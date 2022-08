Sind Affenpocken das nächste HIV, das schon vor 5 Jahren geplant wurde?

Bis zur dritten Juliwoche 2022 wurden in 75 Ländern etwa 16 000 Fälle von Affenpocken registriert, wobei die meisten Fälle unter homo- und bisexuellen Männern auftraten. In den USA wurden etwa 3.000 Fälle registriert, darunter zwei Kinder.

Am 23. Juli 2022 setzte sich der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, einseitig über dieses Beratergremium hinweg und erklärte die Affenpocken zu einem „öffentlichen Gesundheitsnotstand von internationalem Interesse“ (PHEIC). Ghebreyesus traf die Entscheidung, einen PHEIC auszurufen, obwohl sich das Beratungsgremium der WHO mit 9 zu 6 Stimmen gegen die Erklärung ausgesprochen hatte.

Laut Ghebreyesus „handelt es sich im Moment um einen Ausbruch, der sich auf Männer konzentriert, die Sex mit Männern haben, insbesondere solche mit mehreren Sexualpartnern. Das bedeutet, dass es sich um einen Ausbruch handelt, der mit den richtigen Strategien in den richtigen Gruppen gestoppt werden kann.

Gegenwärtig scheint die PHEIC finanziell motiviert zu sein. Moderna testet eine mRNA-Injektion gegen Affenpocken, und zusätzlich zu den beiden bereits zugelassenen Pockenimpfstoffen verfügt Aventis Pasteur über einen Pockenimpfstoff, der zwar noch in der Erprobungsphase ist, aber für den Notfall zugelassen werden könnte.

Beunruhigenderweise veröffentlichte das Wuhan Institute of Virology im Februar 2022 eine Studie, in der beschrieben wird, wie ein Teil des Affenpockengenoms von Grund auf neu erstellt wurde, um einen PCR-Test für die Diagnose von Affenpocken zu entwickeln. Auch die National Institutes for Health in den USA begannen 2020 mit der Untersuchung eines Affenpocken-Medikaments

Seitdem Anfang Mai 2022 die ersten Fälle von Affenpocken in Europa bestätigt wurden, vermuteten viele, dass Pocken oder Affenpocken die nächste globale Pandemie werden würden, um die fortgesetzte Tyrannei und den Großen Reset des Weltwirtschaftsforums zu rechtfertigen.

Tatsächlich begannen die Medien Anfang Dezember 2021 zu signalisieren, dass die Pocken die nächste Pandemie sein könnten. Wie sich herausstellte, gehören die Affenpocken zur gleichen Familie wie die Pocken, sind aber bei weitem nicht so tödlich.

Bis zur dritten Juliwoche 2022 wurden in 75 Ländern etwa 16 000 Fälle von Affenpocken registriert, wobei die überwiegende Mehrheit der Fälle unter homosexuellen und bisexuellen Männern auftrat. In den USA wurden etwa 3.000 Fälle registriert, darunter zwei Kinder.

Wie schon bei COVID-19 behaupten die Gesundheitsbehörden, dass viele der Infektionen keine bekannte Infektionsquelle haben, was darauf schließen lässt, dass sich die Krankheit auf unbekannte Weise verbreitet. Bei COVID wurde die Schuld auf die „asymptomatische Ausbreitung“ geschoben, was immer ein völliger Trugschluss war. Es bleibt abzuwarten, was sie sich hier einfallen lassen.

Affenpocken zum öffentlichen Gesundheitsnotstand erklärt

Wie die New York Times Ende Juni 2022 berichtete, empfahlen die Berater der Weltgesundheitsorganisation immer noch nicht, den Pockennotstand auszurufen, und zwar vor allem deshalb, weil „die Krankheit noch nicht aus der Hauptrisikogruppe – Männer, die Sex mit Männern haben – herausgetreten ist und nun auch schwangere Frauen, Kinder oder ältere Erwachsene betrifft, die im Falle einer Ansteckung ein größeres Risiko einer schweren Erkrankung haben“.

Einen Monat später war das Gremium immer noch uneins, sechs befürworteten eine Erklärung, neun lehnten sie ab. Trotz des fehlenden Konsenses setzte sich WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus am 23. Juli 2022 einseitig über das Beratergremium hinweg und erklärte die Affenpocken zu einer „gesundheitlichen Notlage von internationalem Interesse“ (PHEIC).

