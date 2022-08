Ihre DNA steht im Genetischen Panoptikum auf der Liste

Schlagzeilen über DNA sind allgegenwärtig: Militärische Labors sammeln DNA für die genetische Kriegsführung, Strafverfolgungsbehörden sammeln DNA zur Identifizierung von Kriminellen, die UNO baut eine universelle DNA-Datenbank für alle Arten auf der Erde auf, synthetische DNA wird mit Hilfe von Computermodellen erstellt usw. Es ist ein dystopisches DNA-Panoptikum. ⁃ TN-Redakteur

„Die Aufklärung ungelöster Verbrechen ist ein edles Ziel, aber es nimmt im amerikanischen Pantheon der edlen Ziele einen niedrigeren Platz ein als der Schutz unserer Bürger vor verdachtslosen Durchsuchungen durch die Strafverfolgungsbehörden… Machen Sie keinen Fehler… Ihre DNA kann entnommen und in eine nationale DNA-Datenbank eingegeben werden, wenn Sie jemals verhaftet werden, ob zu Recht oder zu Unrecht und aus welchem Grund auch immer… Vielleicht ist die Errichtung eines solchen genetischen Panoptikums klug. Aber ich bezweifle, dass die stolzen Männer, die die Charta unserer Freiheiten verfasst haben, so eifrig gewesen wären, ihren Mund für die königliche Inspektion zu öffnen“, so Richter Antonin Scalia in seiner abweichenden Meinung im Fall Maryland v. King.

Seien Sie gewarnt: Die DNA-Detektive sind auf der Pirsch.

Welche Leichen auch immer in Ihrem Familienstammbaum oder in Ihrem Kleiderschrank lauern, welche Verbrechen Sie auch immer begangen haben mögen, welche Verbindungen Sie zu denjenigen haben, die auf den Listen der meistgesuchten Personen der Regierung stehen: Der Polizeistaat ist entschlossen, sie aufzuspüren.

In einem Zeitalter der Überkriminalisierung, der Rund-um-die-Uhr-Überwachung und eines Polizeistaats, der seine Muskeln in einer Machtdemonstration spielen lässt, sind wir alle der einen oder anderen Übertretung schuldig.

Wir können uns nicht mehr als unschuldig betrachten, bis unsere Schuld bewiesen ist.

Jetzt sind wir alle Verdächtige in einer DNA-Aufstellung, die darauf wartet, mit einem Verbrechen in Verbindung gebracht zu werden.

Der Staat der Verdächtigen, das genetische Panoptikum.

Die DNA-Technologie in den Händen von Regierungsbeamten wird unseren Übergang zu einem Überwachungsstaat vollenden, in dem Gefängnismauern unter dem scheinbar wohlwollenden Deckmantel des technologischen und wissenschaftlichen Fortschritts, der nationalen Sicherheit und der Notwendigkeit, sich vor Terroristen, Pandemien, zivilen Unruhen usw. zu schützen, versteckt sind.

Durch den Zugriff auf Ihre DNA wird die Regierung bald alles über Sie wissen, was sie nicht schon weiß: Ihr Familiendiagramm, Ihre Abstammung, Ihr Aussehen, Ihre gesundheitliche Vorgeschichte, Ihre Neigung, Befehle zu befolgen oder Ihren eigenen Weg zu gehen, usw.

Es wird immer schwieriger, sich zu verstecken, selbst wenn man glaubt, nichts zu verbergen zu haben.

Mit dem beispiellosen Zugriff auf DNA-Datenbanken des FBI und der Ahnenforschungs-Website sowie auf Screening-Programme für Neugeborene in Krankenhäusern nutzt die Polizei die forensische Genealogie, die es ihr ermöglicht, die DNA eines unbekannten Verdächtigen am Tatort mit der DNA von Familienmitgliedern in einer Genealogie-Datenbank abzugleichen, um ungeklärte Fälle zu lösen, die seit Jahrzehnten ungelöst geblieben sind.

Indem Sie Ihre DNA an eine genealogische Datenbank wie Ancestry und 23andMe übermitteln, geben Sie der Polizei Zugriff auf die genetische Zusammensetzung, die Verwandtschaftsverhältnisse und die Gesundheitsprofile aller Verwandten – früher, heute und in Zukunft – in Ihrer Familie, unabhängig davon, ob diese jemals der Aufnahme in eine solche Datenbank zugestimmt haben oder nicht.

Es spielt nicht einmal mehr eine Rolle, ob Sie zu den zig Millionen Menschen gehören, die ihre DNA in Ahnentafel-Datenbanken eingetragen haben. Wie Brian Resnick berichtet, sind die öffentlichen DNA-Datenbanken so umfangreich geworden, dass sie dazu verwendet werden können, Sie zu finden, selbst wenn Sie Ihre eigene DNA nie weitergegeben haben.

