Sieg der Technokraten für China? Kalter Krieg 2.0 im Jahr des Roten Drachen

Michael Welch, Patrick Wood und Pepe Escobar

“Die meisten Analysten und Historiker verstehen nicht, dass China seit den frühen 1980er Jahren ein vollwertiges kapitalistisches Land geworden ist. Es gibt mächtige US-Geschäftsinteressen, darunter Big Pharma, große Hi-Tech-Unternehmen und Bankinstitute, die in China fest verankert sind.” [1]

China hat sich inzwischen zu einer dynamischen globalen Finanzsupermacht entwickelt. Seit 2010 steht es wirtschaftlich an zweiter Stelle nach den Vereinigten Staaten. [2]

Nach Angaben der United States Statistics Division macht China heute 28,4 % der gesamten weltweiten Produktionsleistung aus und trägt damit über 4 Billionen Dollar zur Weltwirtschaft bei! Auf die Vereinigten Staaten entfallen 16,6 % der weltweiten Produktion im Wert von 1,8 Billionen Dollar. Der drittgrößte Exporteur schafft es nicht einmal in den zweistelligen Bereich.”[3]

Das folgende Schaubild zeigt sehr deutlich den Anstieg des BIP der Länder von 1960 bis 2022. [4]

In der Tat hat das Land eine führende Rolle beim Aufbau einer neuen Generation von Seidenstraßen in ganz Eurasien übernommen. Und BRICS, die Gruppe, die Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika umfasst, hat nun fünf neue Mitglieder aufgenommen: Iran, die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Ägypten und Äthiopien. Die Partnerschaft ist jetzt größer als die G7![5]

Aber der Rote Drache ist mehr als nur ein Konkurrent. Er ist eine Bedrohung! Zumindest denkt das das Pentagon so. [6]

Laut der Nationalen Verteidigungsstrategie des US-Verteidigungsministeriums von 2022 bleibt die Volksrepublik China “unser wichtigster strategischer Konkurrent für die kommenden Jahrzehnte”, und in der Nationalen Sicherheitsstrategie von Präsident Biden heißt es, die VR China sei “der wichtigste strategische Konkurrent für die kommenden Jahrzehnte”. [7]

Seltsamerweise wurde der Kurs, den China in den vergangenen fünfzig Jahren eingeschlagen hat, maßgeblich von Henry Kissinger und der Trilateralen Kommission unterstützt, die 1973 von zwei amerikanischen Köpfen ins Leben gerufen wurde: Zbigniew Brzezinski und David Rockefeller. Die Organisation hat es sich angeblich zur Aufgabe gemacht, führende Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Medien zusammenzubringen, um “einige der weltweit schwierigsten Probleme” zu lösen. [8][9]

Nachdem bei einer Wahl auf der Insel Taiwan kürzlich ein Führer, Vizepräsident Lai Ching-te, gewählt wurde, der sich gegen eine Vereinigung mit China einsetzt, spekulieren Kommentatoren in den US-Medien über die Wahrscheinlichkeit, dass China etwas unternimmt, z. B. seine militärische Präsenz im Land verstärkt. Etwas, was von diesen “autoritären Regimen” erwartet wird. [10]

In dieser Folge der Global Research News Hour werfen wir einen besonderen Blick auf China, seinen Hintergrund und die realen und imaginären Bedrohungen, die in dieser entscheidenden Zeit nach den Wahlen in Taiwan und in der Geschichte allgemein zu beobachten sind.

In unserer ersten halben Stunde laden wir den Schriftsteller und Autor Patrick Wood ein, uns durch die Technokratie, die wahre Politik Chinas nach 1980, zu führen. Er wird über die Rolle von Kissinger und den Trilats berichten, die dieses System nach ihren Vorstellungen geformt und schließlich Länder in aller Welt übernommen haben.

In der zweiten halben Stunde werden wir erneut mit den Überlegungen und Einschätzungen von Pepe Escobar konfrontiert. Er wird seine Ansichten über die Wahlen in Taiwan, den Vormarsch Chinas und das Vordringen der Widerstandsachse Russland-China in die Zukunft darlegen.

Patrick Wood ist ein führender und kritischer Experte für nachhaltige Entwicklung, grüne Wirtschaft, Agenda 21, Agenda 2030 und historische Technokratie. Er ist der Autor von Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation (2015) und Co-Autor von Trilaterals Over Washington, Volumes I and II (1978-1980) mit dem verstorbenen Antony C. Sutton. Er ist auch ein führender Experte für die elitäre Trilaterale Kommission. Er ist ein häufiger Redner und Gast in Radiosendungen in den USA.

Pepe Escobar, geboren in Brasilien, ist Korrespondent und leitender Redakteur der Asia Times und Kolumnist für Consortium News, The Cradle und Strategic Culture. Seit Mitte der 1980er-Jahre hat er als Auslandskorrespondent in London, Paris, Mailand, Los Angeles, Singapur und Bangkok gelebt und gearbeitet. Er hat ausgiebig über Pakistan, Afghanistan und Zentralasien bis zu China, Iran, Irak und dem weiteren Nahen Osten berichtet. Pepe ist der Autor von Globalistan – Wie sich die globalisierte Welt in einen flüssigen Krieg auflöst; Red Zone Blues: A Snapshot of Baghdad during the Surge. Er war mitwirkender Redakteur bei The Empire and The Crescent und Tutto in Vendita in Italien. Seine letzten beiden Bücher sind Empire of Chaos und 2030. Pepe ist auch Mitglied der Europäischen Akademie für Geopolitik in Paris. Wenn er nicht auf Reisen ist, lebt er zwischen Paris und Bangkok.

