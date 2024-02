Australien setzt Datum für die Erreichung des ersten Ziels von The Great Reset – landesweite digitale IDs

Australien ist das jüngste Land, das sich kopfüber in das erste Ziel von The Great Reset stürzt: die Digitalisierung seiner Bürger.

Wenn digitalisierte Identitäten mit den digitalen Währungen der Zentralbanken abgeglichen werden, ist es mit der Gedankenfreiheit, der Bewegungsfreiheit usw. vorbei. Jedes menschliche Verhalten wird rund um die Uhr überwacht, ausgewertet und bewertet.

Australien führt als letztes Land ein digitales ID-System ein

Von Leo Hohmann

Die australische Regierung hat kürzlich bekannt gegeben, dass sie den 1. Juli als vorläufigen Termin für die Einführung des landesweiten digitalen Personalausweises festgelegt hat. Das genaue Datum hängt von der Gesetzgebung ab, die vom australischen Parlament verabschiedet werden muss.

Das Vereinigte Königreich hat ähnliche Pläne, die im vergangenen Jahr in einem Dokument mit dem Titel „Enabling the Use of Digital Identities in the UK“ veröffentlicht wurden.

Äthiopien, Nigeria, China, die Europäische Union und eine Reihe anderer Länder sind dabei, ihre Bürger zu digitalisieren.

Vergangenes Jahr habe ich berichtet, dass in den USA die Senatoren Kyrsten Sinema aus Arizona und Cynthia Lummis aus Wyoming einen Gesetzentwurf (Senate Bill 884) eingebracht haben, der die Einführung digitaler Identitäten für alle Amerikaner vorsieht, aber bisher nicht durch den Kongress gegangen ist. Wahrscheinlich warten sie auf den richtigen Zeitpunkt, wahrscheinlich nach einer größeren Cyberkatastrophe, wie sie in dem von Obama produzierten Film „Leave the World Behind“ vorhergesagt wurde.

Kürzlich habe ich auch darüber berichtet, wie Amerikaner an US-Flughäfen darauf konditioniert werden, ihr Gesicht scannen zu lassen, was ein wesentlicher Bestandteil einer de facto digitalen ID ist.

Einem Bericht von Biometric Update zufolge endete die australische Kommentierungsphase für ein umfassendes Gesetz zur digitalen Identität Ende Januar, nachdem Stellungnahmen von Wirtschafts- und Finanzgruppen sowie Bürgerrechtsorganisationen eingegangen waren.

Die Regierung konsultiert nun die Bundesstaaten, berichtet ChannelNews Australia.

Das Finanzministerium teilte ChannelNews mit, das neue System werde es den Nutzern ermöglichen, ihren bevorzugten Anbieter für digitale Identitäten zu wählen, um Zugang zu staatlichen und privaten Dienstleistungen zu erhalten.

Private Organisationen können sich im Rahmen des sogenannten „Trusted Digital Identity Framework“ der Regierung um eine Akkreditierung als Anbieter digitaler IDs bewerben. Zu den bereits akkreditierten Unternehmen gehören Australia Post, MasterCard und OCR Labs. Banken, Einzelhändler und andere Institutionen sollen schließlich in das System aufgenommen werden.

Ein Regierungssprecher erklärte gegenüber ChannelNews: „Die Gesetzgebung wird es ermöglichen, die digitale ID der australischen Regierung auf staatliche, territoriale und private Organisationen auszuweiten, die sich für eine Teilnahme entscheiden.

Die nationale digitale ID wird wie eine erweiterte Version von MyGovID funktionieren, die Australierinnen und Australier bereits für den Zugang zum australischen Finanzamt, zu Centrelink (das die Sozialversicherungszahlungen an Australierinnen und Australier vornimmt) und zu Medicare nutzen.

Mit anderen Worten: Egal, ob Sie Zahlungen an die Regierung leisten müssen oder Zahlungen von der Regierung erhalten, Sie werden aus dem System ausgeschlossen, wenn Sie keine digitale ID haben.

