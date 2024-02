So viel kosten Lebensmittel in Moskau: und das ist ein russischer McDonald:„Wir werden verarscht“.

Tucker Carlson hat auf seiner Website ein Video veröffentlicht, in dem er einen Supermarkt in Moskau besucht.

„Uns wurde gesagt, dass die Sanktionen gegen Russland verheerende Auswirkungen auf die russische Wirtschaft haben“, schreibt Carlson in dem Video. Die Situation ist ganz anders als das, was uns erzählt wird.

Im Supermarkt konnte er aus unzähligen Produkten wählen, die zudem deutlich billiger waren als in den USA. Dort gibt er rund 400 Dollar pro Woche für Lebensmittel aus. In Moskau zahlte er für seinen Wocheneinkauf nur 104 Dollar.

Tucker Carlson hat Recht, wenn er sich von dem hohen Lebensstandard und den niedrigen Kosten in Russland radikalisieren lässt, denn er weiß, dass der einzige Grund, warum das im Westen nicht mehr so ist, die bewusste Entscheidung von Leuten ist, die uns hassen. Das ist Absicht.

🇺🇸🇷🇺 Tucker Carlson in Russia



During trip to Supermarket Tucker Carlson explains why he

“feels radicalised”

against the US Government.



Worth 60 seconds of your time.



Anyone else feel like this?

Viele Kommentatoren empfindet das Video als großartig. „Es ist so wichtig. Die Menschen müssen der Realität ins Auge sehen: Massenmigration, Klimapolitik, endlose Kriege und der Kindermädchenstaat zerstören unsere Wirtschaft und Sie zahlen den Preis dafür“, schreibt einer.

Der Journalist Eric van de Beek antwortet: „Tucker Carlson überrascht immer wieder. In einem Moskauer Supermarkt ist alles viel billiger und die Produkte von besserer Qualität als in den USA“.

Die Tatsache, dass die Situation im Westen anders ist als in Russland, ist das Ergebnis bewusster Entscheidungen von Menschen, die uns hassen, bemerkt die politische Kommentatorin Eva Vlaardingerbroek.

Dr. Paul van Hoek stellt fest: „Wir werden verarscht“.

Tucker Carlson war „schockiert“, wie schön das Moskauer U-Bahn-System ist. „Es gab keine Graffiti, keinen Dreck, keine üblen Gerüche, keine Penner, keine Drogenabhängigen, keine Vergewaltiger oder Leute, die darauf warteten, einen auf die Gleise zu stoßen. Nein, es ist sauber und ordentlich.“

Tucker Carlson was "shocked" by how nice the Moscow subway system is.



"There was no graffiti, no filth, no foul smells, no bums, or drug addicts, or rapists, or people waiting to push you on the tracks. No, it's clean and orderly."

Tucker besuchte auch einen McDonald’s in Moskau

Wir waren gerade bei McDonald’s in Moskau. Und zuerst der Preis. Okay, ich gebe zu, ich war schon lange nicht mehr in einem Fast-Food-Restaurant. Auch der Versuch, eine mädchenhafte Figur zu bekommen, macht mir keine Freude. Und ich bin 54, also sollte ich diesen Mist wahrscheinlich nicht mehr essen, aber ich bin mir der Preise nicht ganz bewusst, aber hier ist, was es in Moskau kostet. 647 Rubel. Ich glaube, das sind genau $7-$7.05. Und dafür haben wir zwei Cheeseburger, große Pommes, eine große Cola und ein Stück Schokoladenkuchen bekommen.

Ich muss sagen, dass Putin vor vier Jahren gentechnisch veränderte Lebensmittel in Russland verboten hat. Das ist interessant. Kommen wir zunächst zu den Pommes frites. Pommes frites sind das berühmteste Produkt von McDonald’s. Alles ist gut. Das sind gut schmeckende, sibirische Pommes frites. Jeder weiß, wie McDonald’s Pommes schmecken. Es wird also nicht schwer sein, das zu beurteilen. Na, das ist doch toll. Genau so. Hervorragend. Die Pommes haben gewonnen. Jetzt habe ich Produkte mit Wiedererkennungswert. Jeder Amerikaner hat schon einmal einen Cheeseburger von McDonald’s gegessen. Okay, es ist ein sibirischer Cheeseburger in einer McDonald’s-Hülle. Oh… Toll. So ähnlich. Mein erster Gedanke: Ich sollte das Zeug nicht essen. Aber es schmeckt mir. Und ich glaube, sie haben die gleichen klein gehackten Zwiebeln wie in den USA. Alles in Ordnung. Ich esse gerade ein McBreakfast, das eigentlich ein McLunch war. Es war wirklich eine GVO-freie Version.