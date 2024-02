Der finstere Traum von Bill Gates, das Sonnenlicht von der Erde fernzuhalten, geht in Erfüllung

„Und dass du deine Knechte belohnst, die Propheten und die Heiligen, und die deinen Namen fürchten, die Kleinen und die Großen, und dass du vernichtest, die die Erde vernichten.“ -Offb. 11,18

Bill Gates, der verrückte Schlangenölverkäufer, plädiert seit Langem für einen bizarren Plan zur Bekämpfung der globalen Erwärmung durch experimentelles Geo-Engineering, um einen Teil der Sonnenstrahlen von der Erde fernzuhalten.

Nun scheint sein Wunsch bald in Erfüllung zu gehen.

Wissenschaftler wollen in den kommenden Wochen und Monaten Chemikalien aus mehreren Ländern der Erde, darunter die USA, Australien und Israel, in den Himmel pumpen.

Die von Gates und dem linksgerichteten Milliardär George Soros geförderte Idee sieht vor, künstliche weiße Wolken aus Kreidestaub und anderen Chemikalien in die Atmosphäre zu pumpen, um das Sonnenlicht von der Erdoberfläche wegzulenken.

Durch das Blockieren des Sonnenlichts soll die Temperatur auf der Erde so weit sinken, dass die globale Erwärmung umgekehrt wird.

Dabei wird vergessen, dass Obstbäume und Gemüse Sonnenlicht benötigen, um zu wachsen und Nahrung für die Massen zu produzieren. Ganz zu schweigen davon, dass Sonnenlicht die wichtigste Quelle für das lebenswichtige Vitamin D ist, das für die Immunität des Menschen unerlässlich ist. Gates, ein bekannter Eugeniker, der Vorträge darüber hält, wie wir die Weltbevölkerung reduzieren müssen, sieht diese düsteren Möglichkeiten wahrscheinlich als aufregende Nebeneffekte seines ruchlosen Sonnenblockade-Plans.

Auch Soros ist von dem Plan begeistert. Er sagt, die Technologie werde helfen, die Eisschmelze in Grönland zu verhindern, die seiner Meinung nach das Ende der menschlichen Zivilisation bedeuten könnte.

Was für eine Ironie, dass die Globalisten, die alles in ihrer Macht Stehende tun, um die menschliche Zivilisation zu zerstören, behaupten, sie seien besorgt, dass die globale Erwärmung diesen Prozess beschleunigen könnte.

Globalisten wie Bill Gates und George Soros fügen der Umwelt durch ihre völkermörderische Klimaagenda auf mehreren Ebenen Schaden zu. Sie plädieren dafür, unser fruchtbares Ackerland mit giftigen Solarmodulen zu bedecken und gleichzeitig noch mehr Ackerland mit Windturbinen zu überziehen, die Vögel und andere Wildtiere töten. Sie werben auch für Elektroautos, die mit giftigen Lithiumbatterien betrieben werden, die in den kommenden Jahren zu einem ökologischen Albtraum werden, weil es wie bei den Solarpaneelen keine Möglichkeit gibt, sie sicher zu entsorgen.

Chloe Aiello von der Zeitschrift Inc. berichtete am 13. Februar 2024, dass ein von Bill Gates unterstütztes Start-up-Unternehmen gerade 145 Millionen Dollar aufgebracht hat, um Lithium-Ionen-Batterien für Elektroautos zu kaufen. Ein Großteil des Lithiums, das heute weltweit abgebaut wird, wird durch Kinderarbeit in armen Ländern Afrikas und Asiens gewonnen. Aber erzählen Sie das nicht Bill Gates, George Soros, Larry Fink und ihren Kumpanen vom Weltwirtschaftsforum.

Trotz ihrer zerstörerischen Pläne beharren diese Globalisten darauf, dass sie unsere Retter sind und wir bei ihnen nach Antworten suchen sollen, wie wir nachhaltig leben können. Ich bitte Sie.

