USA bestätigen, dass sie sich Sorgen machen, dass geheime Informationen aus den US-Biolabore in der Ukraine in Russlands Hände fallen könnten

Das Misstrauen Russlands gegenüber dem von den USA finanzierten Biolaborprogramm in der Ukraine wird durch die jüngste Bestätigung von Victoria Nuland, Unterstaatssekretärin für politische Angelegenheiten, noch verstärkt.

„Die Ukraine verfügt über biologische Forschungseinrichtungen, über die wir uns in der Tat Sorgen machen“, sagte Nuland. „Russische Truppen, russische Streitkräfte könnten versuchen, die Kontrolle darüber zu erlangen, also arbeiten wir mit den Ukrainern daran, wie sie verhindern können, dass diese Forschungsmaterialien in die Hände der russischen Streitkräfte fallen.“

Die Ukraine hatte bereits am 24. Februar einen Präsidialerlass herausgegeben, um die Einrichtungen im Falle einer unvorhergesehenen militärischen Besetzung zu sterilisieren, wie aus Dokumenten hervorgeht, die Becker News erhalten und exklusiv übersetzt hat.

Dokumente, die von der US-Botschaft in der Ukraine gesäubert und von Becker News erhalten wurden, bestätigen die Existenz und die Finanzierung des „Biological Threat Reduction“ Programms durch das Pentagon.

Am Donnerstag beschuldigte der russische Außenminister Sergej Lawrow die Vereinigten Staaten, die Ukrainer bei der Entwicklung von Anlagen zur biologischen Kriegsführung in Kiew und Odessa zu unterstützen. Lawrow erhob diesen Vorwurf auf einer Pressekonferenz am Donnerstag, der von hochrangigen russischen diplomatischen Unterhändlern bei den russisch-ukrainischen Friedensgesprächen in Weißrussland am Montag aufgegriffen wurde.

„Wir haben Informationen darüber, dass sich das Pentagon mit den chemischen und biologischen Anlagen in der Ukraine beschäftigt“, so Lawrow. „Das Pentagon hat zwei Labors für biologische Waffen gebaut und dort in Kiew und Odessa Krankheitserreger entwickelt.

„Und jetzt sind sie besorgt, dass sie die Kontrolle über diese Labors verlieren könnten“, argumentierte er. „Und Sie wissen, wie das in Zukunft sein kann. Und die Amerikaner lehnen es entschieden ab, einen Inspektionsmechanismus im Rahmen des Übereinkommens über das Verbot chemischer Waffen in Gang zu setzen. Und sie bauen neue chemische und biologische Anlagen jenseits der russischen Grenzen.“

„Und wissen Sie, es gibt noch viele andere Entwicklungen“, fuhr Lawrow fort. „Die CIA war in Scharen vor Ort und hat die ukrainische Armee ausgebildet, offenbar nicht um einen Krieg mit Polen zu führen. Und als die Entwicklungen im Irak eintraten und die Vereinigten Staaten behaupteten, es handele sich um eine Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA, hat da jemand gefragt, warum die Vereinigten Staaten damals beschlossen haben, ein Land 10.000 Kilometer vor ihrer Küste zur Ordnung zu rufen, weil die USA eine Großmacht sind?“

„Wenn Russland sagt, dass es eine Bedrohung für uns gibt, fangen sie an, uns zu sagen, dass es überhaupt keine Bedrohung gibt, aber wissen Sie, wir werden entscheiden, was notwendig ist, um für unsere Sicherheit zu sorgen“, erklärte Lawrow. „Wir werden nicht 10.000 Kilometer weit weg gehen, um unsere Regeln durchzusetzen.“

Russland beruft sich also auf den Einmarsch der Vereinigten Staaten in den Irak im Jahr 2003 als Vorwand für den Einmarsch in die Ukraine. Nach der Invasion stellte sich heraus, dass die Waffeninspektoren nur wenige oder gar keine Beweise dafür finden konnten, dass der damalige irakische Diktator Saddam Hussein ein aktives Massenvernichtungswaffenprogramm unterhielt. Die New York Times berichtete jedoch, dass der Irak über alte Lagerbestände von Massenvernichtungswaffen verfügte, die von US-Soldaten entdeckt wurden.

