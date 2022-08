Erzbischof Carlo Maria Viganò: Papst Franziskus‘ heidnisches Verschmutzungsritual war ein „Akt der Unterwerfung unter die Neue Weltordnung

Die Tatsache, dass Bergoglio den von einem Schamanen durchgeführten satanischen Totenbeschwörungsriten teilnahmslos zusieht, verschlimmert den Skandal, in der vatikanischen Basilika der höllischen Pachamama Götzenanbetung dargebracht zu haben, in unglaublicher Weise.

Redde rationem villicationis tuæ, jam enim non poteris villicare: „Lege Rechenschaft über dein Amt ab, denn nun kannst du nicht mehr Amtsträger sein.“

„Wenn meine Frau gefragt wird, wer sie zum Katholizismus bekehrt hat, antwortet sie immer: ‚der Teufel‘.“ – G.K. Chesterton

Es ist kein Zufall, dass Satan ein διάβολος genannt wird, mit der doppelten Bedeutung von Lügner und Ankläger. Satan lügt, weil er die Wahrheit, das heißt Gott in seinem Wesen, hasst. Er lügt, weil er, wenn er die Wahrheit sagen würde, seine eigenen Täuschungen aufdecken würde. Er lügt, weil er nur durch Lügen auch der Ankläger unserer Brüder sein kann, „der sie Tag und Nacht vor unserem Gott anklagt“ (Apg 12,10). Und so wie die allerseligste Jungfrau, der Tabernakel des fleischgewordenen Wortes, die advocata nostra ist, so ist Satan unser Ankläger und derjenige, der falsches Zeugnis gegen die Gerechten ablegt.

Die Revolution – die den göttlichen Kosmos umstürzen will, um ein höllisches Chaos zu errichten – hat keine Argumente, um die Kirche Christi und die christliche Gesellschaft, die von ihr im Laufe der Jahrhunderte inspiriert und geleitet wurde, zu diskreditieren, und greift auf Verleumdungen und Manipulationen der Realität zurück. Cancel Culture ist nichts anderes als der Versuch, die Civitas Dei vor Gericht zu stellen, um sie ohne Beweise zu verurteilen und ihr die civitas diaboli als ihr Gegenstück zu angeblicher Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit aufzuzwingen. Um dies zu tun, verhindert sie, wie es offensichtlich ist, die Kenntnis der Massen von der Wahrheit, da ihre Täuschung auf Unwissenheit und Bösgläubigkeit beruht.

Diese Prämisse ist notwendig, um die Schwere des Verhaltens dessen zu verstehen, der sich die stellvertretende Macht anmaßt, die sich aus der höchsten Autorität der Kirche ergibt, um sie vor der Welt zu verleumden und anzuklagen, in einer grotesken Parodie des Prozesses Christi vor dem Sanhedrin und Pilatus. Auch damals hörte sich die weltliche Obrigkeit die falschen Anschuldigungen gegen unseren Herrn an und ließ ihn, obwohl sie seine Unschuld anerkannte, geißeln und mit Dornen krönen, um das von den Hohepriestern und Schriftgelehrten aufgehetzte Volk zufrieden zu stellen, und schickte ihn dann zum Tode, indem sie ihn mit den erniedrigendsten Folterungen kreuzigte. Die Mitglieder des Sanhedrins missbrauchten also ihre geistliche Autorität, so wie der Präfekt von Judäa seine zivile Autorität missbrauchte.

Dieselbe Farce hat sich im Laufe der Geschichte Tausende und Abertausende Male wiederholt, denn hinter jeder Lüge, hinter jeder unbegründeten Anschuldigung gegen Christus und gegen Seinen Mystischen Leib, der die Kirche ist, verbirgt sich der Teufel, der Lügner, der Ankläger. Und es steht außer Zweifel, dass dieses satanische Handeln die Ereignisse inspiriert, über die in den letzten Tagen in der Presse berichtet wurde, vom perfiden mea culpa von Bergoglio für die angeblichen Sünden der katholischen Kirche, die in Kanada gegen die indigenen Völker begangen wurden, bis hin zu seiner Teilnahme an heidnischen Riten und höllischen Zeremonien der Totenbeschwörung.

