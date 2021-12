Sieben Tage nach der Pfizer-Impfung erleidet ein 7-jähriges Mädchen einen Schlaganfall

Ein Mann aus Pennsylvania berichtete, dass seine Nichte Harper kürzlich auf die Intensivstation gebracht wurde, weil sie einen Schlaganfall und Hirnblutungen erlitten hatte, sieben Tage nachdem sie eine COVID-19-Spritze von Pfizer erhalten hatte.

Der Onkel, Barry Gewin, bezeichnet die Spritze, die sie erhalten hat, nicht als „Impfstoff“, sondern als „tödliche Injektion“, die „das pure Böse“ sei, was darauf hindeutet, dass er vielleicht eine andere Meinung über die Pfizer-Spritzen für Kinder hat als sein Bruder, der Vater von Harper.

Irgendwann veröffentlichte er ein Update zusammen mit einem kurzen Video, das darauf hinwies, dass Harper wieder zu laufen begann.

In einem späteren Kommentar schien er jedoch zu berichten, dass sie wieder in Ohnmacht gefallen sei und nicht „essen, trinken, aufrecht sitzen oder gehen“ könne, so sein Bruder.