten Trugschluss, dass die Arbeitnehmer vom leichten Geld profitieren. Die Wahrheit ist, dass die Arbeitnehmer die Hauptleidtragenden der Inflation sind.

Es kann sein, dass die Nominallöhne (nicht inflationsbereinigte Löhne) steigen, während die von der Fed verursachten Preissteigerungen die Reallöhne sinken lassen. Das ist heute mit Sicherheit der Fall. Im Gegensatz dazu kommt die Geldschöpfung der Federal Reserve den Kapitalisten zugute, die das von der Fed geschaffene neue Geld erhalten, bevor die Injektion neuen Geldes die Preise in die Höhe treibt. Dies erhöht die Kaufkraft der Elite und fördert die Einkommensungleichheit.

Die Schöpfung neuen Geldes durch die Federal Reserve untergräbt nicht nur den Wert der Währung. Sie senkt auch künstlich die Zinssätze, die der Preis des Geldes sind. Dadurch werden die Signale an die Marktteilnehmer verfälscht, was zu Investitionsentscheidungen führt, die nicht der tatsächlichen Marktlage entsprechen. Das Ergebnis ist ein vorübergehender Boom, gefolgt von einem Einbruch. Arbeitnehmer, die in der Hochkonjunktur neue Arbeitsplätze gefunden haben, verlieren diese in der Hochkonjunktur. Diese Arbeitnehmer sind dann nicht nur arbeitslos. Sie sind auch oft mit unüberschaubaren Schulden belastet, die sie in der Phase des Konjunkturzyklus mit niedrigen Zinsen und billigem Geld aufgenommen haben.

Progressive könnten den Arbeitnehmern helfen, indem sie sich der Bewegung für marktbasiertes Geld anschließen. Geld auf dem freien Markt ist vor staatlicher Manipulation sicher, so dass sein Wert stabil bleibt. Ein Schritt zur Wiederherstellung eines marktwirtschaftlichen Geldsystems besteht darin, den Menschen die Wahrheit über die Federal Reserve mit der Verabschiedung von „Audit the Fed“ mitzuteilen. Ein weiterer Schritt ist die Legalisierung alternativer Währungen durch die Aufhebung der Gesetze über gesetzliche Zahlungsmittel und die Abschaffung aller Kapitalertragssteuern auf Edelmetalle und Kryptowährungen. Der Kongress muss auch damit beginnen, die Ausgaben zu kürzen, angefangen bei größeren Kürzungen in unserem 750 Milliarden Dollar schweren Militärhaushalt und der Beendigung aller Wohlfahrtsmaßnahmen für Unternehmen.

Fiat-Geld kommt den finanziellen und politischen Eliten auf Kosten der arbeitenden Menschen zugute, deren Lebensstandard durch die Maßnahmen der Federal Reserve ausgehöhlt wird. Wie ein texanischer Arbeiterführer mir einmal sagte: „Gold war schon immer der Freund des Arbeiters“. Ich möchte hinzufügen, dass Fiat-Geld der Feind des Arbeiters ist.