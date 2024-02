Südaustralisches Gericht entscheidet, dass Arbeitgeber, die COVID-Impfungen vorschreiben, für Schäden haftbar gemacht werden können

Der Jugendbetreuer Daniel Shepherd litt nach seinen ersten beiden COVID-Impfungen unter Nebenwirkungen und war nicht bereit, das Risiko einer weiteren Impfung einzugehen. Sein Vorgesetzter teilte ihm jedoch mit, dass er sich innerhalb von vier Monaten nach der zweiten Impfung einer dritten Impfung unterziehen müsse, da dies eine Bedingung für seine Weiterbeschäftigung sei.

Das südaustralische Arbeitsgericht entschied, dass Arbeitgeber, die von ihren Arbeitnehmern die COVID-19-Impfung verlangen, für Verletzungen haftbar gemacht werden können. Das Urteil bedeutet, dass Arbeitgeber sich nicht mehr darauf berufen können, sie seien vor Schadenersatz geschützt, weil sie einer rechtmäßigen Richtlinie der Regierung des Bundesstaates gefolgt seien.

Der Jugendbetreuer Daniel Shepherd gewann eine Berufung gegen den Bundesstaat Südaustralien, nachdem dieser seinen Antrag auf Entschädigung nach der Diagnose einer durch den Impfstoff ausgelösten Herzbeutelentzündung (Perikarditis) abgelehnt hatte, die er sich nach der Verabreichung der dritten Dosis des Impfstoffs COVID-19 zugezogen hatte. Die Impfung war von seinem Arbeitgeber, dem Department of Child Protection (DCP), angeordnet worden.

Das DCP räumte ein, dass der Impfstoff die Herzbeutelentzündung verursacht hatte, erklärte jedoch, dass die Injektion „nicht aus dem Arbeitsverhältnis resultierte, sondern aus einer rechtmäßigen Impfanweisung der Landesregierung“. Das DCP argumentierte, dass die Regierung die alleinige Verantwortung trage.

Das Gericht stimmte dem nicht zu. Es stellte fest, dass die Verletzung „sowohl aus der Impfanweisung [der Regierung] als auch aus der Beschäftigung des Klägers“ resultierte. Das Gericht stellte fest, dass die Beschäftigung nicht die „einzige oder wichtigste Ursache“ sein muss, sondern nur eine „wesentliche Mitursache für einen Arbeitsunfall“. Das bedeutet, dass der Arbeitgeber die Schuld nicht von sich weisen kann, sondern mitverantwortlich ist.

Shepherd ist arbeitsunfähig und kann seinen normalen Pflichten nicht nachkommen. Dies ist eine tragische Geschichte, die in der australischen Arbeitswelt häufig vorkommt, da viele widerwillige Arbeitnehmer gezwungen sind, zwischen ihrer Gesundheit und ihrem Lebensunterhalt zu wählen.

Shepherd willigte ein, bekam aber einen Tag später starke Schmerzen in der Brust. Zwei Wochen lang wurden die Schmerzen immer schlimmer und schließlich unerträglich. Er verglich es mit einem Gefühl, als würde jemand auf seiner Brust knien. Schließlich wurde er mit dem Krankenwagen in die kardiologische Abteilung des Ashford Hospitals gebracht, wo die Kardiologen eine Herzbeutelentzündung diagnostizierten, die wahrscheinlich mit seiner dritten COVID-Impfung zusammenhing.

Es überrascht nicht, dass die Arbeitgeber rechtlichen Risiken ausgesetzt sind. Die Regierungen der Bundesstaaten überließen die Durchsetzung der Vorschriften den Managern in den Betrieben und drohten ihnen mit hohen Geldstrafen, wenn sie sich nicht an die Vorschriften hielten.

Das Ergebnis war eine Spaltung der Arbeitnehmer in diejenigen, die bereit waren, ein experimentelles Medikament einzunehmen, das sich inzwischen als gefährlich und unwirksam erwiesen hatte, und diejenigen, die bestraft oder entlassen wurden, weil sie ihre eigenen Gesundheitsentscheidungen treffen wollten. Außerdem wurden Arbeitgeber in die Lage versetzt, Gesundheitsentscheidungen zu überwachen, für die sie in der Regel nicht ausgebildet waren.

Das Gerichtsurteil scheint den Weg für weitere Klagen gegen Arbeitgeber, einschließlich privater Unternehmen, zu ebnen, aber es könnte sich als schwierig erweisen, Entschädigungen in großem Umfang zu erhalten. Das DCP räumte ein, dass Shepherd durch den Impfstoff geschädigt wurde. Es ist unwahrscheinlich, dass Unternehmen angesichts der möglichen Summen, die auf dem Spiel stehen, ähnliche Zugeständnisse machen werden.

Es gibt überwältigende statistische Beweise dafür, dass die COVID-Impfstoffe weitverbreitete Schäden verursacht haben, insbesondere Herzerkrankungen wie Perikarditis und Myokarditis und sogar Todesfälle. Bei jedem einzelnen Schadensfall wird es jedoch immer ermöglichen, Zweifel an der Ätiologie zu äußern. „Woher wissen Sie, dass es der Impfstoff war? Vielleicht war es etwas in Ihrer Krankengeschichte. Beweisen Sie es.“ Das könnte der Ansatz der Anwälte der Arbeitgeber sein.

Dies bedeutet, dass ein Sachverständigengutachten erforderlich sein wird, um zu beweisen, dass die COVID-Impfungen die Ursache der Verletzungen waren. Shepherd wurde von dem Kardiologen Dr. Peter Waddy unterstützt, aber solche Gutachten könnten sich als schwierig erweisen, da die australische Ärzteschaft von Regierungsbehörden bedroht wird, die alles tun, um zu vertuschen, was sich als die größte medizinische Katastrophe in der Geschichte des Landes erweisen könnte.

Kara Thomas, Sekretärin der Australian Medical Professionals Society, argumentiert, dass Zensur und Nötigung von Angehörigen der Gesundheitsberufe inzwischen weitverbreitet sind:

Viele Ärzte, die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und Wirksamkeit des COVID mRNA-Impfstoffs äußerten, wurden mit schweren Strafen belegt, weil sie eine ablehnende Haltung gegenüber dem Impfstoff eingenommen und die Botschaften der Regierung zur öffentlichen Gesundheit untergraben hätten. Trotz der Beweise, die ihre Bedenken bestätigten, lehnte die Ärztekammer eine Diskussion ab und konzentrierte sich ausschließlich darauf, die Ärzte zu zwingen, der Regierung nicht zu widersprechen. Die medizinische Regulierung scheint nun darauf ausgerichtet zu sein, die Gedanken und Äußerungen der 850.000 australischen Angehörigen der Gesundheitsberufe zu kontrollieren.

In einem solchen Umfeld wird es nicht einfach sein, Ärzte zu finden, die mutig genug sind, Opfer vor Gericht zu unterstützen.