Global Research: China ist eine Technokratie, d.h. mit einem neuen Regierungssystem, das weder kommunistisch noch kapitalistisch noch demokratisch ist. Das ist der Standpunkt meines ersten Gastes, Patrick Wood. Er ist ein führender und kritischer Experte für nachhaltige Entwicklung, grüne Wirtschaft der Agenda 21, die Agenda 2030 und historische Technokratie. Außerdem ist er ein häufiger Redner und Gast in Radiosendungen in den Vereinigten Staaten. Global Research News Hour hat sich mit ihm in Verbindung gesetzt und ihn zu Beginn unseres Gesprächs gebeten, uns bei der Definition von Technokratie zu helfen.

Patrick Wood: Die Technokratie, wie sie 1932 erfunden wurde, wurde als “Ersatzwirtschaftssystem für die freie Marktwirtschaft und den Kapitalismus” definiert. Anders kann man es nicht erklären. Es war ein ressourcenbasiertes Wirtschaftssystem, das nicht auf Angebot und Nachfrage beruhte. Geld sollte gegen Energie und insbesondere gegen Energieskripte getauscht werden, die sozusagen als Währung dienen sollten, um die wirtschaftliche Aktivität zu regulieren.

Interessant ist auch, dass sie sich sehr für Social Engineering interessierten. Sie hatten das Problem, dass sie keine Dinge herstellen konnten, keine Fabriken und so weiter, man konnte die Menschen nicht dazu bringen, das zu tun, was man von ihnen wollte. Also schufen sie dieses ausgeklügelte System der Sozialtechnik – und sie nennen es eine Wissenschaft, die Wissenschaft der Sozialtechnik – wir sehen das heute fast überall, wo wir hinschauen.

GR: Also, ich denke…

PW: Die Menschen spielen mit unserem Verstand. Es nimmt einfach kein Ende, oder?

GR: Als es den Menschen zum ersten Mal in den Sinn kam, war die Technologie wohl bis jetzt nicht ganz ausgereift, 50 oder 60 oder 70 Jahre später hat die Technologie aufgeholt und jetzt –

PW: Mm-hmm.

GR: – sie schreiten voran, richtig?

PW: Das ist genau richtig. Dieses ganze Konzept wurde von der Trilateralen Kommission übernommen, wie ich in meinen Büchern darlege. Sie wurde 1979 – Entschuldigung, 1973 – von David Rockefeller und Zbigniew Brzezinski gegründet. Und die Trilaterale Kommission erklärte, sie wolle eine neue internationale Wirtschaftsordnung schaffen. Das stand damals überall in ihrer Literatur. Und ich sehe jetzt, dass sie von Technokratie als neuem Wirtschaftssystem sprachen. Damals haben sie es nicht wirklich spezifiziert, aber ich sehe jetzt sehr deutlich, dass es das ist, worüber sie damals gesprochen haben.

GR: Sie haben geschrieben, dass die Trilaterale Kommission und insbesondere Henry Kissinger eine Rolle dabei gespielt haben, China von einem kommunistischen Staat in eine Technokratie zu verwandeln. Erläutern Sie, was vorgefallen ist und wie es von einem kommunistischen Land zu einer Technokratie geworden ist.

PW: Nun, Brzezinski brachte 1976 Deng Xiaoping in die Vereinigten Staaten. Er lud ihn ein – das war zu diesem Zeitpunkt der Vorsitzende der Kommunistischen Partei. Sie luden ihn zum Essen ein und brachten ihn auf die Weltbühne. Zu diesem Zeitpunkt sah China ähnlich aus wie Nordkorea heute. Das Land hatte im Grunde überhaupt kein Wirtschaftssystem und war als Nation und als Volk in Armut versunken. Und als Brzezinski den Vorsitzenden Deng in die Finger bekam, lehrte er ihn Technokratie. Nicht über Kapitalismus, nicht über die freie Marktwirtschaft. Er lehrte ihn über Technokratie.

Lassen Sie mich nun zurückgehen und fragen: “Warum?” Was Brzezinski bei Rockefeller beliebt machte, war Brzezinskis Buch um 1970 mit dem Titel “Between Two Ages: America’s Role in the Technetronic Era”. So lautete der genaue Titel seines Buches. In diesem Buch beschrieb er eine Vision, wie die Technologie eingesetzt werden würde, um im Grunde die Welt zu erobern. Er sah ein zukünftiges Zeitalter voraus, in dem dieses technetronische Zeitalter – eigentlich hätte es “technokratisch” heißen müssen, aber das ist der von ihm verwendete Begriff. Das war es also, womit China begann, mit dieser Vision des technologischen Zeitalters.

Wir haben das gesehen – ich habe das gesehen, andere natürlich nicht – aber ich sehe das als eine fortgesetzte Falle gegen die freie Welt, in der sie nach einem anderen Rhythmus tanzen, und das ist weder Kapitalismus noch Kommunismus.

Aber Wissenschaftler haben darauf hingewiesen, dass die Technokratie zu dem De-facto-System geworden ist, unter dem China derzeit agiert. Und das sage nicht nur ich. Wissen Sie, die Leute, die China studieren – Politikwissenschaftler und so weiter – sie sehen es. Aber niemand sonst will wirklich hören, was wir darüber zu sagen haben.

GR: Wow. China war also sozusagen der erste Testfall, –

PW: Ja.

GR: – wo diese Prinzipien angewandt wurden. Ich meine, was genau ist die ganze Liste der Gründe, warum sie China zum Testfall gemacht haben?

PW: Es war ein unbeschriebenes Blatt. Es gab nichts, was sie daran gehindert hätte. Die riesige – China hatte eine riesige Bevölkerung, Nummer eins. Aber es war eine absolut leere Tafel. Man konnte alles darauf schreiben, was man wollte. Und das taten sie auch. Es gab keine andere Nation auf der Erde von der Größe Chinas, die von diesen Leuten, d.h. von den Eliten der Trilateralen Kommission, geplündert werden konnte. Und als ihre Vertragspartner, ihre Unternehmen, die der Trilateralen Kommission angehören, in China einmarschierten, wurde die gesamte Infrastruktur geschaffen, die sie benötigten, um den Westen mit all den Industrien zu erobern, die anschließend nach China verlegt wurden. Sie nahmen uns Arbeitsplätze weg, sie nahmen uns die wirtschaftliche Aktivität weg. Und das war ihre Mission. Sie wollten diese Nation schnell zu einem technokratischen Modell aufbauen, das sich in die ganze Welt exportieren würde, auch wieder zu uns zurück.