Im Mai 2020 beschuldigte Lawrow die Vereinigten Staaten, „sich kategorisch der Annahme eines Protokolls zum Übereinkommen über das Verbot von biologischen Waffen und Toxinwaffen zu widersetzen, mit dem ein Mechanismus zur Überprüfung der Einhaltung der Verpflichtung der Mitgliedsländer, solche Waffen nicht herzustellen, geschaffen würde“.

Wie bereits berichtet, sagte ein Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Generalmajor Igor Konaschenkow, dass das Ministerium eine „Analyse der Dokumente“ über ein Programm zur Herstellung von Komponenten für biologische Waffen in der Ukraine vorlegen werde.

Slutsky wies auch darauf hin, dass laut den von Russland vorgelegten ukrainischsprachigen Dokumenten das Laborpersonal in der Ukraine am 24. Februar die Anweisung erhalten habe, besonders gefährliche Krankheitserreger, darunter die Erreger von „Pest, Milzbrand, Tularämie, Cholera“ und anderen tödlichen Krankheiten, unverzüglich zu vernichten.

„Wir bekommen immer mehr Bestätigung dafür, dass Russland mehr als gute Gründe für die Durchführung einer speziellen Militäroperation zur Entmilitarisierung der Ukraine hatte“, behauptete Slutsky auf seinem Telegram-Kanal.

Victoria Nuland hat eine lange Geschichte in diplomatischen und politischen Angelegenheiten in der NATO, Russland und Osteuropa. Selbst der linke Salon warnte die Biden-Administration davor, Victoria Nuland einzustellen.

„Wer ist Victoria Nuland? Die meisten Amerikaner haben noch nie von ihr gehört, denn die außenpolitische Berichterstattung der US-Medien ist eine Einöde“, beklagt Salon. „Die meisten Amerikaner haben keine Ahnung, dass die von Präsident Biden ausgewählte stellvertretende Außenministerin für politische Angelegenheiten im Treibsand der amerikanisch-russischen Politik des Kalten Krieges der 1950er Jahre feststeckt und von einer weiteren NATO-Erweiterung, einem Wettrüsten auf Steroiden und einer weiteren Einkreisung Russlands träumt.

„Sie wissen auch nicht, dass Nuland von 2003 bis 2005, während der feindseligen militärischen Besetzung des Irak durch die USA, außenpolitische Beraterin von Dick Cheney, dem Darth Vader der Bush-Regierung, war“, heißt es weiter.

Harvard beschreibt Nuland als „Karriere-Botschafter“, der „mehr als drei Jahrzehnte im Auswärtigen Dienst der USA als Top-Experte für die russische Politik und Vertreter bei der NATO, der Ukraine und Europa während der Regierungen von George W. Bush und Barack Obama verbrachte. Nulands führende Rolle bei der US-Unterstützung für die Maidan-Revolution in der Ukraine machte sie zum ersten prominenten Opfer der von Putin 2014 angeordneten politisch motivierten Telefonhacks.“

Putin scheint sich an den USA gerächt zu haben, indem er ein Gespräch zwischen der damaligen stellvertretenden Außenministerin Nuland und dem US-Botschafter in der Ukraine, Geoffrey Pyatt, gehackt und veröffentlicht hat, in dem sie sagte: „Fuck the EU“.

„Das wäre großartig, denke ich, um diese Sache zu kleben und die UNO kleben zu lassen und, Sie wissen schon, scheiß auf die EU“, sagte sie und bezog sich dabei offenbar auf Differenzen über deren Politik.

Die radikale Publikation Salon drückt es ziemlich deutlich aus, und allem Anschein nach ist es auch völlig richtig.

„Trotz der Empörung der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel hat niemand Nuland gefeuert, aber ihr Schandmaul hat die ernstere Geschichte in den Hintergrund gedrängt: das US-Komplott zum Sturz der gewählten ukrainischen Regierung – und Amerikas Verantwortung für einen Bürgerkrieg, der mindestens 13.000 Menschen getötet und die Ukraine zum ärmsten Land Europas gemacht hat.“

„Dabei gelang es Nuland, ihrem Ehemann Robert Kagan – Mitbegründer des Project for a New American Century – und ihren neokonservativen Kumpanen, die amerikanisch-russischen Beziehungen in eine gefährliche Abwärtsspirale zu schicken, von der sie sich bis heute nicht erholt haben.“

„Nuland schaffte dies in einer relativ kleinen Position als stellvertretende Außenministerin für europäische und eurasische Angelegenheiten. Wie viel mehr Ärger könnte sie als die Nummer 3 in Bidens Außenministerium verursachen? fragt Salon. „Wir werden es früh genug herausfinden, wenn der Senat ihre Nominierung bestätigt“.

