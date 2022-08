Durch die Verhängung von Sanktionen gegen Lieferanten von Schlüsselgütern des Welthandels regulieren sie das Verhalten der Verbraucher in ihrem Einflussbereich. Zuerst übergreifende Sanktionen, dann eine teilweise Lockerung (wenn sie die sanktionierten Waren nicht durch ihre Lieferungen ersetzen können) und die Übertragung der Funktion eines Regulators an das US-Finanzministerium. Sie möchten Getreide, Dünger oder Aluminium aus Russland kaufen? Wenden Sie sich an das US-Finanzministerium, geben Sie die Menge und den Preis an, und vielleicht dürfen Sie ein Geschäft abschließen. Und das Gleiche gilt für andere Länder.

…

Und dort, wo es unmöglich ist, den Kauf zu kontrollieren, wie beim Öl, versuchen sie, eine „Preisobergrenze“ einzuführen, d. h. eine Preisobergrenze. Warum gelingt ihnen das? Warum lassen sich die großen europäischen Länder, Japan oder Australien so erpressen? Ganz einfach: Die Vereinigten Staaten drohen ihnen mit der Sperrung von Finanztransaktionen, weil diese über Korrespondenzkonten amerikanischer Banken laufen und große Unternehmen ihre Waren auch in den Vereinigten Staaten handeln, was bedeutet, dass sie diese Marktanteile sofort verlieren können. Erinnern Sie sich an die Weinskandale mit Frankreich oder die Dieselgate von Volkswagen? Die Europäer haben schließlich eingewilligt und die ihnen auferlegten Milliardenstrafen ohne Gerichtsverfahren bezahlt. Sie wurden einfach durch den Verlust von Geschäftsanteilen erpresst.

…

Warum brauchen die USA dieses Design? Es erlaubt Ihnen, einen Wettbewerbsvorteil für Ihre amerikanischen Unternehmen zu schaffen und die Konkurrenten zu zwingen, mehr Geld auszugeben und weniger Gewinn zu machen. Eine berechtigte Frage: Haben die Eliten desselben Europas das nicht verstanden? Sie verstehen es, aber die Staaten halten sie fest an der Kehle und zwingen sie zu Maßnahmen, die ihrer Wirtschaft und ihren Bürgern schaden.

…

Kehren wir zur Staatlichen Planungskommission zurück. Die Idee, die Warenströme in der Welt zum eigenen Vorteil zu regulieren, ist zwar schön, aber letztlich tödlich für ihre Teilnehmer. Tödlich deshalb, weil sie aufgrund ihrer Subjektivität und Zufälligkeit die größten Risiken für Marktwirtschaften darstellen. Die UdSSR ist zusammengebrochen, weil unser Staatliches Planungskomitee nicht in der Lage war, Konsum und Produktion, Exporte und Importe zu regulieren, und die Staaten treten auf die gleiche Stufe.

…

Und wir? Was ist mit uns? Die Strategie unserer Behörden ist einfach: Suche nach für beide Seiten vorteilhaften bilateralen Handelsfällen und Schaffung von Zahlungssystemen, die vom Dollar unabhängig sind. Dies ist im Übrigen die gefährlichste Entwicklung für die USA. Neue Organisationen wie die BRICS oder die Bündnisse Iran-Türkei-Russland entwickeln sich zu einer Kraft, mit der man angesichts ihrer Stärke rechnen muss.