GR: Es gibt also auch andere Nationen, die sich der Technokratie annehmen. Ist das alles wie – Sie haben den Samen in China gepflanzt und er hat sich von dort aus ausgebreitet? Es gibt zum Beispiel Singapur, Südkorea und andere Länder. Oder waren die Vereinigten Staaten an der Ausbreitung über China hinaus beteiligt?

PW: Nun, die Geschichte hat zwei Teile. Der eine ist: China ist stolz darauf, dass es seinen Einfluss in Länder auf der ganzen Welt getragen hat, die ihn empfangen würden, um ihre Technokratie in diese Länder zu exportieren. Auf der anderen Seite sind die Vereinigten Staaten jetzt ein williger Partner Chinas für dasselbe Ziel.

Dies folgt auf eine sehr lange Geschichte der Finanzierung durch die Interessen der Wall Street, zum Beispiel. Und auch die globalen multinationalen Konzerne. Diese Leute – schauen wir uns auch das Weltwirtschaftsforum an, mit all den Unternehmen, die dort investiert sind. All diese Kräfte haben sich scheinbar mit China zusammengetan, um die Technokratie in die ganze Welt zu exportieren. Auch die Vereinten Nationen haben mit der nachhaltigen Entwicklung ihren Teil dazu beigetragen. Es ist dieselbe, Sie wissen schon, aufgewärmte Technokratie aus dem letzten Jahrhundert. Aber die Vereinten Nationen haben diese Agenda für nachhaltige Entwicklung in der ganzen Welt durchgesetzt. Und China spielt bei den Vereinten Nationen eine große Rolle, wie Sie ebenfalls wissen. Aber sie haben das in den vergangenen 50 Jahren meist heimlich gemacht, und jetzt sind wir hier.

GR: Welche spezifischen Bedenken haben Sie in Bezug auf die Technokratie, die sich in Ländern wie den Vereinigten Staaten, Frankreich oder Kanada und anderen hochrangigen Ländern zu manifestieren beginnt?

PW: Sie wird in einer wissenschaftlichen Diktatur enden. Es ist jetzt schon auf dem Weg. Viele Menschen können das sehen, vorwiegend China mit seinem sozialen Punktesystem, wo sie die Menschen fast bis ins kleinste Detail kontrollieren können. Aber das Konzept einer wissenschaftlichen Diktatur besteht darin, dass die Wissenschaft, der Algorithmus, die KI usw. die menschliche Bevölkerung wie ein Diktator verwalten wird. Nicht wie ein Mensch, sondern wie ein Mensch, vielleicht ein Hitler oder ein Nero oder was auch immer in der Geschichte. Aber eine wissenschaftliche Diktatur wird absolut kein Mitgefühl, keine Fähigkeit zur Barmherzigkeit oder zu menschlichen Werten haben, an denen wir gerne teilhaben würden. Und die Folge davon ist: alle persönliche Freiheit wird weg sein. Völlig zerschlagen.

GR: Ich weiß, dass Sie angefangen haben, über künstliche Intelligenz zu schreiben, Sie haben sie gerade erwähnt, die KI. Und ich meine, ich habe vor Kurzem gehört, dass jemand gesagt hat, dass die Arbeitgeber jetzt – sie bewerten nicht die Leute, die sich um einen Job bewerben. Man überlässt das der KI, und dann werden sie die Leute nach allen möglichen seltsamen Prinzipien aussortieren, verstehen Sie? Sogar die Anpassung ihres Namens oder andere Dinge, die wir vielleicht nicht beabsichtigt haben, aber die KI tut es. Nicht genau die Richtung, die ich mir vorgestellt habe, aber glauben Sie, dass die Existenz dieser KI – und wir sind uns bisher nicht ganz sicher, wohin sie sich entwickelt, aber wird sie als eine Art Beschleuniger für die Technokratie und die von Ihnen angesprochenen Unterscheidungen wirken?

PW: Auf jeden Fall. Und ich möchte sagen, dass die KI und die meisten der fortschrittlichen Technologien, die wir heute sehen, alle von Technokraten gefördert wurden, die sich nicht um ethische oder moralische Werte kümmern. Sie erfinden, weil sie es können, und nicht, weil jemand sie darum gebeten hat. Als Gruppe sind sie meiner Meinung nach moralisch bankrott.

Aber wenn jemand wie Sam Altman zum Beispiel über OpenAI spricht, wird er sagen: “Nun, das wird eine große Bedrohung für die Menschheit sein. Sie kann uns am Ende alle zerstören.’ Andere KI-Leute sagen das übrigens auch. Aber dann gehen sie zurück in ihr eigenes Revier, an ihr eigenes Reißbrett, holen die Peitsche heraus und lassen ihre Programmierer auf Hochtouren laufen: “Macht schon, Leute, wir müssen” – Sie wissen , “wir werden die Konkurrenz da draußen schlagen”. Hier gibt es keine Kontrolle und kein Gleichgewicht.

Wir sehen das auch bei anderen Dingen: die große Pharmaindustrie ist gegenwärtig ein großes Thema. Diese Leute sind meiner Meinung nach völlig von der Realität abgekoppelt. Und sie legen auch eine technokratische Denkweise an den Tag, die sehr gefährlich ist. Sie kommen mit Dingen an, mit denen sie nicht einmal experimentieren sollten.