Am selben Tag forderte die National Coalition of STD Directors auch Präsident Biden auf, dem Beispiel der WHO zu folgen und die Monkeypocken zu einem nationalen Gesundheitsnotfall zu erklären und 100 Millionen Dollar an Notfallmitteln bereitzustellen.

Laut Ghebreyesus ist ein Ergebnis von sechs zu neun „sehr, sehr knapp“, und „da die Rolle des Ausschusses darin besteht, zu beraten, musste ich als Unentschiedener fungieren“. In der realen Welt ist ein Ergebnis von sechs zu neun kein „Unentschieden“. Der Generaldirektor sah sich also eindeutig veranlasst, aus einem anderen Grund zu handeln, und diese alberne Begründung war alles, was ihm einfiel.

Wichtig ist, dass die Erklärung „Public Health Emergency of International Concern“ Ghebreyesus eine Reihe eindeutiger Befugnisse verleiht, einschließlich der Möglichkeit, Empfehlungen auszusprechen, wie die Mitgliedsstaaten auf den Ausbruch reagieren sollten, was natürlich die Empfehlung einer Massenimpfung einschließt. Wie die New York Times berichtet:

Die Erklärung der WHO signalisiert ein Risiko für die öffentliche Gesundheit, das eine koordinierte internationale Reaktion erfordert. Die Einstufung kann die Mitgliedsländer dazu veranlassen, erhebliche Ressourcen in die Kontrolle eines Ausbruchs zu investieren, mehr Mittel für die Reaktion bereitzustellen und die Länder zu ermutigen, Impfstoffe, Behandlungen und andere wichtige Ressourcen zur Eindämmung des Ausbruchs zu teilen.

Affenpockenvirus vom Wuhan-Institut für Virologie hergestellt

Mit anderen Worten: „Es geht wieder los“, wie vorhergesagt. Und wie bei COVID gibt es Anzeichen dafür, dass wir es nicht mit etwas zu tun haben, das zufällig und natürlich entstanden ist.

Wie Dr. John Campbell in dem vorgestellten Video erläutert, arbeiten das Wuhan Institute of Virology (WIV) in China und die National Institutes of Health in den USA zufällig seit einiger Zeit an dem Affenpockenvirus und seiner Behandlung9.

Das Wuhan Institute of Virology veröffentlichte im Februar 2022 eine Studie, in der beschrieben wird, wie ein Teil des Affenpocken-Genoms von Grund auf neu erstellt wurde, um einen PCR-Test für die Affenpocken-Diagnose zu entwickeln.

Das NIH, das Affenpocken als potenziellen Bioterrorismus-Erreger identifiziert hat, untersucht derzeit die Sicherheit und Wirksamkeit eines antiviralen Mittels namens Tecovirimat zur Behandlung von Affenpocken. Die betreffende Studie begann am 28. September 2020 und läuft bis Ende September 2025.

In der Zwischenzeit hat die WIV im Februar 2022 eine Studie veröffentlicht, in der sie beschreibt, wie sie einen Teil des Affenpockengenoms von Grund auf neu erstellt hat, um einen PCR-Test für die Diagnose von Affenpocken zu entwickeln.

Wie Campbell erklärt, haben sie einen Abschnitt (Fragment) des Genoms des Affenpockenvirus geschaffen, um diesen als quantitative Polymerase-Kettenreaktionsvorlage (qPCR) zu verwenden. Seltsamerweise heißt es in dem Papier, dass das für den qPCR-Nachweis benötigte virale Genommaterial nicht zur Verfügung steht, weil es in China nie einen Affenpockenausbruch gegeben hat.

Also schufen sie eine eigene Version des Affenpockengenoms, indem sie synthetische Techniken wie die virale DNA-Rekombination einsetzten. Im Grunde genommen bauten sie ein neues Genom, indem sie es aus einer Vielzahl von (vermutlich bekannten) Gensequenzen zusammensetzten. Das neue DNA-Konstrukt wird dann durch Züchtung in Hefe vervielfältigt, und diese Hefe wird anschließend verwendet, um die Richtigkeit des PCR-Tests zu überprüfen.

Warum haben sie diesen Weg gewählt? Das Affenpockenvirus ist in mehreren Laboratorien auf der ganzen Welt, vor allem in Afrika, aber auch in anderen Ländern, leicht verfügbar, warum haben sie es also nicht einfach aus einem dieser Labore bezogen? Wie Campbell anmerkt, ist die Vorstellung, dass sie ihr eigenes Virus synthetisieren mussten, weil es nicht erhältlich war, einfach nicht glaubhaft und wirft daher eine Reihe von Bedenken auf.

