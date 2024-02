Zensur Erweiterungen: Google wird, mittels KI und mit der EU „Desinformations“-Gruppen und globalen „Fact-Checking“-Gruppen zusammenzuarbeiten

benötigt das Europäische Parlament die „Unterstützung“ eines Technologiegiganten wie Google? Google ist dieser Meinung, und die EU ist es auch.

Und Google tut es auf die beste Art und Weise, die es kennt: durch die Manipulation von Informationen. In einem Blogeintrag auf der Website des Suchmaschinenriesen heißt es, den Wählern würden qualitativ hochwertige Informationen zur Verfügung gestellt.

Und durch die Art und Weise, wie Google mit Inhalten auf seinen Plattformen und Diensten umgeht, gehen andere Dinge „unter“, d.h. Informationen werden entwertet.

Das ist eine Sache, die man im Auge behalten muss, und eine andere ist die Frage, wer nach welchen Kriterien entscheidet, was „qualitativ hochwertige Informationen“ sind. Man könnte halb scherzhaft sagen: „Die Demokratie hat angerufen und will es wissen“.

Weiterhin verspricht Google, verstärkt Technologien der künstlichen Intelligenz einzusetzen, um Fehlinformationen im Zusammenhang mit Wahlen entgegenzuwirken und KI-Modelle zu nutzen, um „unsere Bemühungen zur Bekämpfung von Missbrauch zu verstärken“.

Die Zusammenarbeit mit verschiedenen „Anti-Desinformations“-Gruppen der EU und „Faktenprüfern“ aus der ganzen Welt, um die Zensur zu erleichtern, ist ebenfalls Teil des versprochenen „Unterstützungspakets“, während die Ziele dieser Zensur die übliche Liste der (von Google und/oder Regierungen benannten) realen oder imaginären Online-Feinde sein werden: manipulierte Medien, Hass, Belästigung, Fehlinformationen…

All dies muss in großem Maßstab geschehen, stellt Google fest und verspricht daher, mehr KI (einschließlich großer Sprachmodelle, LLMs) als je zuvor einzusetzen.

Wenn es darum geht, „qualitativ hochwertige Informationen zu finden“, ist einiges von dem, was präsentiert wird, unbestreitbar. Bei der Suche nach der Art und Weise der Stimmabgabe werden relevante Details über Anforderungen, Fristen usw. in den Suchergebnissen angezeigt. Dann gibt es aber auch „relevante Informationen“, insbesondere auf YouTube.

Hier wird es deutlich unübersichtlicher: „Bei Nachrichten und Informationen zu Wahlen zeigen unsere Systeme Inhalte aus relevanten Quellen prominent auf der YouTube-Startseite, in den Suchergebnissen und im Feld ‚Als nächstes‘ an“, heißt es in dem Blogeintrag, und weiter: „YouTube zeigt außerdem Informationsfelder oben in den Suchergebnissen und unter den Videos an, um zusätzlichen Kontext aus relevanten Quellen bereitzustellen.“

Das könnte bedeuten, dass über den Suchergebnissen Informationsfelder zu Videos angezeigt werden, die sich auf Wahlkandidaten, Parteien oder Wahlen beziehen.

In Bezug auf die Bekämpfung von „Fehlinformationen“ sagt Google, dass es seine Durchsetzung verbessern und mehr Geld in das Safety Engineering Center (GSEC) für Inhaltsverantwortung und andere Abteilungen für „Vertrauen und Sicherheit“ investieren werde.

Die Offenlegung von Anzeigen bedeutet für Google auch, dass offengelegt wird, ob Inhalte synthetisch sind und „echte oder realistisch aussehende Personen oder Ereignisse unauthentisch darstellen“ (Parodien und Satire sind damit vom Tisch).

Weiterhin werden den Nutzern Hinweise angezeigt, die sie über die „Glaubwürdigkeit und den Kontext“ von Bildern in der Suche sowie über die Verwendung des digitalen Wasserzeichens Google DeepMind SynthID für KI-generierte Inhalte informieren sollen.