GR: Mm-hmm.

PW: Aber, wissen Sie…

GR: Ja, es sieht so aus, als ob wir nicht – dass es damit anfängt, dass die KI dem Menschen dient, aber schon bald wird es umgekehrt sein, oder?

PW: Nun, das ist es. Das ist das, was von Anfang an beabsichtigt war.

GR: Mm-hmm.

PW: Es mag vielleicht harmloser angefangen haben, wissen Sie. Aber jetzt, wo diese Technokraten es in der Hand haben, sehen sie es als das Endspiel des Social Engineering. Das war ihr Plan, das war ihr Credo schon in den 1930er-Jahren. Sie wollten die Wissenschaft der Sozialtechnik nutzen, um alles in der Gesellschaft zu kontrollieren. Das können sie jetzt tun. Zumindest stehen sie gerade kurz davor.

Wir sehen, dass die künstliche Intelligenz die Welt überschwemmt und überall dort auftaucht, wo Arbeitnehmer verdrängt werden. Ich habe gestern einen Artikel gelesen, in dem es darum ging, dass Wal-Mart jetzt alle Leute entlässt, die die Kassenbons kontrollieren, wenn man den Laden verlässt. Sie wissen schon, die Kassierer? Ich weiß es nicht.

GR: Ja.

PW: – wie man sie nennt, aber weißt du, sie sitzen da und schauen sich deinen Korb an und machen ein Häkchen und das war’s. Man verlässt den Laden mit dem, was man gekauft hat. Sie setzen jetzt KI ein, um diese Warenkörbe komplett zu überprüfen. Kein Mensch wird das mehr tun. Und sie haben gesagt, dass sie jeden Kontrolleur im Land entlassen und durch einen KI-Scanner ersetzen werden, der genau sehen kann, was man in seinem Einkaufswagen hat. Sie sagen nicht, dass sie Ihr Gespräch aufzeichnen oder ein Foto von Ihnen machen werden, um, Sie wissen schon, Gesichtserkennungsscans durchzuführen. Aber es würde mich nicht überraschen, wenn es so wäre. Aber wissen Sie, wir sehen das jetzt überall. Wenn man erst einmal die Augen dafür geöffnet hat, wird man sehen, dass es an allen unerwarteten Stellen eingesetzt wird.

GR: Mm-hmm. Ja, nun, unsere Zeit ist fast abgelaufen. Aber möchten Sie noch etwas zu dem technokratischen Kurs sagen, den China eingeschlagen hat, und wie es in anderen Ländern aussieht?

PW: Ja.

GR: – umarmen und wie sie sich Chinas Kurs widersetzen können –

PW: Ja.

GR: – dem technokratischen Beispiel.

PW: Ja. Lassen Sie mich nur sagen, dass die Rockefellers China schon immer sehr gern hatten, zumindest seit den 1920er-Jahren. Sie hatten eine Liebesaffäre mit China, und das hat wahrscheinlich zu ihrem Wunsch beigetragen, China wieder auf die Weltbühne zu bringen. Wir sehen, wie Leute wie Brzezinski dies erreichen. Wir sehen dies bei Leuten wie dem verstorbenen Henry Kissinger, der der Vorläufer von Brzezinski war, um China aus dem finsteren Mittelalter zu holen.

Kissinger war seit seiner Studienzeit ein Rockefeller-Mann. Er diente als Agent von Rockefeller persönlich und als Handlanger von – auch bei der Trilateralen Kommission. Aber vielleicht erinnern Sie sich, dass Kissinger vor Kurzem damit geprahlt hat, dass er in seinem Leben über 100 Reisen nach China unternommen hat. Man muss sich vorstellen, was das bedeutet. In manchen Jahren war er nur einmal dort. In anderen Jahren war er vielleicht vier Mal dort, aber er war in all diesen Jahren in China verliebt. Und als er starb, sagte der Vorsitzende Xi über Henry Kissinger, dass er “unser wertvollster und vertrauensvollster Freund über Jahrzehnte hinweg” war. Das sagt doch einiges darüber aus, was hier vor sich geht.

GR: Und in der Minute, die uns noch bleibt, könnten Sie uns vielleicht daran erinnern, wie wir uns gegen dieses technokratische Beispiel wehren können, das…

PW: Aber sicher. Die Leute können zu technocracy.news gehen, das ist der erste Ort, den ich aufsuchen würde, um die Nachrichten hier zu verfolgen. Ich würde die Leute auch ermutigen, auf citizensforfreespeech.org zu gehen, um zu sehen, wo – oder zumindest die Rolle, die die freie Meinungsäußerung in diesem Jahr und besonders im Jahr 2024 spielen wird.

Abschrift von Pepe Escobar, 16. Januar 2024

(Escobar kommentiert hier das Ergebnis der Wahlen vom 13. Januar in Taiwan.)

Globale Forschung: Dieses Wahlergebnis war eigentlich ein schwächeres Ergebnis in dem Sinne, dass sie nur eine Minderheit der Sitze in der gesetzgebenden Körperschaft beherrscht. Bedeutet das, dass die Sorge der USA, dass China möglicherweise militärisch in Taiwan einmarschieren könnte, um jegliche Bedrohung des Ein-China-Prinzips abzuwehren, berechtigt ist?

Pepe Escobar: Oh, Gott. Sehen Sie, ich höre dieser Bewegung schon seit –

GR: Ja.

PE: – so lange, dass ich den Überblick verloren habe, wissen Sie? Als ich in Asien lebte, in Südostasien, in Hongkong, war ich in den Jahren des Krieges gegen den Terrorismus oft in China usw. Es wird keine chinesische Invasion in China geben. Das ist ein Hirngespinst von Strauss’ neokonservativen Psychopathen. Diese Leute haben offensichtlich nie Deng Xiaoping gelesen. Dabei ist es ganz einfach. Warum besorgen Sie sich nicht das Gesamtwerk von Deng Xiaoping? Es ist alles da.