Darüber hinaus wird in dem Papier sogar davor gewarnt, dass „dieses in der virologischen Forschung eingesetzte DNA-Assembly-Tool … potenzielle Sicherheitsbedenken aufwerfen könnte … insbesondere dann, wenn das assemblierte Produkt ein vollständiges genetisches Material enthält, das zu einem ansteckenden Krankheitserreger zurückverwandelt werden kann.“

Um das klarzustellen: In dieser Studie wurde kein Genom in voller Länge erstellt. Das verwendete Genomfragment war nur ein Drittel des vollständigen Genoms des Affenpockenvirus, und dies geschah angeblich, um ein versehentliches Reverse Engineering eines infektiösen Virus zu verhindern. Dennoch gibt es Anlass zur Besorgnis über die Risiken, die mit der Schaffung synthetischer Viren verbunden sind.

Bereiten Sie sich auf eine weitere Runde der Panikmache vor – und auf Impfungen

Es überrascht nicht, dass die US-Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention diejenigen, die einem hohen Risiko für Affenpocken ausgesetzt sind – einschließlich derjenigen, die am Wochenende des vierten Juli am „Daddyland Festival“ in Texas teilgenommen haben – bereits dringend dazu auffordern, sich impfen zu lassen.

New York City hat Ende Juni 2022 mit der Verabreichung des Pockenimpfstoffs begonnen. Das ist kein Tippfehler. Es gibt keinen speziellen Affenpockenimpfstoff. Man verwendet den Pockenimpfstoff in der Annahme, dass er funktionieren könnte, weil die beiden Viren zur gleichen Familie der Pockenviren gehören, aber dafür gibt es nur sehr wenige Beweise.

Die Idee, dass Pockenimpfstoffe gegen Affenpocken wirksam sein könnten, stammt aus einer nicht-randomisierten Beobachtungsstudie aus dem Jahr 1988, in der 0,96 % der geimpften engen Kontaktpersonen an Affenpocken erkrankten, verglichen mit 7,47 % der nicht geimpften engen Kontaktpersonen.

Zwei der größten Probleme mit dieser Annahme sind, dass a) der in der Studie von 1988 verwendete Impfstoff ein Impfstoff der ersten Generation war, der heute nicht mehr verwendet wird, und b) der aktuelle Affenpockenstamm seit 1988 zahlreiche Mutationen erfahren hat. Es lässt sich also nicht sagen, ob der Impfstoff überhaupt einen Nutzen hat.

Dr. Ira Longini, Biostatistikerin an der Universität von Florida und Beraterin der WHO, stellt fest: „Die Wahrheit ist, dass wir die Wirksamkeit dieser Pockenimpfstoffe nicht kennen“. Ungeachtet dieser Tatsachen hatten bis zum 22. Juli 2022 bereits rund 18 000 New Yorker ihre erste Dosis Pockenimpfstoff erhalten.

Zwei Arten von Pockenimpfstoffen im Einsatz

In den USA sind derzeit zwei Arten von Pockenimpfstoffen erhältlich: ACAM2000, das lebende, sich replizierende, aber geschwächte Vacciniaviren enthält, und Jynneos (auch unter den Namen Imvanex und Imvamune verkauft), das ein lebendes, aber sich nicht replizierendes modifiziertes Vacciniavirus Ankara verwendet.

Jynneos wurde 2019 von der US-Arzneimittelbehörde FDA zugelassen und ist für Pocken und Affenpocken bei Erwachsenen ab 18 Jahren indiziert. Da es kein replizierendes Virus enthält, gilt es als weniger gefährlich als ACAM2000, aber es gibt keine Garantie.

Außerdem soll es das Virus nicht verbreiten, was bei ACAM2000 (bei dem ein lebendes, replikationsfähiges Virus verwendet wird) vorkommen kann. Diejenigen, die ACAM2000 erhalten, müssen einen ganzen Monat lang sorgfältige Vorsichtsmaßnahmen treffen, um zu verhindern, dass das Virus auf andere übertragen wird.

Es ist bekannt, dass ACAM2000 schwere Nebenwirkungen hervorruft, darunter eine Herzmuskelentzündung (Myokarditis) mit einer Rate von 5,7 pro 1.000 Geimpften. Es wird angenommen, dass Jynneos ein geringeres Risiko für kardiale Nebenwirkungen hat, aber die Zeit wird zeigen, ob das stimmt. Wie bei den COVID-Impfungen sind auch bei Jynneos die Geimpften im Grunde Freiwillige in einer Impfstoffstudie, ob sie sich dessen bewusst sind oder nicht.

