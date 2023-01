Eine Milliarde Menschen sollten aufhören, Fleisch zu essen, um das Klima zu retten, sagte der Vorsitzende des größten europäischen Industrieunternehmens auf einer Podiumsdiskussion auf dem Weltwirtschaftsforum.

Der dänische Geschäftsmann und Vorstandsvorsitzende des deutschen Industriegiganten Siemens, Jim Hagemann Snabe, warb am Mittwoch auf einer Podiumsdiskussion zum Thema „Mobilisierung für das Klima“ auf dem jährlichen Globalistentreffen in Davos (Schweiz) für den „Great Reset“, also den Ersatz von Fleisch durch synthetische Proteine.

„Wenn eine Milliarde Menschen aufhört, Fleisch zu essen, dann hat das große Auswirkungen. Es hat nicht nur eine große Auswirkung auf das derzeitige Lebensmittelsystem, sondern es wird auch zu Innovationen in den Lebensmittelsystemen führen“, sagte Snabe und fügte hinzu: „Ich sage voraus, dass wir in Zukunft Proteine haben werden, die nicht aus Fleisch stammen, und sie werden wahrscheinlich sogar besser schmecken.“

„Sie werden kohlenstofffrei und viel gesünder sein als die Lebensmittel, die wir heute essen, das ist die Mission, der wir uns stellen müssen“, so der Siemens-Chef weiter.

Das deutsche multinationale Konglomerat ist eine zentrale Figur in der bisher katastrophalen grünen Agenda im wirtschaftlichen Herzen Europas, die Deutschland anfällig für die Machenschaften der Weltpolitik, insbesondere Russlands Krieg in der Ukraine, gemacht hat. Der Vorstoß in eine angeblich grünere Zukunft hat jedoch dazu geführt, dass Siemens wegen seiner angeblichen Verbindungen zum System der Zwangsarbeit in der kommunistischen chinesischen Konzentrationslagerregion Xinjiang, einem führenden Hersteller von Solarpanelkomponenten, in die Kritik geraten ist.

Trotz der unrühmlichen Geschichte von Seimens, das während der Herrschaft von Adolf Hitlers Nationalsozialistischer Partei Zwangsarbeit einsetzte, sagte der derzeitige Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, Roland Busch, letztes Jahr, dass die EU Peking nicht wegen der Zwangsarbeit unter Druck setzen sollte, da dies den Fortschritt der grünen Agenda aufhalten könnte.

.@Siemens Chairman Jim Hagemann Snabe at #wef23: "If a billion people stop eating meat, it will have a big impact … I predict we will have proteins that don't come from meat in the future, they will probably taste even better … They will be zero carbon and much healthier" pic.twitter.com/wno0Ar49hf