Es gibt keinen Grund zur Eile. Die Wiedervereinigung Taiwans wird stattfinden, wenn die Bedingungen stimmen, und der, sagen wir mal, informelle Termin, den Deng immer wieder genannt hat, ist 2049.

GR: Hmm.

PE: Was passiert ist, was passiert ist und was weiterhin passieren wird, sind endlose amerikanische Provokationen, weil sie Peking in die Enge treiben wollen. Und natürlich nutzen sie ihre Fünften Kolumnisten in ganz Taipeh, um die amerikanische Botschaft in Hongkong auf diese Weise zu manipulieren. Sie haben ihre Spezialisten für die farbige Revolution, die in Taipeh umgekehrt arbeiten, und so weiter.

GR: Mm-hmm, ja.

PE: Das Ergebnis dieser Wahlen ist sehr einfach, ich will es ganz kurz machen: Lai hat praktisch 40 Prozent der Stimmen erhalten. Er ist also praktisch eine lahme Ente im Amt. Die Opposition hat unglücklicherweise, weil sie gespalten ist, etwa 60 Prozent der Stimmen erhalten. Lai erhielt also 40,5 Prozent, während Tsai beim letzten Mal 57 Prozent der Stimmen erhielt. Es handelt sich also um eine Minderheitsregierung. Sie haben ihre parlamentarische Mehrheit verloren. Sie haben den größten Teil des Landes gegen sich. Sagen wir, fast, ja fast zwei Drittel des Landes sind gegen sie.

Und was die Taiwaner – und das ist etwas, was wir aus Hongkong und Shanghai, aus anderen Teilen der chinesischen Diaspora, Insiderinformationen aus Taipeh bekommen. Und was die Taiwaner im Grunde direkt oder zwischen den Zeilen sagen, ist: “Wir ziehen den Status quo vor. Das bedeutet also, dass sich für eine lange, lange Zeit nichts ändern wird.

GR: Mm-hmm.

PE: Sie wissen, dass Peking nichts Unüberlegtes tun wird. Sie wissen, dass es absolut töricht und selbstmörderisch wäre, wenn unter anderem ein Präsident, der in der Minderheit ist, die Unabhängigkeit ausrufen oder vorantreiben oder die Unabhängigkeit erklären würde. Der Status quo ist also die Standardposition der überwältigenden Mehrheit der Taiwaner. Natürlich schließt nichts davon weitere amerikanische Operationen aus, destabilisierende amerikanische Operationen, alle möglichen Arten von hybriden Kriegen, die man sich vorstellen kann, oder sogar später, je nachdem, wie sich die Dinge in den nächsten zwei oder drei Jahren entwickeln. Eine falsche Flagge oder eine Reihe von falschen Flaggen.

GR: Mm-hmm.

PE: Aber wenn wir berücksichtigen, was Peking will, was Xi Jinping will und was die taiwanesische Bevölkerung will, dann wird in den nächsten Jahren, ja sogar Jahrzehnten, nichts Gewalttätiges am Horizont zu sehen sein. Wenn wir uns dem Jahr 2049 nähern, ist das eine andere Sache, denn dann geschieht es bereits jetzt. Die geoökonomischen Verflechtungen, insbesondere zwischen Taiwan und dem Festland, sind enorm. Ganz zu schweigen davon, dass dies alles dadurch erleichtert wird, dass die meisten von ihnen an denselben Schulen studieren und dieselbe Sprache sprechen.

Es ist also im Grunde schon integriert. Was den Chinesen mittelfristig einfallen könnte, ist eine Art “ein Land, drei Systeme”. Ein Land, drei Systeme gilt für Hongkong. Ein Land, drei Systeme würde für Taiwan gelten, das zwar über einen großen Autonomiespielraum verfügt, aber auch Teil des Festlandes ist. Ich bin mir sicher, dass sich diese Idee weiterentwickeln könnte. Die Leute um Xi könnten einen sehr verführerischen Rahmen ausarbeiten, der auch von der Mehrheit der taiwanesischen Bevölkerung akzeptiert würde. Alles andere ist amerikanisches Wunschdenken, feuchte Träume, Spekulation und offen gesagt Ohnmacht. Denn sie wissen, dass ein Stellvertreterkrieg gegen China über Taiwan, um einen Krieg zu provozieren, wahrscheinlich ihre Ukraine sein könnte. Oder die Ukraine 2.0. Und wir alle wissen, was mit der Ukraine gerade passiert, also beende ich meinen Fall hier.

GR: Ja. In Ihrem kürzlich erschienenen Artikel “Year of the Dragon: Silk Roads, BRICS Roads, Sino-Roads”, sehen wir, wie China und seine Verbündeten Brücken und Hochgeschwindigkeitsstrecken quer durch Eurasien bauen. Und das ist das Gegenstück zu den Vereinigten Staaten, die gelegentlich Kriege anzetteln, die derzeit zwei Kriege führen. Sie hatten eine ganze Reihe von Kriegen. Sie müssen sich ein wenig zurückhalten, wenn es darum geht, in neue Konflikte einzutreten. Sicherlich ist ein militärischer Konflikt in China einfach vom Tisch, auch wenn ich nichts über die farbige Revolution und so weiter weiß. Wie auch immer, ich wundere mich über diese Pläne. Sie scheinen für den Aufstieg und den Erfolg Chinas von entscheidender Bedeutung zu sein, und… Wann genau haben sie ihren Ursprung? Ich meine, es ist Teil einer langfristigen Strategie. Begann sie in den 1970er-Jahren, als China seinen wirtschaftlichen Aufstieg begann? Oder folgte sie auf den Aufstieg der Macht?

