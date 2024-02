Entlarvt: Sprecherinnen von „Women United for Peace“ ziehen Geschichte über Gruppenvergewaltigung in israelischer Gefangenschaft zurück

Am Samstag hat Sandra Ifrah, die Sprecherin von Women United for Peace, zugegeben, dass die Geschichte über weibliche israelische Gefangene, bei denen „67 verschiedene Spermien gefunden wurden“, falsch und erfunden war, berichtet das Quds News Network.

Sandra Ifrah, die Sprecherin von Women United for Peace, gibt zu, dass die Geschichte der israelischen weiblichen Häftlinge, bei denen 67 verschiedene Spermien gefunden wurden, eine Lüge war. „Ich erhalte regelmäßig Dutzende Zeugenaussagen. Ich war auf Gerüchte unter dem Einfluss von Emotionen angewiesen“, sagte sie in einem Beitrag auf X.

BREAKING| Sandra Ifrah, the spokesperson for Women United for Peace, admits that the story of the Israeli female detainees, in whom 67 different sperm were found, was a lie.



"I regularly receive dozens of testimonies. I depended on rumors under the influence of emotion", she… pic.twitter.com/nH2lBfJb4u — Quds News Network (@QudsNen) February 10, 2024

Sehen Sie, wie verkommen der zionistische Propagandistenabschaum ist? Sehen Sie, wie leicht es ihnen fällt, zu lügen? Sie haben dreist eine Falschmeldung über die Vergewaltigung eines israelischen Kindes durch 67 palästinensische Männer erfunden und sich dabei auf „Beweise“ in Form von „DNA-Proben“ berufen, die sie ohne Scham an Millionen von Menschen weitergegeben haben. Dies ist der gesamte Propagandaschwindel über Massenvergewaltigungen, der von der New York Times, dem Guardian und der BBC verbreitet wird, prominenten Zionisten, die sich zutiefst für den Völkermord in Gaza einsetzen. Es ist alles vom Anfang bis zum Ende eine Lüge. Eine verdorbene zionistische Nazi-Lüge, wie ich in diesen Threads ausführlich dargelegt habe:

this is the entire mass rape atrocity propaganda hoax, spread by the New York Times, Guardian, BBC, prominent Zionists deeply committed to the genocide of Gaza. It's all a lie from start to end. A depraved Zionist Nazi lie, as I detailed in these threads:https://t.co/JyGDKjBoAU — ☀️👀 (@zei_squirrel) February 9, 2024

Kommentar: Es sagt viel über die psychische Verfassung derer aus, die an einer so schrecklichen und haltlosen Lüge beteiligt sind, dass sie sich eine solche Geschichte überhaupt ausdenken, und auch über diejenigen in einflussreichen und verantwortlichen Positionen, die sie blindlings weiterverbreiten, ohne die Fakten zu prüfen oder auch nur grundlegend kritisch zu denken: 42% der israelischen Soldatenschüler erwägen, wegen der „psychischen Belastung“ durch den Krieg gegen Gaza die Schule zu verlassen.