Diese einfache Transaktion – eine Spuckprobe oder ein Wangenabstrich im Austausch dafür, dass man alles über seine Abstammung erfährt, woher man kommt und wer zu seiner Großfamilie gehört – ist der Preis für den Eintritt in den Staat der Verdächtigen für jeden von uns.

Schließlich verrät ein DNA-Abdruck alles darüber, „wer wir sind, woher wir kommen und wer wir sein werden“. Er kann auch dazu verwendet werden, das Erscheinungsbild potenzieller Verdächtiger vorherzusagen.

Von der Polizei wird er gerne als „moderner Fingerabdruck“ bezeichnet.

Während die Fingerabdrucktechnologie für die Polizei einen Wendepunkt in ihrer Fähigkeit darstellte, einen Fall zu „knacken“, wird die DNA-Technologie jetzt von den Strafverfolgungsbehörden als die Wunderwaffe bei der Aufklärung von Verbrechen gefeiert, insbesondere wenn sie ihnen hilft, ungeklärte Fälle von Serienmördern und Vergewaltigern zu lösen.

Denn wer würde nicht gerne Psychopathen und Serienvergewaltiger von der Straße holen und sicher hinter Gitter bringen, nicht wahr?

Das ist zumindest das Argument, mit dem die Strafverfolgungsbehörden ihren uneingeschränkten Zugang zu diesen Genealogie-Datenbanken begründen, und sie haben die Erfolgsgeschichten, die das beweisen.

So wurde beispielsweise ein 68-jähriger Mann aus Pennsylvania verhaftet und der brutalen Vergewaltigung und Ermordung einer jungen Frau beschuldigt, die fast 50 Jahre zurücklag. Die Ermittler stützten sich auf genealogische Nachforschungen, die darauf hindeuteten, dass der Mörder Vorfahren hatte, die aus einer kleinen Stadt in Italien stammten, und konnten so einen Mann ausfindig machen, dessen DNA, die aus einer weggeworfenen Kaffeetasse gewonnen wurde, mit der des Mörders übereinstimmte.

In einem anderen Cold-Case-Fall wurde ein 76-jähriger Mann wegen zwei Jahrzehnte alter Morde verhaftet, nachdem seine DNA bei einer Verkehrskontrolle aus einem Alkoholtestgerät gewonnen worden war.

Doch nicht nur Psychopathen und Serienvergewaltiger geraten in die Fänge der Ermittlungsbehörden. Bei der Verfolgung von Kriminellen durch den Polizeistaat wird jeder, der als mögliche DNA-Übereinstimmung in Frage kommt – einschließlich entfernter Familienmitglieder – plötzlich Teil eines Kreises von Verdächtigen, die verfolgt, untersucht und ausgeschlossen werden müssen.

Auch Opfer früherer Verbrechen werden in die wachsende DNA-Datenbank der Regierung aufgenommen, in der potenzielle Verdächtige gespeichert sind. So verwendete die Polizei von San Francisco beispielsweise die DNA eines Vergewaltigungsopfers, die nach einem sexuellen Übergriff im Jahr 2016 gespeichert war, um die Frau wegen ihrer mutmaßlichen Beteiligung an einem Eigentumsdelikt im Jahr 2021 zu verhaften.

Auf diese Weise hat „Schuld durch Assoziation“ in einem technologischen Zeitalter, in dem man nur eine DNA-Probe davon entfernt ist, als eine Person von Interesse in einer polizeilichen Untersuchung zu gelten, eine neue Bedeutung bekommen. Jessica Cussins warnt in Psychology Today: „Der grundlegende Kampf, dass Daten von potenziell unschuldigen Menschen nicht verwendet werden sollten, um sie mit nicht verwandten Verbrechen in Verbindung zu bringen, ist verloren gegangen.

Bis vor kurzem war die Regierung verpflichtet, zumindest einige grundlegende Einschränkungen zu beachten, wann, wo und wie sie auf die DNA einer Person zugreifen konnte. Das wurde durch verschiedene Urteile des Obersten Gerichtshofs der USA auf den Kopf gestellt, die den Verlust der Privatsphäre auf zellulärer Ebene einläuteten.

So entschied der Oberste Gerichtshof der USA im Fall Maryland gegen King, dass die Entnahme von DNA-Proben eines Verdächtigen nicht gegen den Vierten Verfassungszusatz verstößt. Die anschließende Entscheidung des Gerichtshofs, das Urteil des Berufungsgerichts von Maryland in der Rechtssache Raynor gegen Maryland aufrechtzuerhalten, in der im Wesentlichen festgestellt wurde, dass Einzelpersonen kein Recht auf Privatsphäre haben, wenn es um ihre DNA geht, machte die Amerikaner noch anfälliger dafür, dass die Regierung ohne ihr Wissen oder ihre Zustimmung auf ihre DNA zugreift, sie analysiert und speichert.