PE: Nun, das ist die Geschichte meines Berufslebens in den vergangenen 30 Jahren. Seit Mitte der 90er-Jahre schreibe ich praktisch wöchentlich über dieses Thema. Ich bin vor 30 Jahren nach Asien gezogen, um genau zu sein. Ich zog 1994 aus dem Westen nach Asien, weil ich Asien von innen kennenlernen wollte und vor allem das, was ich in China gesehen hatte, als ich Anfang der 90er-Jahre nach China reiste, was zufällig mit dem Besuch von Deng Xiaoping zusammenfiel, dem berühmten Besuch im Süden. Als Deng Xiaoping nach Shenzhen, Dongguan und Guangzhou reiste, gab er den entscheidenden Anstoß für die Modernisierung Chinas auf der Grundlage dieser Sonderwirtschaftszonen im Süden und dann auch in Shanghai. Wenn man das vor sich sieht, war ich so beeindruckt, dass ich sagte: “Ich muss hierher kommen und versuchen, das von innen zu verstehen.

Wenn man dann anfängt, in Asien zu leben und regelmäßig nach China zu reisen, ist das ein großer Gewinn. Und in meinem Fall, wenn man in Hongkong lebt, wo man Zugang zu allem hat, zu allen Arten von Informationen, die aus China kommen, dem Transit durch Hongkong, dann versteht man das große Ganze und das langfristige große Ganze. Das kam nicht nur von Deng, als Deng 78 an die Macht kam. Es kam während der Industrialisierungsära von Mao.

Und deshalb verweise ich in der von Ihnen erwähnten Kolumne auf eines der sehr, hervorragenden Bücher darüber, in dem erklärt wird, wie alles, was Deng in der Tat später in diesem Industrialisierungsschub in den 80er- und 90er-Jahren nutzen konnte. Die Grundlage dafür bildete der sehr komplizierte Prozess der Industrialisierung Chinas, der unter Mao eingeleitet worden war.

Wenn Sie also verstehen – das kam nicht aus heiterem Himmel. Und China ist eine Großmacht, das hat nicht erst mit dem Beitritt zur WTO im Jahr 2001 begonnen, also vor 20 Jahren. Es begann vor 50 Jahren, mindestens, nicht mehr. Und das ist es, was sie so außergewöhnlich macht – es gibt eine Konsistenz. Es gibt Abstufungen, sehr komplexe Abstufungen der Planung in Bezug auf das Aufeinanderfolgen von Fünfjahresplänen, die sich beispielsweise zu drei Fünfjahresplänen in einem multiplizieren.

Wissen Sie, vor zwei oder drei Jahren wurde bereits bis 2035 geplant. Das ist etwas, was im Westen absolut unmöglich ist, wo die USA nicht für die nächste Woche planen können. Können Sie sich vorstellen, drei Fünfjahrespläne aufzustellen und darüber zu diskutieren? Und die Diskussion findet an der Basis statt, und das ist etwas, was viele Menschen im Westen nicht verstehen.

Viele Entscheidungen, die im Politbüro und dann zum Beispiel auf Xis Schreibtisch landen, beginnen an der Basis, werden auf Basissitzungen vorgestellt, gehen an die Regionalregierungen und klettern dann die Pyramide hinauf. Und dann, eines Tages, erreichen sie die Pyramide und es gibt eine Entscheidung, die auf etwas basiert, das in einer kleinen Präfektur in der Mitte einer Provinz, zum Beispiel in Sichuan, begonnen hat.

Das ist faszinierend. Es ist eine Form der direkten Demokratie, die im Westen nicht voll anerkannt wird – es wird nicht einmal verstanden, wie sie funktioniert. Und das ist es, was das chinesische System so besonders macht, bei allem, was wir daran kritisieren können, keine Frage. Es ist im Wesentlichen ein meritokratisches System. Und darauf hat Xi sehr, sehr viel Wert gelegt, seit er an die Macht gekommen ist und seit er vor etwas mehr als 10 Jahren den übergreifenden internationalen chinesischen Rahmen für Entwicklung und Konnektivität, die Belt and Road Initiative, ins Leben gerufen hat.

Sie haben aus ihren Fehlern gelernt. Sie wenden immer Deng Xiaoping an, Sie wissen schon, den Fluss überqueren und dabei die Steine füllen. Es kann passieren, dass man auf einem der Steine ausrutscht und in den Fluss fällt, dann geht man zurück und lernt aus seinem Fehler. Und das ist es, was sie die ganze Zeit über tun.

Im Kontext des Gürtels und der Straße zum Beispiel haben sie anfangs viele Fehler gemacht, indem sie Kredite für Projekte vergaben, die nicht zustande kamen. Oder, wissen Sie, anstatt sich auf einheimische Arbeitskräfte zu verlassen, holten sie massenweise chinesische Arbeiter. Und sie lernen daraus, sie organisieren das alles neu. Sie lernen auch von den Russen, was Russland betrifft – Russland ist eine multinationale Gesellschaft, Minderheiten leben in Russland. Die Chinesen lernen, ihren Minderheiten gegenüber geschmeidiger zu sein, so wie es die Russen sind.

Und das alles hat mit einem hohen Bildungsniveau und einer Leistungsgesellschaft zu tun. Das scheint das genaue Gegenteil von dem zu sein, was im Westen gerade passiert. Geringes Bildungsniveau, immer weniger und überhaupt keine Leistungsgesellschaft.

GR: Ja, interessant. Könnten Sie kurz über die künstliche Intelligenz sprechen, über die KI. Denn die US-Chips für die KI werden größtenteils in Taiwan hergestellt, z. B. von Nvidia.

PE: Ja.

GR: Die chinesischen Chips, die jetzt schneller sind, werden in China entwickelt und –

PE: Ja, natürlich.

