Sieben Länder in fünf Jahren

Paul Craig Roberts

Das Medienbordell hat die HTS-Terroristen/demokratische Opposition als Retter Syriens dargestellt, die Frieden und Freundschaft verspricht. Doch Videos, die aufgetaucht sind, zeigen eine Kampagne der Gewalt, des Hängens und der maschinellen Erschießung von Menschen. Muslime töten Muslime, Araber töten Araber. Der Grund für die Ohnmacht der Araber ist, dass sie sich lieber gegenseitig umbringen, als gegen ihre gemeinsamen Feinde zu kämpfen. Die Grenzen der arabischen Länder wurden von europäischen Kolonisten geschaffen, wie die Länder in Afrika, die feindliche Stämme zu einem Land zusammenschlossen. So gibt es in den Ländern des Nahen Ostens schiitische und sunnitische Bevölkerungsgruppen. Die beiden Sekten stehen seit Jahrhunderten auf Messers Schneide, was es dem Westen ermöglicht, die eine gegen die andere einzusetzen. Hier sind einige Videos der Gewalt der demokratischen Opposition.

Die Wahrheit liegt in den Videos, nicht in den von den Medien inszenierten Szenen von Syrern, die den Sturz von Assad feiern.

Der Iran ist größtenteils persisch, nicht arabisch und eher einheitlich. Aber es gibt fortschrittliche, pro-westliche Elemente, und unter der Jugend gibt es den Wunsch nach einer Lockerung der religiösen Beschränkungen. Es gibt immer diejenigen, die die Sünde der Rechtschaffenheit vorziehen. Die USA arbeiten an den progressiven Elementen, und jetzt hat der Iran eine Reformregierung. Da der Iran dank Putins Verrat an Syrien nun isoliert ist, wird der Druck auf den Westen wahrscheinlich zunehmen. Es könnte jedoch sein, dass der Iran keine Chance bekommt. Trumps zionistische Beauftragte drängen ihn, den Iran anzugreifen, und behaupten, dass die iranischen Nuklearanlagen von einer friedlichen auf eine militärische Nutzung umgestellt werden können, so dass der Iran in der Lage ist, sich zu verteidigen. Trumps Zionisten erwarten, dass Putin den Iran im Stich lässt, so wie er es mit Syrien getan hat.

Wenn der Iran gestürzt wird, wird die CIA damit beginnen, Dschihadisten in die muslimischen Gebiete der Russischen Föderation zu schicken, und die gleichen Kräfte der Unordnung, die gegen die Länder des Nahen Ostens eingesetzt werden, werden bei dem Versuch eingesetzt, die Russische Föderation zu zerschlagen. Es ist ein Rätsel, was Putin sich dabei gedacht hat, als er der Zerstörung Syriens zustimmte.

Die Araber waren schon immer ihr eigener schlimmster Feind, und jetzt haben sie es geschafft, die arabische Welt zu zerstören, sodass nur noch Saudi-Arabien übrig ist. Vor kurzem hat die israelische zionistische Regierung einen großen Teil Saudi-Arabiens der Karte von Groß-Israel hinzugefügt.

Die Agenda der zionistischen Neokonservativen, sieben Länder in 5 Jahren zu erobern, hat zwar länger gedauert, ist aber im Wesentlichen erfüllt worden.

Ex-NATO-Oberbefehlshaber: «Wir werden 7 Länder angreifen»