Seitdem geht es nur noch bergab.

In der Tat hat die Regierung unerbittlich versucht, an unsere DNA heranzukommen, sei es durch obligatorische Programme, die in Verbindung mit Strafverfolgungsbehörden und amerikanischen Unternehmen durchgeführt werden, sei es durch den unbefugten Zugriff auf unsere familiäre DNA, die wir mit genealogischen Diensten wie Ancestry und 23andMe teilen, oder durch die Sammlung unserer „Schuppen“- oder „Touch“-DNA.

Macht euch bereit, Leute, denn die Regierung hat eine teuflische Kampagne gestartet, um eine Nation von Verdächtigen zu schaffen, die sich auf eine riesige nationale DNA-Datenbank stützt.

Dazu beigetragen haben der Kongress (der ein Gesetz verabschiedet hat, das es der Polizei erlaubt, unmittelbar nach einer Verhaftung DNA-Proben zu sammeln und zu testen), Präsident Trump (der das Rapid-DNA-Gesetz unterzeichnet hat), die Gerichte (die entschieden haben, dass die Polizei routinemäßig DNA-Proben von Personen nehmen kann, die zwar verhaftet, aber noch nicht eines Verbrechens überführt wurden) und die örtlichen Polizeibehörden (die nur darauf warten, dieses neue Gerät zur Verbrechensbekämpfung zu erwerben).

Rapid DNA-Geräte beispielsweise – tragbar, etwa so groß wie ein Desktop-Drucker, in hohem Maße unreguliert, keineswegs narrensicher und so schnell, dass sie in weniger als zwei Stunden DNA-Profile erstellen können – ermöglichen es der Polizei, mit Hilfe von DNA-Proben auf Fischzug nach jedem Hinweis auf mögliches Fehlverhalten zu gehen.

Die Journalistin Heather Murphy erklärt: „Da die Polizeibehörden ihre lokalen DNA-Datenbanken ausbauen, sammeln sie nicht nur DNA von Personen, die schwerer Verbrechen angeklagt sind, sondern zunehmend auch von Personen, die lediglich als verdächtig gelten, und verknüpfen ihre genetische Identität permanent mit kriminellen Datenbanken.“

Alle 50 Bundesstaaten unterhalten inzwischen ihre eigenen staatlichen DNA-Datenbanken, auch wenn sich die Erfassungsprotokolle von Staat zu Staat unterscheiden. Zunehmend werden viele der Daten aus lokalen Datenbanken in CODIS, die riesige DNA-Datenbank des FBI, hochgeladen, die de facto zu einer Möglichkeit geworden ist, die amerikanische Bevölkerung von der Geburt bis zum Tod zu identifizieren und zu verfolgen.

Sogar Krankenhäuser haben sich auf dieses Spiel eingelassen, indem sie die DNA von Neugeborenen abnehmen und speichern, oft ohne das Wissen oder die Zustimmung der Eltern. Dies ist Teil des von der Regierung vorgeschriebenen genetischen Screenings von Neugeborenen. In vielen Staaten wird die DNA auf unbestimmte Zeit gespeichert. Es gibt bereits Bestrebungen, das gesamte Genom von Neugeborenen zu sequenzieren, angeblich um seltene Krankheiten früher zu diagnostizieren und die Gesundheit im späteren Leben zu verbessern, was an sich schon ein ethisches Minenfeld darstellt.

Für die heute Geborenen bedeutet dies, dass sie in eine staatliche Datenbank aufgenommen werden, die intime Informationen darüber enthält, wer sie sind, welche Abstammung sie haben und was sie in der Zukunft erwartet, einschließlich ihrer Neigung, Mitläufer, Anführer oder Unruhestifter zu sein.

Erst kürzlich hat die Polizei in New Jersey auf die DNA einer neun Jahre alten Blutprobe eines Neugeborenen zugegriffen, um den Vater des Kindes als Verdächtigen in einem Jahrzehnte alten sexuellen Übergriff zu identifizieren.

Die Auswirkungen dieser Art von DNA-Profilierung sind weitreichend.

Zumindest heben diese DNA-Datenbanken jeden Anschein von Privatsphäre oder Anonymität auf.

Die lukrativen Möglichkeiten für Hacker und kommerzielle Unternehmen, die von den biologischen Daten einer Person profitieren wollen, sind endlos. Schätzungen zufolge wird der weltweite Markt für die Identifizierung von Menschen bis 2032 ein Volumen von 6,5 Milliarden Dollar erreichen.

Diese genetischen Datenbanken und die Genomtechnologie machen uns auch viel anfälliger für Fieslinge und Cyberstalker, für die Erstellung genetischer Profile und für diejenigen, die diese Technologie gegen uns einsetzen wollen.

