Warum übten die Rockefellers Druck auf Biden aus, die LNG-Exporte zu stoppen?

Was als offensichtlicher Versuch der Biden-Administration begann, Texas wegen des Grenzstreits zu bestrafen, entpuppt sich als Teil einer erfolgreichen Kampagne reicher Spender – darunter die Rockefeller-Familie -, die Regierung unter Druck zu setzen, sich von Flüssigerdgas (LNG) abzuwenden.

Das Wall Street Journal berichtete, dass die Rockefellers zusammen mit anderen wohlhabenden Spendern, darunter Michael Bloombergs Philanthropie, in den vergangenen Jahren Millionen von Dollar an Umweltgruppen gespendet haben, die sich gegen Projekte mit fossilen Brennstoffen einsetzen, einschließlich der geplanten LNG-Terminals an der Golfküste, sagten anonyme Personen, die mit den Bemühungen vertraut sind.

Bis in jüngster Vergangenheit hatten einige grüne Geldgeber den LNG-Exporten nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt, zum Teil wegen der Ambivalenz in Bezug auf die Rolle, die Erdgas bei der Energiewende spielen sollte. Außerdem waren einige frühere Kampagnen zur Verhinderung von LNG-Terminals erfolglos geblieben, was den Appetit einiger Spender und großer Umweltorganisationen dämpfte, sich mit der Industrie anzulegen. Die von Milliardären unterstützte Kampagne, die vor etwa vier Jahren begann, versuchte, führende Persönlichkeiten in den Gemeinden ausfindig zu machen und zu finanzieren, die sich bereits gegen Projekte mit fossilen Brennstoffen engagierten. Die Aktivisten besuchten das Weiße Haus und Bundesbeamte in Washington, Houston und Dubai als Teil einer intensiven Graswurzelkampagne. -WSJ

Im vergangenen Monat hatte die Biden-Administration den Genehmigungsprozess für neue LNG-Terminals de facto eingefroren, nachdem die USA zum weltweit größten Exporteur dieses Rohstoffs aufgestiegen waren. Dem Bericht zufolge ließen sich die Beamten von Umweltgruppen und neuen Forschungsergebnissen über die Emissionen von LNG-Anlagen beeinflussen.

Die Entscheidung hat die Öl- und Gasindustrie aufgeschreckt und die Republikaner im Repräsentantenhaus dazu veranlasst, eine Anhörung zu Tueseday abzuhalten – und Senator Joe Manchin (D-WV) kündigte eine Untersuchung der Entscheidung an.

Hereinspaziert: Die Rockefeller-Familie

Im Jahr 2018 hat ein von den Erben von John D. Rockefeller gegründeter Fonds (der Rockefeller Family Fund) einen grünen Fonds namens Funder Collaborative on Oil and Gas ins Leben gerufen. Ziel war es, auf den Status der USA als massiver Öl- und Gasexporteur aufmerksam zu machen und die grüne Bewegung zum Handeln zu bewegen. Einige der Rockefeller-Erben führen seit Jahren eine Kampagne gegen Exxon Mobil, einen Nachfahren von Standard Oil, dem von ihrem Vorfahren gegründeten Unternehmen für fossile Brennstoffe.

2019 schickte die Funder Collaborative ein Memo an NGOs, um ihr Interesse an einer Kampagne gegen die LNG-Industrie zu erkunden. Sie schickten Scouts an die Golfküste, wo sich mehrere LNG-Anlagen befinden, und trafen sich mit führenden Persönlichkeiten und Organisatoren, die sich gegen neue Projekte aussprechen.

Vielleicht wollen sie höhere Preise?

Wie der Unterausschuss für Energie und Handel des Repräsentantenhauses in einem Memo vom 4. Februar feststellte, wird ein Verbot amerikanischer LNG-Exporte die inländischen Energiepreise nicht senken – im Gegenteil: „Ein Verbot von LNG-Exporten wird höhere Preise für die Amerikaner zu Hause bedeuten“.

Bei freiem Handel und offenen Märkten sind die inländischen Gaspreise niedriger und stabiler. Die Entscheidung, Exporte zu verbieten, schafft Unsicherheit und schreckt Investitionen ab, die sonst Arbeitsplätze schaffen und das Erdgasangebot erweitern würden. Das Verbot von LNG-Exporten wird zu höheren Inlandspreisen für die Amerikaner führen. Wir brauchen mehr amerikanische Energieproduktion, um die Preise zu senken – nicht das Exportverbot von Präsident Biden.

Darüber hinaus wird das Verbot von LNG-Exporten in verschiedene Länder dazu führen, dass diese mehr auf Kohle setzen, was zu mehr Kohlenstoffemissionen führen wird – nicht zu weniger.

Das Memo weist auch darauf hin, dass ein Verbot von LNG-Exporten nicht gut für die Umwelt ist.

Sauberes Erdgas ist einer der Hauptgründe, warum die USA ihre Emissionen mehr als jedes andere Land reduziert haben. Das DOE hat die Auswirkungen der LNG-Exporte aus den USA auf das Klima bereits untersucht und die Berichte zeigen deutlich die Vorteile für die Umwelt. Laut DOE sind die LNG-Exporte aus den USA um 41 Prozent sauberer als russisches Erdgas, das nach Europa geliefert wird.

Im Kommentarteil des Journals wird dies ausführlich dargestellt:

…..Die Einstellung neuer LNG-Exporte durch die USA bedeutet nicht das Ende des weltweiten LNG-Transports. Er wird sich nach Kanada, Mexiko, Katar, Russland, Mosambik usw. verlagern – an viele Orte mit schlechteren Klima- und Umweltbedingungen als in den USA. Wenn diese Aktivisten sich also durchsetzen könnten, würden sie insgesamt die globalen Umweltauswirkungen verschlimmern und gleichzeitig amerikanische Arbeitsplätze vernichten. Gute Arbeit, geht feiern. -Richard V …..Die Zerstörung der Gesellschaft ist jetzt ein Vollzeitjob für diejenigen mit großen Mündern, kleinen Gehirnen und egoistischen Interessen. Vielleicht werden ein paar kalte, dunkle Nächte ohne das Übel von NATURGAS die „Selbstaufklärer“ erleuchten. -Gilbert Brown

……Ein schönes Beispiel dafür, wie die reichen Eliten die von ihnen gekauften Politiker benutzen, um die amerikanischen Steuerzahler zu schröpfen. Ständige Propaganda, um „grüne Lösungen“ zu verkaufen, um ein Problem zu „lösen“, das gar nicht existiert. Aber es gibt noch eine andere Lösung: Unsere Eliten verhöhnen den Patriotismus, das Gefühl der Liebe, der Hingabe und der Verbundenheit zu einem Land oder einem Staat. Sie propagieren mehrere Nationalhymnen, was uns alle noch mehr spaltet. Inzwischen sind im kommunistischen China 121 Gigawatt an Kohlekraftwerken im Bau, mehr als im Rest der Welt zusammen. Im vergangenen Jahr hat China zwei neue Kohlekraftwerke pro Woche genehmigt – bis 2023. Die Kunst des Krieges erklärt, was hier vor sich geht. Und John Kerry und der Rest dieser gekauften Politiker wollen, dass wir gehorchen und alle Stromlösungen der Reichen kaufen. Sind wir bereit, wenn die USA in Kriegszeiten produzieren müssen? -Michael Sweeney

Also höhere Preise und mehr Abhängigkeit von Kohle weltweit. Mission erfüllt?