Salon erwähnt nicht, dass sie in dem Buch „Russisches Roulette“ des Yahoo-News-Reporters Michael Isikoff und des Magazins Mother Jones, David Corn, nachweislich eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung des schmutzigen Dossiers von Christopher Steele über den damaligen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump im Jahr 2016 gespielt hat. Nuland soll einem FBI-Agenten in London grünes Licht für ein Treffen mit dem ehemaligen britischen Geheimdienstmitarbeiter gegeben haben.

Wie aus einem Bericht des Office of the Inspector General hervorgeht, spielte Nuland auch eine Rolle bei der Organisation eines Treffens des Außenministeriums mit Christopher Steele.

Victoria Nuland ist also nicht nur eine „Karriere-Botschafterin“, sondern eine hochrangige politische Mitarbeiterin, die sich an parteiischen und kontroversen internationalen Operationen beteiligt.

Nuland traf sich im Februar 2014 mit dem prorussischen ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch, nur wenige Wochen bevor die ukrainische Rada ihn am 22. Februar seines Amtes entheben wollte. Berichten zufolge hatte Janukowitsch zugestimmt, „die von den prowestlichen Demonstranten geforderten Verfassungsänderungen rasch anzunehmen“.

Die Maidan-Revolution, die als Reformbewegung zur Absetzung korrupter Beamter angekündigt wurde, war also alles andere als ein spontaner Aufstand. Sie erhielt erhebliche Hilfe und Unterstützung vom Außenministerium Obamas. Der Milliardär und Aktivist George Soros lobte die ukrainische Revolte und rief dazu auf, mehr solcher Revolutionen auf der ganzen Welt durchzuführen.

Leider führten die Reformen nicht zu Verbesserungen für die ukrainische Bevölkerung, die nach wie vor zu den ärmsten in Europa zählt. Dies wurde durch die Ereignisse nach dem Maidan im Jahr 2014 deutlich, die zu der unwahrscheinlichen Wendung führten, dass der Sohn des ehemaligen Vizepräsidenten Joe Biden, Hunter Biden, einen lukrativen Vorstandsposten bei einem ukrainischen Gasriesen namens Burisma erhalten sollte.

Am 13. Mai 2014 gab die Burisma Group bekannt, dass Hunter Biden in den Vorstand des Unternehmens eintreten würde. Wie aus einer Zeitleiste von Reuters hervorgeht, wurde zu dieser Zeit gegen den Gründer von Burisma, einen ehemaligen Regierungsbeamten namens Mykola Zlochevsky, „wegen angeblicher Geldwäsche durch das britische Serious Fraud Office ermittelt.“

Am 8. Dezember 2015 besuchte Biden erneut Kiew und „sprach sich gegen die bürokratische Korruption aus, die, wie er sagte, die Ukraine ‚wie ein Krebsgeschwür‘ auffrisst“, schreibt Reuters. „Biden drohte damit, Kreditgarantien zurückzuhalten, wenn der oberste Staatsanwalt der Ukraine, Viktor Shokin, der weithin der Korruption beschuldigt worden war, nicht abgesetzt würde.“

Im Jahr 2018 prahlte Biden tatsächlich mit dem Austausch mit den Ukrainern, bevor der Staatsanwalt im März 2016 entlassen wurde. (Reuters behauptet, dass Shokins Ermittlungen gegen Burma „ruhend“ waren.)

„Ich habe gesagt, dass Sie die Milliarde Dollar nicht bekommen“, prahlte Biden. „Ich sagte, Sie bekommen die Milliarde nicht. Ich werde hier in, ich glaube, es waren etwa sechs Stunden, abreisen. Ich schaute sie an und sagte: Ich reise in sechs Stunden ab. Wenn der Staatsanwalt nicht gefeuert wird, bekommen Sie das Geld nicht. Tja, so ein Mistkerl. (Gelächter.) Er wurde gefeuert. Und sie setzten jemanden ein, der zu diesem Zeitpunkt solide war.“

Die Intervention der Vereinigten Staaten in der Ukraine und ihre verdächtigen Verbindungen zu mächtigen amerikanischen Führern gossen in den Augen des russischen Führers Wladimir Putin nur noch mehr Öl ins Feuer.

