Simbabwe will goldgedeckte Währung einführen

Die Regierung Simbabwes hat am Montag angekündigt, eine goldgedeckte Währung einführen zu wollen, um den fast wertlosen Dollar des Landes zu ersetzen, den die meisten Unternehmen meiden und stattdessen den US-Dollar oder den südafrikanischen Rand bevorzugen.

Der Minister für Finanzen und wirtschaftliche Entwicklung, Mthuli Ncube, erklärte Reportern in einer Online-Pressekonferenz, dass Simbabwe diesen Schritt unternehme, um ein nachhaltiges Wachstum zu gewährleisten.

„In Wirklichkeit geht es um die Stabilität der Währung“, sagte Ncube. „Über die Jahre hat sich gezeigt, dass der US-Dollar die vorherrschende Währung ist.

„In Zukunft möchten wir sicherstellen, dass das Wachstum, das wir bisher erreicht haben und das sehr stark ist, erhalten bleibt und sogar noch gesteigert wird“, sagte er. „Das können wir nur erreichen, wenn die Landeswährung stabil bleibt. … Und der Weg dorthin ist vielleicht, den Wechselkurs an einen harten Wert wie Gold zu koppeln“.

Wann Simbabwe die goldgedeckte Währung einführen wird, ließ er offen.

Seit Simbabwes Unabhängigkeit im Jahr 1980 hat das Land mehrmals neue Währungen eingeführt, nachdem Bürger und Unternehmen die alte Währung gemieden hatten.

Die aktuelle Währung, bekannt als Dollar, Bondnotes oder ZWL, wurde 2014 eingeführt. Innerhalb weniger Monate begann sie an Wert zu verlieren, was Ökonomen darauf zurückführten, dass die Regierung die Banknoten überdruckte und die Unternehmen kein Vertrauen in die Währung hatten.

Heute liegt der Kurs bei 20.000 für 1 US-Dollar.

Prosper Chitambara, ein leitender Ökonom des Forschungsinstituts für Arbeit und wirtschaftliche Entwicklung in Simbabwe, sagte, der Schritt werde helfen, die Geldmenge zu kontrollieren.

„Es wird auch helfen, den Wert der Währung zu stabilisieren, da der Wert der Währung letztlich mehr vom Wert des Goldes bestimmt wird“, sagte er. „Auf dem Papier klingt es nach einer guten Idee, die Währung an einen Basiswert wie Gold zu binden.

Letztlich, so Chitambara, müsse Simbabwe fiskalische Verantwortung übernehmen, wenn es eine stabile Landeswährung haben wolle.

„Wir müssen die fiskalische Nachhaltigkeit durch Haushaltsdisziplin, Haushaltskonsolidierung und eine Umstrukturierung der öffentlichen Ausgaben sicherstellen, um Verschwendung und unproduktive Ausgaben zu eliminieren“, sagte er.

Außerdem sei es wichtig, die Währungsdisziplin durch Angebotskontrolle und institutionelle Reformen zu gewährleisten, um Verschwendung und Ineffizienz in staatlichen Unternehmen zu beseitigen.

Simbabwe hat Geld durch die Subventionierung verlustbringender halbstaatlicher Unternehmen und Institutionen verloren“, sagte er mit Blick auf staatliche Unternehmen.

Steven Dhlamini, Wirtschaftsprofessor an der National University of Science and Technology, sagte, der Erfolg der Umstellung hänge auch davon ab, ob die Menschen Vertrauen in die goldgedeckte Währung hätten – „ob sie glauben, dass die Regierung tatsächlich transparent und rechenschaftspflichtig ist, was die Produktion des Goldes im Vergleich zum Druck der Währung angeht“.

„Ist dieses Vertrauen erst einmal hergestellt, ist es entscheidend für die Akzeptanz und die Stabilität der Währung“, sagte er.