Was die „Fehler“ der Jesuitenmissionare betrifft, so hat Corrispondenza Romana meines Erachtens erschöpfend geantwortet und die Brutalität aufgezählt, der die Märtyrer Kanadas durch die Irokesen-Indianer ausgesetzt waren. Dasselbe gilt für die angeblichen Anschuldigungen im Zusammenhang mit den Indianerschulen, die der Staat der katholischen Kirche und den Anglikanern anvertraut hatte, um die Eingeborenen zu zivilisieren und die Assimilation der christlichen Kultur des Landes zu fördern.

So erfahren wir, dass „die Oblaten [von Maria Immaculata] die einzigen Verteidiger der traditionellen Sprache und Lebensweise der Indianer Kanadas waren, im Gegensatz zur Regierung und der anglikanischen Kirche, die auf einer Integration bestanden, die die Eingeborenen von ihren Ursprüngen entwurzelte“. Wir erfahren auch, dass der angebliche „kulturelle Völkermord“ an den Ureinwohnern, mit dem sich die Commission de vérité et réconciliation 2008 befassen musste, dann ohne jede Grundlage der Wahrheit oder Wahrscheinlichkeit in einen „physischen Völkermord“ umgewandelt wurde, dank einer absolut falschen Medienkampagne, die von Premierminister Justin Trudeau unterstützt wurde, einem Schüler von Klaus Schwab und notorischen Befürworter des Globalismus und der Agenda von Davos.

Aber auch wenn die Wahrheit offiziell von Experten und unparteiischen Historikern anerkannt wurde, hat der Lügenkult seinen unaufhaltsamen Prozess fortgesetzt und gipfelte in den offiziellen Entschuldigungen des Kirchenoberhaupts, die Trudeau forderte und die sich Bergoglio sofort zu eigen machte, der es nicht erwarten konnte, die Institution, die er unwürdig repräsentiert, erneut zu demütigen. In ihrem Eifer, dem offiziellen Narrativ nachzugeben und ihren Herren zu gefallen, betrachten Trudeau und Bergoglio das völlige Fehlen von Beweisen über die Phantom-Massengräber, in denen angeblich Hunderte von Kindern heimlich verscharrt wurden, als vernachlässigbares Detail. Das sollte genügen, um ihre Bösgläubigkeit und die Scheinheiligkeit ihrer Anschuldigungen und Mea Culpa zu demonstrieren; auch weil das Presseregime die Köpfe der Volksfeinde mit Schnellverfahren fordert, sich aber hütet, die fälschlich angeklagten Unschuldigen zu rehabilitieren.

Der Zweck dieser schmutzigen Medienoperation ist nur allzu offensichtlich: die Vergangenheit der katholischen Kirche als schuldig an den schlimmsten Gräueltaten zu diskreditieren, um ihre gegenwärtige Verfolgung zu legitimieren, sowohl durch den Staat als auch durch die Hierarchie selbst. Denn diese Kirche, die „intolerante“, „starre“ katholische Kirche, die allen Völkern das Evangelium gepredigt hat und die zugelassen hat, dass ihre Missionare von Stämmen, die in der Barbarei des Heidentums versunken waren, gemartert wurden, darf nicht mehr existieren, darf nicht „missionieren“ – „ein feierlicher Unsinn“, „eine sehr schwere Sünde gegen die Ökumene“ – und sie darf nicht behaupten, irgendeine Wahrheit zu besitzen, die sie den Völkern zum Heil der Seelen vermitteln kann. Und Bergoglio will uns wissen lassen, dass er mit dieser Kirche nichts zu tun hat, so wie er die Lehre, die Moral und die Liturgie dieser Kirche verabscheut, bis hin zur gnadenlosen Verfolgung der vielen Gläubigen, die sich noch nicht damit abgefunden haben, ihm in den Abgrund des Glaubensabfalls zu folgen, und die Gott mit der Apostolischen Messe ehren möchten.

Nicht, dass irgendjemand je auf die Idee gekommen wäre, dass Jorge Mario in irgendeiner Weise katholisch sein könnte: Jede Miene, jede Geste, jede Bewegung, die er macht, verrät eine derartige Ungeduld gegenüber allem, was auch nur im Entferntesten an Unseren Herrn erinnert, dass seine Zeugnisse der Irreligiosität und sakrilegischen Pietätlosigkeit inzwischen überflüssig sind. Ihn teilnahmslos den satanischen Riten der Totenbeschwörung eines Schamanen beiwohnen zu sehen, verschlimmert den Skandal, in der vatikanischen Basilika der höllischen Pachamama Götzenanbetung dargebracht und sie damit direkt über der Grabstätte des Apostelfürsten entweiht zu haben, in unglaublicher Weise.