Die Korruption hat also in der Ukraine nach dem Maidan nie aufgehört. Sie wurde lediglich von pro-russischen Oligarchen auf pro-amerikanische Oligarchen übertragen.

Dieser Fall lässt sich vielleicht nicht besser anhand des plötzlichen westlichen Medienlieblings Volodymyr Zelenskyy illustrieren.

Nachdem er seine Karriere als Komiker und Entertainer beendet hatte und im April 2019 ukrainischer Präsident wurde, lobte Zelenskyy Trudeau als „eine der Führungspersönlichkeiten, die ihn inspiriert haben“, „in die Politik zu gehen.“

@JustinTrudeau was one of those leaders who inspired me to join politics. pic.twitter.com/DZYwLDgvkv — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 2, 2019

Wie Trudeau war Zelenskyy Mitglied des Weltwirtschaftsforums von Klaus Schwab, einer globalistischen Organisation, die den Großen Reset vorangetrieben hat und damit prahlte, dass man im Jahr 2030 „nichts mehr besitzen und glücklich sein wird“.

Aber das gilt offenbar nicht für Eliten wie Zelenskyy, bei dem im Rahmen des Pandora-Papers-Skandals festgestellt wurde, dass er nicht offengelegte Offshore-Konten besitzt.

„Ungefähr zum Zeitpunkt seiner Wahl 2019 übergab Zelensky seine Anteile an einem wichtigen Offshore-Unternehmen an Shefir, aber die beiden scheinen eine Vereinbarung getroffen zu haben, damit Zelenskys Familie weiterhin Geld aus dem Offshore-Unternehmen erhält“, stellt das Organized Crime and Corruption Reporting Project fest.

„Der Schauspieler Volodymyr Zelensky stürmte 2019 auf einer Welle der öffentlichen Wut gegen die politische Klasse des Landes, einschließlich früherer Führer, die geheime Firmen nutzten, um ihren Reichtum im Ausland zu verstecken, zum ukrainischen Präsidenten“, so das OCCRP weiter. „Jetzt beweisen durchgesickerte Dokumente, dass Zelensky und sein innerer Kreis ihr eigenes Netzwerk von Offshore-Firmen unterhalten haben. Zwei davon, die den Partnern des Präsidenten gehören, wurden zum Kauf teurer Immobilien in London genutzt.“

Die Ukraine lief also nicht nur Gefahr, in die Umlaufbahn der NATO gezogen zu werden, anstatt neutral zu bleiben, sondern sie wurde auch von westlichen Eliten und globalistischen Institutionen vereinnahmt.

Russlands Weltanschauung in Bezug auf den Globalismus lässt sich vielleicht am besten in seiner berühmten Münchner Rede von 2007 zusammenfassen.

„Noch vor zwei Jahrzehnten war die Welt ideologisch und wirtschaftlich geteilt, und es war das riesige strategische Potenzial zweier Supermächte, das die globale Sicherheit gewährleistete“, sagte Putin in seiner Rede.

„Dieses globale Patt verdrängte die gravierendsten wirtschaftlichen und sozialen Probleme an den Rand der Tagesordnung der internationalen Gemeinschaft und der Welt“, fügte er hinzu. „Und wie jeder Krieg hat uns der Kalte Krieg mit scharfer Munition versorgt, bildlich gesprochen. Ich beziehe mich auf ideologische Stereotypen, doppelte Standards und andere typische Aspekte des Blockdenkens des Kalten Krieges“.

„Auch die unipolare Welt, die nach dem Kalten Krieg vorgeschlagen wurde, hat nicht stattgefunden“, fuhr er fort. „In der Geschichte der Menschheit hat es sicherlich unipolare Perioden gegeben und Bestrebungen nach Weltherrschaft. Und was hat es in der Weltgeschichte nicht gegeben?“

„Was aber ist eine unipolare Welt?“, fragte er. „Wie auch immer man diesen Begriff ausschmücken mag, letztendlich bezieht er sich auf eine Art von Situation, nämlich ein Zentrum der Autorität, ein Zentrum der Macht, ein Zentrum der Entscheidungsfindung.“

„Es ist eine Welt, in der es nur einen Herrn gibt, einen Souverän“, sagte er. „Und das ist letztlich nicht nur für alle, die sich in diesem System befinden, sondern auch für den Souverän selbst verhängnisvoll, weil es sich selbst von innen heraus vernichtet. Und das hat mit Demokratie nun wirklich nichts zu tun.“

Nuland beklagt in einem PBS-„Frontline“-Interview 2017 die angeblich verpasste Chance, Russland sogar in die NATO zu holen.