Von allen zugelassenen digitalen ID-Systemen wird erwartet, dass sie die gleichen drei Sicherheitsstufen erfüllen, wobei die höchste Stufe die Registrierung der biometrischen Daten des Benutzers umfasst, z. B. einen Scan des Gesichts, der Handfläche oder der Augen.

Laut ChannelNews:

Der Benutzer wird in der Lage sein, an einem Gerät ein Mehrpunktbild zu erstellen, das mit seinem Passfoto und in Zukunft auch mit seinem Führerschein verglichen wird. Die Erstellung des Ausweises müsse nur einmal durchgeführt werden, so die Beamten. Nach der Verabschiedung des Gesetzes durch das Parlament soll der neue nationale digitale Personalausweis in mehreren Phasen eingeführt werden, heißt es in einer Erklärung der Verbraucherschutzgruppe Choice.

In der ersten Phase wird die Regierung eine Aufsichtsbehörde einrichten und die Nutzung des Systems ausweiten.

In der zweiten Phase werden die digitalen IDs der einzelnen Bundesstaaten und Territorien für den Zugang zu Dienstleistungen des Commonwealth verwendet, während in der dritten Phase myGovID im privaten Sektor eingesetzt wird.

In der letzten Phase werden die Australier in der Lage sein, privat erstellte digitale IDs zu verwenden, die für den Zugang zu einigen Regierungsdiensten akkreditiert sind.

Dies ist Teil des globalen digitalen Wandels, der alle Länder betrifft. Sie werden es mit dem Argument verkaufen, es diene Ihrer Sicherheit. Teil A des Plans der Globalisten besteht darin, die Menschen dazu zu bringen, eine biometrische digitale ID zu akzeptieren, und Teil B wird darin bestehen, sie dazu zu bringen, eine digitale Währung der Zentralbank zu akzeptieren, die mit ihrer digitalen ID verknüpft ist. An diesem Punkt wird das Bargeld abgeschafft, zusammen mit jeglicher Privatsphäre, und die gesamte Infrastruktur für ein Eine-Welt-Bargeld-System wird vorhanden sein. Mit anderen Worten: An diesem Punkt gibt es kein Zurück mehr, was bedeutet, dass es an der Zeit ist, das System vollständig zu verlassen oder sein Sklave zu werden. Sie werden die Wahl haben. Wenn Sie sich dafür entscheiden, Ihre gottgegebene Identität als Mensch durch das korrupte Weltsystem digitalisieren zu lassen, dann sehe ich keinen Grund, warum Sie nicht das Zeichen des Tieres annehmen sollten, wenn es tatsächlich nicht das Zeichen des Tieres ist.

Wenn man von Ihnen verlangt, dass Sie Ihre Identität digitalisieren und eine digitalisierte Form von Falschgeld benutzen, um zu kaufen oder zu verkaufen, dann ist Ihr gottgegebener freier Wille an diesem Punkt gekapert. Er steht nicht mehr unter Ihrer Kontrolle. Sie haben Ihren freien Willen an ein dämonisches System des Turmbaus zu Babel abgetreten. Alles, was digital ist, ist virtuell, nicht etwas Greifbares, das man in der Hand hält wie eine Münze, eine Karte oder sogar Papiergeld. Es kann programmiert werden, d.h. es kann nach Belieben eines KI-gesteuerten sozialen Kreditsystems, das auf dämonischen Algorithmen basiert, an- oder ausgeschaltet werden. Wenn Sie aus der Reihe tanzen, sich vielleicht weigern, Ihre Impfungen auf dem neuesten Stand zu halten, wird Ihnen der Geldhahn zugedreht. Wenn Sie online die Darstellung der Regierung oder von Unternehmen kritisieren, wird Ihnen der Geldhahn zugedreht. Wenn Sie mehr Fleisch oder Benzin kaufen, als Ihnen das System zugesteht, wird Ihnen der Geldhahn zugedreht. Kein Kaufen und Verkaufen mehr für Sie. Wenn das kein Bestiensystem ist, dann weiß ich auch nicht, was es ist.

