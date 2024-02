Geheime Pläne: Enthüllung zeigt, was Wissenschaftler in Wuhan vor dem Corona-Ausbruch planten

Kürzlich veröffentlichte Dokumente zeigen, dass Wissenschaftler ein Jahr vor dem Corona-Ausbruch planten, Viren mit den gleichen Eigenschaften wie das neue Coronavirus zu entwickeln.

Die Arbeiten sollen in Wuhan durchgeführt worden sein, der Stadt in China, in der das Virus ausgebrochen sein soll.

Die Dokumente beziehen sich auf einen Vorschlag aus dem Jahr 2018 mit dem Namen „DEFUSE (ent­schär­fen⁠)“, ein Projekt zur Entwicklung von Coronaviren. Das Projekt wurde von der EcoHealth Alliance geleitet, einer Organisation mit Sitz in New York, die oft mit der sogenannten Lab-Leak-Theorie in Verbindung gebracht wird.

Obwohl der Vorschlag abgelehnt wurde, kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Experimente später durchgeführt wurden. Die britische Presse spricht von einer „Smoking Gun“.