Die Bitte um Vergebung für die nicht vorhandenen „Sünden der Missionare“ ist ein verachtenswerter und sakrilegischer Akt der Unterwerfung unter die Neue Weltordnung, der eine perfekte Entsprechung in dem mitschuldigen Schweigen und dem skandalösen Schutz findet, für den Bergoglio gegenüber den wahren Missbrauchsopfern seiner Schützlinge verantwortlich ist. Wir mögen hören, wie er in China, in Afrika und unter den Eisbergen der Antarktis um Vergebung bittet, aber wir werden nie hören, wie er ein mea culpa für die in Argentinien begangenen Missbräuche und Verbrechen, für die Schrecken der Lavendelmafia von McCarrick und seinen Komplizen und denen, die er als seine Mitarbeiter gefördert hat, ausspricht. Er wird sich nie glaubhaft dafür entschuldigen, dass er sich als prominenter Befürworter der Impfkampagne zur Verfügung gestellt hat, eines Impfstoffs, von dem wir heute wissen, dass er die Ursache für eine erschreckende Zahl von plötzlichen Todesfällen und unerwünschten Wirkungen ist. Er wird sich niemals für diese Sünden rühmen; er ist sogar stolz darauf und weiß, dass eine Geste der aufrichtigen Reue von seinen wichtigsten Unterstützern, die nicht weniger schuldig sind als er, nicht gewürdigt werden würde.

Hier stehen wir also vor dem Lügner, dem Ankläger. Hier stehen wir vor dem rücksichtslosen Verfolger der guten Geistlichen und Gläubigen von gestern und heute, dem eifrigen Verbündeten der Feinde Christi und der Kirche: dem erbitterten Gegner der katholischen Messe, der ein ökumenischer Teilnehmer an satanischen Riten und heidnischen Zeremonien ist – ein Mann, der durch seine Doppelrolle als Oberhaupt der Sekte, die den Vatikan besetzt, und als Inquisitor der katholischen Kirche seelisch gespalten ist. Ihm zur Seite steht in dieser schäbigen Vorstellung sein Messdiener Trudeau, der die Gender-Doktrin und die LGBTQ-Ideologie im Namen der Inklusion und der Freiheit propagiert, aber keinen Augenblick zögerte, die gerechten und legitimen Aufstände des kanadischen Volkes, das unter dem Vorwand des pandemischen Notstands seiner Grundrechte beraubt wurde, blutig zu unterdrücken.

Sie sind zweifelsohne ein schönes Paar! Beide wurden in ihren Karrieren von der antichristlichen globalistischen Elite gefördert. Beide wurden an die Spitze einer Institution gestellt, mit der Aufgabe, sie zu zerstören und ihre Mitglieder zu zerstreuen. Beide sind Verräter an ihrer Rolle, an der Gerechtigkeit und an der Wahrheit.

Diese summarischen Prüfungen mögen vielleicht von Zeitgenossen in bösem Glauben oder in Unwissenheit gewürdigt werden, aber sie halten dem Urteil der Geschichte nicht stand, geschweige denn dem unanfechtbaren Urteil Gottes.

Der Tag wird kommen, an dem er Rechenschaft über seine Verwaltung ablegen muss: „Redde rationem villicationis tuæ: jam enim non poteris villicare – Gib Rechenschaft über deine Verwaltung, denn nun kannst du nicht mehr Verwalter sein“ (Lk 16,2), sagt der Meister in dem Gleichnis des gestrigen Evangeliums. Bis dahin lasst uns als getaufte und lebendige Glieder des Mystischen Leibes beten und Buße tun, um die Strafen, die diese Skandale über die Kirche und die Welt bringen, von uns abzuwenden. Rufen wir die Fürsprache der Märtyrer Kanadas an, die von dem Ankläger, der auf dem Thron Petri sitzt, verleumdet wurden, damit sie vom Thron Gottes die Befreiung der Kirche von der gegenwärtigen Geißel erlangen.

Carlo Maria Viganò, Erzbischof

August 2022

Ss. Petri ad Vincula & Ss. Martyrum Machabæorum