USA geben Israel grünes Licht für die Tötung von Zivilisten in Rafah

US-Amtsträger erklärten gegenüber POLITICO, dass ein Einmarsch in Rafah keine Konsequenzen für Israel haben würde

Dave DeCamp

Die USA haben Israel grünes Licht für die Tötung von Zivilisten in Rafah gegeben, trotz öffentlicher Kommentare von US-Politikern, die Israel aufforderten, einen Plan zum Schutz der Zivilisten in der Stadt zu entwickeln, in der sich schätzungsweise 1,5 Millionen Palästinenser aufhalten.

US-Amtsträger erklärten gegenüber POLITICO, dass die Regierung Biden keine Konsequenzen für Israel plane, wenn es einen Großangriff auf Rafah durchführe, bei dem unweigerlich eine große Zahl von Zivilisten getötet würde. „Es sind keine Sanktionspläne in Arbeit, was bedeutet, dass die israelischen Streitkräfte in die Stadt eindringen und Zivilisten verletzen könnten, ohne mit amerikanischen Konsequenzen rechnen zu müssen“, heißt es in dem Bericht.

Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses, John Kirby, stellte auf einer Pressekonferenz am Montag klar, dass die USA nicht daran denken, Israel die Militärhilfe zu entziehen, wenn es den Angriff fortsetzt. Auf die Frage, ob die USA damit gedroht hätten, die Hilfe zurückzuhalten, sagte Kirby: „Wir werden Israel weiterhin unterstützen … Und wir werden weiterhin dafür sorgen, dass sie die Mittel und Fähigkeiten haben, dies zu tun.“

Auch Präsident Biden wird seine uneingeschränkte Unterstützung für das israelische Gemetzel im Gazastreifen nicht überdenken, obwohl er den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu in privaten Gesprächen verunglimpft haben soll.

Auch der Kongress unterstützt den Massenmord an den Palästinensern weiterhin, denn der Senat stimmte für einen Gesetzentwurf über 95 Milliarden Dollar für ausländische Militärhilfe, der 14 Milliarden Dollar für Israel enthält. Nur 20 Republikaner stimmten für das Gesetz, aber die Opposition ist auf das Fehlen eines Grenzabkommens zurückzuführen, da praktisch alle Republikaner für eine bedingungslose Unterstützung Israels sind, sogar mehr als die Demokraten im Kongress.

Die Einwohnerzahl von Rafah betrug vor dem Krieg 275.000, was bedeutet, dass die Bevölkerung durch die Vertreibung von Palästinensern aus anderen Gebieten des Streifens um das Fünffache anstieg. Die Mehrheit der Palästinenser in der Stadt lebt in Zelten auf der Straße, wodurch sie einem israelischen Angriff besonders schutzlos ausgeliefert sind. Bei israelischen Luftangriffen auf Rafah in der Nacht von Sonntag auf Montag wurden 27 Kinder und 22 Frauen getötet.