Beunruhigend ist, dass bei HIV-positiven Probanden, die an klinischen Studien mit Jynneos teilgenommen haben, die Zahl der HIV-Viren anstieg. Heute sind schwule Männer die Hauptempfänger dieses Impfstoffs, und sie sind auch eine Gruppe, die eher zu HIV-AIDS neigt. Daher kann dieser Impfstoff in dieser Gruppe erhebliche Risiken bergen.

Das US-Gesundheitsministerium verfügt über einen Vorrat von mehr als 200 Millionen Dosen ACAM2000 und hat zugesagt, etwa 296 000 Dosen Jynneos bereitzustellen, aber es ist unklar, welcher der beiden Impfstoffe derzeit verabreicht wird.

Wenn jemand, den Sie kennen, den ACAM2000-Impfstoff erhalten hat, sollten Sie die gleichen Vorsichtsmaßnahmen ergreifen wie bei jemandem, der mit Affenpocken infiziert ist (siehe unten).

Die Gefährlichkeit von Lebendimpfstoffen wurde vor kurzem durch einen Fall deutlich, bei dem eine ungeimpfte Person an Polio erkrankte, nachdem sie einen oralen Lebendimpfstoff gegen Polio-Viren erhalten hatte. (In den USA wird nur inaktivierter Polio-Impfstoff verwendet, in vielen anderen Ländern wird jedoch nach wie vor Lebendimpfstoff gegen Polio eingesetzt). Sollte ACAM2000 also in großem Umfang verwendet werden und die Menschen keine angemessenen Vorsichtsmaßnahmen treffen, könnte es zu Pockenausbrüchen kommen.

Aventis Pasteur bietet auch einen Pockenimpfstoff an, der sich zwar noch in der Erprobungsphase befindet, aber dennoch eine Genehmigung für den Notfalleinsatz erhalten könnte. Auch dieser Impfstoff ist replikationsfähig und könnte daher bei einem großflächigen Einsatz zu Ausbrüchen führen.

Derzeit empfiehlt die WHO keine Massenimpfung, vor allem weil der Pockenimpfstoff bekanntermaßen Risiken birgt. Der WHO zufolge sind gute Hygiene und sicheres Sexualverhalten im Moment die beste Vorbeugung gegen Affenpocken. Ich vermute jedoch, dass sich das mit der Zeit ändern könnte, zumal Moderna jetzt an einer mRNA-Injektion gegen Affenpocken arbeitet. Die präklinischen Untersuchungen laufen bereits.

Wie Sie sich vor Affenpocken schützen können

Das Affenpockenvirus wird durch engen Kontakt mit infizierten Körperflüssigkeiten und nicht über die Luft übertragen. Um sich vor der Krankheit zu schützen, sollten Sie daher Folgendes beachten:

Vermeiden Sie engen Hautkontakt mit einer infizierten Person. Dazu gehört das Vermeiden von Küssen, Umarmen, Kuscheln und Sex

Berühren Sie nicht den Ausschlag oder den Schorf

Berühren Sie nicht die Bettwäsche, Handtücher oder Kleidung einer infizierten Person.

Teilen Sie kein Essgeschirr oder Tassen mit einer infizierten Person

Waschen Sie sich häufig die Hände mit Wasser und Seife, besonders nach dem Kontakt mit kranken Menschen.

Wenn Sie mit Affenpocken infiziert sind, isolieren Sie sich zu Hause und vermeiden Sie engen Kontakt mit Menschen und Haustieren, solange Sie aktive Symptome, wie z. B. Hautausschläge, haben. Außerdem befürchtet Campbell, dass sich das Virus auf Haustiere und andere Tiere in Vorstädten, wie z. B. Eichhörnchen, ausbreiten könnte, was dazu führen könnte, dass die Affenpocken im Westen endemisch werden, wie es in Afrika der Fall war.

Interessant ist, dass die Affenpocken in der Vergangenheit zu schmerzhaften Ausschlägen und eitrigen Läsionen am ganzen Körper geführt haben, während sie heute in den meisten Fällen auf die Genital- und Analregion beschränkt sind. Es gibt also eindeutig einige Unterschiede zwischen dem aktuellen Ausbruch und den alten Affenpocken.

Die Vermeidung sexueller Kontakte scheint derzeit die wichtigste Strategie zur Vermeidung einer Ansteckung zu sein, und das gilt auch für Frauen. Während viele die Affenpocken als „Schwulenkrankheit“ abtun, warnen die Ärzte, dass „sich jeder anstecken kann“.