GR: Ja. Aber sie könnten dazu führen, dass China – im Moment sind die USA noch führend, aber China könnte sie bis 2030 oder so überholen. Könnten Sie über die Entwicklung dieser Technologie sprechen? Außerdem über ihre Rolle in der Taiwan-Situation und darüber, wohin dies im Kalten Krieg, dem Kalten Krieg 2.0, führen könnte, der möglicherweise sogar zwischen den Vereinigten Staaten und China auftaut.

PE: Ja, aber das beweist einmal mehr, dass Sanktionen eine der dümmsten Zwangsmethoden der modernen Geschichte sind. Sie haben nicht mit dem Iran funktioniert, sie haben nicht mit Kuba funktioniert. Sie haben nicht mit Venezuela funktioniert, sie haben nicht mit Russland funktioniert. Und es funktioniert auch nicht mit China. Es ist ganz einfach.

Die Chinesen – also, wir können nicht kaufen, was wir von CSMC, Taiwan oder Nvidia benötigen, kein Problem. Wir werden es selbst herstellen. Und das Kapital war schon da, und die Hauptmacht und die hervorragend ausgebildeten technischen Arbeitskräfte waren auch da. Es war nur eine Frage der Zeit.

Während der Trump-Ära dachten einige von uns: “Oh, Scheiße, die werden mindestens bis 2037, 2038 benötigen, um einen Durchbruch zu erzielen. Nein, sie hatten einen Durchbruch im Jahr 2023. Und selbst als sie das neue Huawei Mate 60 Pro mit ihren eigenen Betriebssystemen mit KI, Spitzen-KI und all dem auf den Markt brachten, fragte sich jeder im Westen: “Wie haben sie das gemacht? Es ist ganz einfach: Wenn Sie den Hauptsitz von Huawei in Shenzhen und ihr Forschungszentrum besuchen, was ich vor ein paar Jahren getan habe, denken sie bereits darüber nach, was passieren wird – was sie im Jahr 2030, 2035 verwenden werden. Es ist also sehr, sehr einfach.

Es geht um Bildung, technische Bildung und Planung. Und natürlich unbegrenztes Kapital. Denn dies steht in direktem Zusammenhang mit der offiziellen Technologiestrategie, die bereits vor Trumps Amtsantritt ausgearbeitet wurde. Und als Trump an die Macht kam und sich das ansah, ist er ausgeflippt, und deshalb hat er all diese Sanktionen verhängt. Die Chinesen nannten das damals “Made in China 2025”.

Im Grunde wollten sie bis zum Jahr 2025 in zehn technischen Bereichen, darunter künstliche Intelligenz, Quantenphysik und so weiter, an der Spitze oder nahe der Spitze stehen. Das haben sie geschafft. Nach den Sanktionen haben sie das Modell “Made in China 2025” aufgegeben, was die Amerikaner sehr, sehr verängstigt hat. Sie haben aufgehört, darüber zu reden, aber sie haben das Gleiche getan. Und sie haben sogar mehr Kapital für die Spitzenforschung bereitgestellt. Und sie forschen auch, ich würde nicht sagen unter der Hand, aber in enger Zusammenarbeit, verdeckt und offen, zum Beispiel mit Samsung und auch mit CSMC in Taiwan.

Das alles ist also miteinander verbunden. Und in der High-Tech-Welt ist alles miteinander verbunden und Informationen fließen. Informationen können zum Beispiel über eine WeChat-Nachricht von einem Ingenieur in Rotterdam zu einem Ingenieur in Shanghai fließen. Und schon hat man einen Durchbruch. So funktioniert das. Es gibt keine Zensur unter – diese Politisierung der Wissenschaft, das ist etwas völlig Dummes, das gibt es nicht. Wissenschaftler reden miteinander. Es war also offensichtlich, dass dies passieren musste. Natürlich geschah es viel schneller, als man sich jemals vorstellen konnte.

Und jetzt kann China alle Chips haben, die sie benötigen: 7nm, 5nm, 3nm, was auch immer, bis 2035, was zufällig genau das ist, was sie von Anfang an wollten, als sie das Konzept “Made in China 2025” aufstellten.

GR: Mm-hmm. Ich habe nur noch ein paar Minuten Zeit, aber ich wollte nur wissen, was Sie darüber denken, dass China den Vereinigten Staaten im Grunde einen Schritt voraus ist. Ich meine, es gab – ich denke, das Bündnis zwischen China und Russland war vielleicht – es gab so viel Interaktion in finanzieller Hinsicht. Ich denke, es war wahrscheinlich um die Zeit des russischen – nun, des russisch-ukrainischen Engagements, und dann gab es alle Arten von – das könnte ein Schlüsselmoment gewesen sein, denn zu diesem Zeitpunkt sahen wir eine Verschiebung, wissen Sie, finanziell und so weiter. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist es noch aktueller oder es hat sich seitdem einfach beschleunigt. Aber was würden Sie sagen, ist der Moment oder die Momente –