„Wir dachten also zunächst strategisch, dass die NATO zu dieser umfassenden gesamteuropäischen Sicherheitsorganisation werden könnte, und zwar im Kontext eines Russlands, das wirklich demokratisch wurde und bereit war, sich an die Regeln und Werte von Helsinki zu halten“, sagte Nuland.

„Aber dann, 1995, ich weiß nicht, ob es interner Druck war oder ob Jelzin einfach anfing, in seinen Ansichten traditioneller zu werden, sagte er an einem Punkt: ‚Russland ist zu groß für die NATO. Wir würden euch überschwemmen.'“

„Als dann 1998 Putin ins Spiel kam, herrschte die Auffassung vor, dass jede Erweiterung nur als Nullsummenspiel betrachtet werden könne“, sagte sie. „Ich glaube, dass Putin mit dieser Einstellung ins Amt kommt und die sowjetische Sichtweise der NATO, dass sie gegründet wurde, um uns zu bekämpfen, nie überwinden wird. Wir konnten ihr auf keinen Fall freundlich gesinnt sein“.

John Mearsheimer, ein prominenter Wissenschaftler für Außenbeziehungen an der Universität von Chicago, schrieb 2014 im Council of Foreign Affairs in weiser Voraussicht darüber, „warum die Ukraine-Krise die Schuld des Westens ist“.

„Der vorherrschenden Weisheit im Westen zufolge kann die Ukraine-Krise fast ausschließlich auf die russische Aggression zurückgeführt werden… Aber diese Darstellung ist falsch: Die Vereinigten Staaten und ihre europäischen Verbündeten tragen den größten Teil der Verantwortung für die Krise.“ Mearsheimer schreibt. „Die Wurzel des Übels ist die NATO-Erweiterung, das zentrale Element einer umfassenderen Strategie, die Ukraine aus der Umlaufbahn Russlands herauszuholen und in den Westen zu integrieren.“

„Gleichzeitig waren auch die EU-Osterweiterung und die Unterstützung des Westens für die pro-demokratische Bewegung in der Ukraine – beginnend mit der Orangenen Revolution im Jahr 2004 – entscheidende Elemente“, fügt er hinzu. „Seit Mitte der 1990er Jahre hat sich die russische Führung unnachgiebig gegen die NATO-Erweiterung ausgesprochen und in den letzten Jahren deutlich gemacht, dass sie nicht tatenlos zusehen würde, wie sich ihr strategisch wichtiger Nachbar in eine westliche Bastion verwandelt.

„Für Putin war der illegale Sturz des demokratisch gewählten und pro-russischen Präsidenten der Ukraine – den er zu Recht als ‚Staatsstreich‘ bezeichnete – der letzte Strohhalm“, fuhr er fort. „Er reagierte mit der Einnahme der Krim, einer Halbinsel, von der er befürchtete, dass sie einen NATO-Marinestützpunkt beherbergen würde, und arbeitete daran, die Ukraine zu destabilisieren, bis sie ihre Bemühungen um eine Anbindung an den Westen aufgab.“

Anne Applebaum von The Atlantic geriet diese Woche in Aufruhr, als das russische Außenministerium auf Twitter seine Zustimmung zu dem Artikel bekundete.

„Moskau musste sagen, dass der Westen für die russischen Invasionen (Tschetschenien, Georgien, Syrien, Ukraine) verantwortlich ist und nicht die eigene Gier und der eigene Imperialismus“, beklagte sie sich. „Amerikanische Akademiker lieferten das Narrativ.“

Es ist jedoch unumstritten, dass westliche Intellektuelle nicht in der Lage sind, sich in andere hineinzuversetzen und Empathie zu entwickeln, um Bedrohungen aus der Sicht anderer wahrzunehmen. Wenn sie mit gegenteiligen Standpunkten konfrontiert werden, reagieren sie damit, diese zu „streichen“ oder zu „zensieren“, in diesem Fall lediglich ihre Augen vor der kommenden Katastrophe zu verschließen.