Das macht Sinn, denn nicht alle Männer, die Sex mit Männern haben, sind ausschließlich homosexuell. Bisexuelle, die mit beiden Geschlechtern Sex haben, werden die Krankheit früher oder später auf ihre Partnerinnen übertragen, und auch Kinder können durch Hautkontakt infiziert werden.

Laut CDC hatten die beiden Kinder in den USA, bei denen Affenpocken diagnostiziert wurden, Kontakt zu „Personen, die aus der Gemeinschaft der Männer stammen, die Sex mit Männern haben“. Homosexuelle und bisexuelle Männer und ihre Partner gehören jedoch zweifellos zur höchsten Risikogruppe. Wie Ghebreyesus feststellt:

Obwohl ich einen internationalen Gesundheitsnotstand ausrufe, handelt es sich im Moment um einen Ausbruch, der sich auf Männer konzentriert, die Sex mit Männern haben, insbesondere auf Männer mit mehreren Sexualpartnern. Das bedeutet, dass es sich um einen Ausbruch handelt, der mit den richtigen Strategien in den richtigen Gruppen gestoppt werden kann.

Der finanzielle Anreiz hinter den Affenpocken

COVID-19 war wohl der größte Gewinnbringer für Big Pharma aller Zeiten, und Affenpocken werden zweifellos als ein ähnlicher zukünftiger Gewinnbringer angesehen. Die traurige Realität ist, dass mit Pandemie-Impfstoffen so viel haftungsfreies Geld zu verdienen ist, dass sie wahrscheinlich nicht aufgeben werden, und das setzt voraus, dass die Welt in einem mehr oder weniger ständigen Gesundheitsnotstand gehalten wird.

Da die COVID-Müdigkeit einsetzt und die Menschen sich zunehmend gegen die Impfungen wehren, können mit den Affenpocken ein neuer Zyklus von Angstpornos gedreht und neue experimentelle Impfstoffe auf den Markt gebracht werden. Ich fürchte, das ist der Grund, warum Ghebreyesus einseitig beschlossen hat, die Affenpocken zu einem globalen Gesundheitsnotstand zu erklären.

Möglicherweise versucht Ghebreyesus auch, das Pandemie-Abkommen voranzutreiben. So oder so ist sein Verhalten ein Vorgeschmack auf das, was wir erwarten können, wenn der Pandemievertrag Wirklichkeit wird. Wie Dr. Robert Malone in einem Substack-Artikel vom 23. Juli 2022 feststellte:

Das WHO-Komitee kam eindeutig nicht zu der gewünschten Entscheidung, eine PHEIC auszurufen, und so schritt Tedros aus irgendeinem außergewöhnlichen Grund ein … Tedros‘ Äußerungen zeigen deutlich, dass er einseitig seine eigene Meinung an die Stelle derjenigen des einberufenen Gremiums gesetzt hat, was Fragen nach seiner Objektivität, seinem Engagement für Prozess und Protokoll aufwirft und die Frage aufwirft, ob er in unangemessener Weise von externen Akteuren beeinflusst wurde.

Kurz gesagt, Ghebreyesus verhält sich wie ein korrupter Diktator, und es ist nicht schwer herauszufinden, wer die Nutznießer sein könnten. In einem kürzlich erschienenen Bericht von Pandemics Data Analytics (PANDA) wird die Korruption durch die WHO, globale Führungskräfte und Regierungen auf der ganzen Welt während der COVID-Pandemie detailliert beschrieben. Wie von Malone angemerkt:

Dieser Bericht gibt Ihnen wichtige Informationen an die Hand, die Ihnen helfen, die Eignung der WHO als maßgebliche globale Gesundheitsorganisation zu beurteilen … Es ist ein Muss für jeden, der sich für die öffentliche Gesundheit, die globale COVID-19 WHO-Politik, die fast alle Nationen befolgten, und das volle Ausmaß der Korruption interessiert …

Es besteht kein Zweifel daran, dass die WHO nicht die alleinige Befugnis erhalten sollte, medizinische Entscheidungen für die ganze Welt zu treffen, und Ghebreyesus‘ Entscheidung, das „Unentschieden“ zu brechen, obwohl es in Wirklichkeit keines gab, ist ein perfektes Beispiel dafür, was passieren kann und wahrscheinlich auch passieren wird, wenn der WHO diese Macht übertragen wird.

Artikel als PDF:

Quellen: