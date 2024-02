Zentralbanker räumt ein, dass die grüne Agenda der EU die Menschen nicht reicher machen und sagt voraus, dass Energie in Europa fünfmal so viel kosten wird wie in den USA

Die europäischen Gesetzgeber sollten die Öffentlichkeit über die wirtschaftlichen Kosten der „Ökologisierung“ der Wirtschaft aufklären, die zu ähnlichen Versorgungsschocks führen werde wie die Energiekrisen der 1970er-Jahre, sagte der Chef der belgischen Zentralbank diese Woche.

Pierre Wunsch, Gouverneur der Belgischen Nationalbank, forderte die Eurokraten diese Woche vor dem Europäischen Parlament in Brüssel auf, ehrlich über die negativen Auswirkungen der EU-Klimaagenda zu sprechen, um nicht dem Zorn enttäuschter Wähler ausgesetzt zu sein, wenn sich die Versprechen eines grünen Wirtschaftswunders nicht erfüllen.

„Dieser Übergang wird uns nicht kollektiv reicher machen“, sagte Wunsch in einem Kommentar, über den POLITICO berichtete. „Wir sollten offener sein … und den Menschen nicht vorgaukeln, dass die Ökologisierung positive Möglichkeiten bietet, die das BIP steigern und Millionen gut bezahlter Arbeitsplätze schaffen könnten.“

In einer drastischen Prognose warnte der Zentralbanker, dass die Deckelung der Kohlenstoffpreise und die höheren Kosten für vermeintlich umweltfreundlichere Energieformen dazu führen könnten, dass die Energiepreise in Europa fünf- bis achtmal so hoch sein werden wie in den Vereinigten Staaten, wo die Schiefergasrevolution globale Versorgungsschocks auf dem Energiemarkt abgefedert hat und Amerika in den kommenden Jahrzehnten zu einem der führenden Energieproduzenten und -exporteure werden könnte.

Wunsch sagte, dass Europa mit seiner grünen Agenda im Gegensatz zu den USA ähnliche Preisschocks auf dem Energiemarkt erleben werde wie die Ölkrisen der 1970er-Jahre. Die europäischen Staats- und Regierungschefs sollten aufhören, diese Realität zu leugnen, wenn sie bei ihren Bürgern glaubwürdig bleiben wollten.

Der belgische Ökonom hinterfragte auch die EU-Strategie zur Förderung des grünen Wandels und sagte, es sei kein Allheilmittel, „einfach riesige Geldsummen auf Probleme zu werfen, nur um ihre Auswirkungen zu mildern“. Stattdessen solle sich Brüssel darauf konzentrieren, die schwere regulatorische Last zu verringern, die es der Industrie auferlegt habe.

Überregulierung und die grüne Agenda werden zentrale Themen sein, wenn 400 Millionen Europäer im Juni zur Wahl gehen, um über die Zusammensetzung des nächsten Europäischen Parlaments zu entscheiden.

Angesichts von Preissteigerungen, die durch Probleme in der Versorgungskette aufgrund des Coronavirus und des Krieges in der Ukraine verursacht wurden, sowie des Drucks, der von den Klimazielen Brüssels und den neoliberalen nationalen Regierungen ausgeht, haben sich Landwirte in ganz Europa erhoben und protestiert.

Die Proteste, bei denen Tausende Landwirte mit ihren Traktoren europäische Hauptstädte und kritische Infrastrukturen blockierten, fanden breite Unterstützung in der Öffentlichkeit und bei populistischen Parteien, die argumentierten, dass die globalistische Vision der Eliten in Brüssel, Berlin und Paris bereits negative wirtschaftliche Auswirkungen habe.

Während die EU nach dem Scheitern des letzten Brüsseler Gipfels einige kleine Zugeständnisse in Bezug auf die Netto-Null-Klimaagenda gemacht hat, forderte die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, am Dienstag, dass der Block den grünen Vorstoß verdoppeln solle.

In einer Rede zum 50. Jahrestag der Gründung der Internationalen Energieagentur sagte die EU-Chefin: „Massive Investitionen werden nötig sein. Nicht nur in erneuerbare Energiekapazitäten, sondern auch in Verbindungsleitungen, in saubere Technologien und natürlich, wie bereits erwähnt, in die entsprechenden Versorgungsketten. Wir werden also den Privatsektor mobilisieren müssen, und wir arbeiten gerade daran, den Dialog mit ihm zu intensivieren.

Anstatt dem Rat des belgischen Zentralbankers zu folgen, die Öffentlichkeit über die Kosten aufzuklären, behauptete von der Leyen, dass der grüne Übergang „neue Größenvorteile schaffen wird. Sie wird saubere Energie überall auf der Welt, auch im globalen Süden, erschwinglicher und wettbewerbsfähiger machen“.