Über die hinterhältige Sonnenblocker-Formel sagte Soros: „Unsere Zivilisation läuft Gefahr, wegen des unaufhaltsam fortschreitenden Klimawandels zusammenzubrechen. Das Abschmelzen des grönländischen Eisschildes würde den Meeresspiegel um sieben Meter ansteigen lassen. Das bedroht das Überleben unserer Zivilisation“.

Natürlich ist das alles Unsinn, um Angst zu schüren. Eine verängstigte Bevölkerung wird um Lösungen für dieses imaginäre Problem betteln und damit ihre eigene Versklavung vorantreiben. Vor mehr als 20 Jahren machte Al Gore genau dieselben düsteren Vorhersagen über das Schmelzen des Eises, das Sterben der Eisbären, die Zunahme von Wirbelstürmen und das Versinken ganzer Städte unter Wasser. Keine dieser apokalyptischen Vorhersagen ist eingetroffen.

Einem Bericht von Slay News zufolge besteht die von Bill Gates befürwortete Taktik darin, Aerosole in die Stratosphäre zu sprühen, um die Sonnenstrahlung von der Erde wegzulenken.

Gates hat ein großes Projekt in Harvard finanziert, bei dem Ballons eingesetzt wurden, um Aerosole zu versprühen. Das Harvard-Projekt wurde nach öffentlichen Protesten eingestellt.

Aber jetzt berichtet das Wall Street Journal, dass eine andere Gruppe von Wissenschaftlern Gates‘ idiotischen und, offen gesagt, gefährlichen Plan vorantreibt.

Marine Cloud Brightening ist ein Forschungsprojekt unter der Leitung der Southern Cross University im Rahmen des 64,55 Millionen Dollar (100 Millionen australische Dollar) teuren Reef Restoration and Adaptation Program.

Das Programm sieht vor, Wolken so zu verändern, dass sie das Sonnenlicht von der Erde weg reflektieren, um so angeblich die globale Erwärmung zu stoppen.

Slay News berichtet:

Diese Woche haben Forscher an Bord eines Schiffes vor der Nordostküste Australiens in der Nähe der Whitsunday-Inseln damit begonnen, eine Salzmischung durch Hochdruckdüsen in die Luft zu sprühen, um zu versuchen, die Wolken, die sich in geringer Höhe über dem Ozean bilden, aufzuhellen. Die Wissenschaftler hoffen, dass größere, hellere Wolken das Sonnenlicht von der Erde weg reflektieren, die Meeresoberfläche beschatten und das Wasser um das Great Barrier Reef abkühlen.

In Israel hat ein anderes Start-up-Unternehmen namens Stardust Solutions mit der Erprobung eines Systems begonnen, bei dem eine Wolke aus winzigen reflektierenden Partikeln in einer Höhe von etwa 60.000 Fuß (ca. 18 km) ausgebracht wird.

Diese Geo-Engineering-Wolken reflektieren das Sonnenlicht von der Erde weg, um die Atmosphäre zu kühlen.

Und in Massachusetts bereiten sich Forscher der Woods Hole Oceanografic Institution darauf vor, in diesem Sommer 10 Meilen (ca. 16 km) südlich von Martha’s Vineyard 6.000 Gallonen flüssiges Natriumhydroxid, einen Bestandteil von Lauge, in den Ozean zu schütten.

Manche würden sagen, dass das „Wolkensäen“ schon seit Jahren im Gange ist. Sehen Sie sich dieses Bild des Himmels über meinem Haus an, das ich vor ein paar Wochen aufgenommen habe.

Himmelsmuster, aufgenommen im Hohmann-Haushalt am 10. Januar 2013.

Sieht der Himmel auf dem Foto oben normal aus?

Was kann schon schief gehen bei all den Chemikalien, die über uns versprüht werden?

Beten wir, dass dieses leichtsinnige Experiment scheitert, bevor es zu viel Schaden anrichten kann.