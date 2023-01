Teilnehmer von Davos bringt es auf den Punkt: Ziel ist es, eine „neue Weltordnung“ zu schaffen

Ein Redner auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos erklärte ausdrücklich, dass das Ziel der Organisation darin bestehe, eine „neue Weltordnung“ zu schaffen. Diese Erklärung wurde auf dem Treffen von Bilawal Bhutto Zardari, dem pakistanischen Außenminister, abgegeben.

„Hier auf dem WEF wird viel darüber gesprochen, wie die neue Weltordnung aussehen wird und wie wir auf diese neue normative internationale Ordnung hinarbeiten, die es uns als zivilisierte Welt ermöglichen wird, unsere Differenzen und Streitigkeiten zu lösen“, sagte Zardari.

Das WEF erklärt, dass sie eine NEUE WELTORDNUNG errichten müssen. Sie geben auch offen zu, dass sie vielleicht nicht erfolgreich sein werden, eine NWO zu etablieren, da die Zeiten „übermäßig parteiisch und polarisiert“ sind, aber sie sind hoffnungsvoll, sie in naher Zukunft zu etablieren.

DAVOS WATCH: The WEF declares they must establish a NEW WORLD ORDER



They also openly acknowledge they may not be successful establishing a NWO right now due to times being “hyper partisan and polarized” but are hopeful to establish it in the near future #wef23 pic.twitter.com/H9gykczzbf