PE: Nun, Michael – Michael, das ist es, worüber ich jede Woche schimpfe. Darüber schreibe ich buchstäblich jede Woche, darüber denke und diskutiere ich jede Woche, in der immer ich bin, hier in Europa oder in Russland oder wenn ich nach Südostasien oder Zentralasien reise. Und es hat mit der strategischen Partnerschaft zwischen Russland und China zu tun, von der nur sehr, sehr wenige Menschen im Westen überhaupt wissen, was sie ist, was sie bedeutet und wie sie funktioniert. Nur sehr wenige Menschen wissen das. Dies spiegelt sich auch in den persönlichen Begegnungen zwischen Xi und Putin wider, die Jahr für Jahr stattfinden. In den Gesprächen auf höchster Ebene mit dem Außenminister, dem Verteidigungsminister und auch in ihrem technischen Umfeld. Der Zusammenschluss der BRICS-Staaten war im Grunde ein von Russland und China vorangetriebener Prozess. Die beiden Hauptmächte der BRICS sind Russland und China, und sie koordinieren, wie die BRICS sich organisieren und wie sie ihre Ausgaben tätigen werden, insbesondere in diesem Jahr, in dem der russische Vorsitz der BRICS die nächste Stufe der Expansion koordinieren wird. Es werden die BRICS 12, 15, 17, 18 sein, wahrscheinlich in Kasan auf dem Gipfel später in diesem Jahr, im Oktober dieses Jahres. Ihre Interaktionen, die Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit, die Tatsache, dass die Gürtel- und Straßeninitiative 10 Jahre alt ist, und die Eurasische Wirtschaftsunion von 2015, sie rücken immer enger zusammen. Und Sie werden Projekte haben, die Länder einschließen, die Mitglieder der Eurasischen Wirtschaftsunion und der Gürtel- und Straßeninitiative sind, und zwei Länder erweitern, mit denen die Eurasische Wirtschaftsunion Freihandelsabkommen hat. Sie hat unter anderem ein solches Abkommen mit Vietnam, und sie hat gerade ein solches mit dem Iran abgeschlossen. Alles ist also miteinander verzahnt. Und die strategische Partnerschaft zwischen Russland und China ist eine Art Hauptkoordinator dieses ganzen Prozesses. Dazu gehört auch die militärische Zusammenarbeit, die natürlich niemand von uns in allen Einzelheiten kennt. Aber es ist nahezu sicher, dass unter anderem die Chinesen jetzt Zugang zur russischen Hyperschalltechnologie haben.

GR: Wow.

PE: Weil dies auf höchster Ebene in ihren Verteidigungsministerien diskutiert wurde. Und die Tatsache, dass ihre Strategie in Bezug auf den Versuch – ich würde sagen, den Hegemon mundtot zu machen – nicht darin besteht, den Hegemon zu bekämpfen. Es geht darum, einem Hegemon, der völlig außer Kontrolle geraten ist, einen Maulkorb zu verpassen. Das bedeutet, dass sie diskutieren müssen – alle wichtigen Entscheidungen müssen auf höchster Ebene getroffen und sie müssen koordiniert werden. Dazu gehört auch die Art und Weise, wie sie Gaza unterstützen, indem sie es nicht unterstützen oder sogar vorgeben, es zu unterstützen, was ein äußerst komplexes Dossier ist, in dem sie Alas Su Su oder auf eine sehr chinesische Art und Weise agieren: in völligem Schweigen. Und wir wissen, wenn sie nicht entschieden gegen etwas sind, dann weil sie es unterstützen.

GR: Hmm.

PE: – im Hintergrund. Das Gleiche gilt für die gesamte Achse des Widerstands. Und das gilt für die Hisbollah, die Milizen im Irak, den Iran natürlich als Ganzes. Die Tatsache, dass die militärischen Beziehungen zwischen dem Iran und Russland jetzt zu 100 % auf beiden Seiten bestehen. Ich hatte vor ein paar Monaten ein Gespräch in Moskau, bei dem die Iraner sagten: “Im Grunde haben wir den Russen gesagt: Alles, was ihr benötigt, könnt ihr bekommen.” Es ist also auf dieser Ebene. Das Gleiche gilt für die Beziehungen zwischen Russland, China und dem Iran, zwischen den dreien. Das sind die drei Pole der eurasischen Integration.

GR: Okay.

PE: Offensichtlich verstehen die Amerikaner nicht einmal, wie das funktioniert. Wie können sie also einer konzertierten Aktion dieser drei großen Pole der eurasischen Integration etwas entgegensetzen, die sich auf alles bezieht: Hightech, künstliche Intelligenz, geopolitisch, geoökonomisch. Und natürlich tun sie alles, was sie können, um einen Frontalzusammenstoß mit den Amerikanern zu verhindern. Weder Peking noch der Kreml haben ein Interesse an einem direkten, frontalen Zusammenstoß mit den Amerikanern, weil sie wissen, wie unverantwortlich und unvorbereitet die Leute sind, die derzeit die amerikanische Außenpolitik betreiben.

Sie versuchen also im Grunde, dieses außer Kontrolle geratene, sehr gefährliche Tier einzudämmen und mundtot zu machen. Wenn man also diese Vorgänge nicht versteht, was unter anderem die Leute im Beltway nicht tun. Oder die Leute bei der NATO nicht, oder die Leute bei der Europäischen Kommission nicht, dann verstehen Sie nicht, was in ganz Eurasien passiert. Und was in Eurasien geschieht, wird vom gesamten globalen Süden als “Okay, das ist das nächste Spiel in der Stadt” angesehen. Und es ist jetzt das einzige Spiel in der Stadt, weil wir einfach nichts von dem, was die Amerikaner sagen oder tun, vertrauen können. Sie sind, wie die Russen sie definieren, ein ‘nicht-einigungsfähiges Imperium’. Und was der eurasische Integrationsprozess dem gesamten globalen Süden, den Lateinamerikanern, den Südostasiaten, den Afrikanern und so weiter anbietet, ist gegenseitiger Respekt, Verbindungskorridore, Handel – macht Handel, keinen Krieg. Ablehnung von Kriegen für immer. Multipolarität und im Grunde ein faires, gerechtes System internationaler Beziehungen, das sie gerne in der UNO umsetzen würden, aber nicht in der UNO, wie wir sie heute kennen, so wie die UNO heute arbeitet, die vollkommen dysfunktional ist.

Das ist also das Makrobild, das sich ergibt, wenn zum Beispiel Russland in einem Bereich Schwierigkeiten hat, oder der Iran in einem anderen oder China in einem anderen. Sie können untereinander reden und versuchen, Lösungen zu finden und auch mit ihren Partnern in dieser großen, sagen wir, größeren Eurasien-Partnerschaft zu reden, was eine wunderbare Art ist, die die Russen gefunden haben, um diesen Prozess der Integration zu beschreiben.