Leider hinkt die Debatte über die genetische Privatsphäre – und darüber, wann die DNA einer Person zu einem öffentlichen Gut wird, das nicht mehr unter den Schutz des vierten Verfassungszusatzes fällt, der Durchsuchungen und Beschlagnahmungen ohne richterlichen Beschluss verbietet – den Eingriffen der Regierung und der amerikanischen Unternehmen in unsere Rechte noch immer weit hinterher.

Während sich ein Großteil der öffentlichen Debatte, der gesetzgeberischen Bemühungen und der rechtlichen Anfechtungen in den letzten Jahren auf die Protokolle konzentrierte, die festlegen, wann die Polizei die DNA eines Verdächtigen legal sammeln darf (mit oder ohne Durchsuchungsbefehl und ob bei Verhaftung oder Verurteilung), ist die Frage, wie mit „verschütteter“ oder „berührter“ DNA umzugehen ist, weitgehend ohne große Debatte oder Widerstand durchgegangen.

Wie die Wissenschaftlerin Leslie A. Pray feststellt:

Wir alle geben DNA ab und hinterlassen Spuren unserer Identität praktisch überall, wo wir hingehen… Tatsächlich ist der Müll, den Sie zur Abholung bereitstellen, eine potenzielle Goldmine für diese Art von Material. All diese verschüttete oder so genannte zurückgelassene DNA steht den örtlichen Polizeiermittlern zur Verfügung, die hoffen, unlösbare Fälle zu knacken… verschüttete DNA steht auch zur Aufnahme in eine geheime universelle DNA-Datenbank zur Verfügung.

Das bedeutet, dass Sie, wenn Sie das Pech haben, Ihre DNA-Spuren irgendwo zu hinterlassen, wo ein Verbrechen begangen wurde, bereits eine Datei irgendwo in einer staatlichen oder bundesstaatlichen Datenbank haben – auch wenn es eine Datei ohne Namen ist. Wie Heather Murphy in der New York Times warnt: „Die Science-Fiction-Zukunft, in der die Polizei Räuber und Mörder anhand von weggeworfenen Getränkedosen und Zigarettenstummeln schnell identifizieren kann, ist da… Genetische Fingerabdrücke werden bald genauso zur Routine werden wie die altmodischen.

Wie die abweichende Meinung zum Urteil des Berufungsgerichts von Maryland in der Rechtssache Raynor zu Recht warnte: „Eine Person kann nicht mehr wählen, an einer Jury teilnehmen oder einen Führerschein machen, ohne ihr genetisches Material für die staatliche Sammlung und Kodifizierung zu öffnen.“ Mit der Weigerung, den Fall Raynor zu verhandeln, hat der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten stillschweigend seine Zustimmung dazu gegeben, dass Regierungsbeamte die DNA von Schuppen sammeln und sie mit den Fingerabdrücken einer Person oder der Farbe ihrer Haare, Augen oder Haut vergleichen.

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Behörden anhand unserer DNA-Spuren wissen, wo wir überall gewesen sind und wie lange wir uns an jedem Ort aufgehalten haben. Schließlich können Wissenschaftler schon heute Lachse anhand der DNA über Hunderte von Quadratkilometern von Bächen und Flüssen verfolgen.

Mit Hilfe von Robotern und Automatisierung ist die DNA-Verarbeitung, -Analyse und -Berichterstellung heute in viel kürzerer Zeit möglich und kann alle möglichen Informationen liefern, bis hin zur Augenfarbe und den Verwandten einer Person. Unglaublicherweise hat sich ein Unternehmen darauf spezialisiert, auf der Grundlage von DNA-Proben unbekannter „Verdächtiger“, die dann mit Personen mit ähnlichen genetischen Profilen verglichen werden, „Fahndungsfotos“ für die Polizei zu erstellen.

Natürlich ist keine dieser Technologien unfehlbar.

DNA-Beweise können falsch sein, entweder durch menschliches Versagen, durch Manipulation oder sogar durch völlige Fälschung, und das passiert häufiger, als uns gesagt wird.

Dies führt zu einem Szenario, in dem wir wenig bis gar keine Möglichkeit haben, uns gegen Anschuldigungen zu verteidigen, vor allem, wenn wir durch Technologie „überführt“ werden, und noch weniger Schutz davor, dass die Regierung unsere DNA auf die gleiche Weise durchsucht, wie sie unsere Telefonanrufe, E-Mails und Textnachrichten durchsucht.

Wie ich in meinem Buch Battlefield America: The War on the American People“ und in seinem fiktiven Gegenstück „The Erik Blair Diaries“ deutlich mache, ist es nur eine Frage der Zeit, bis sich die Verfolgung von Kriminellen aus der Vergangenheit durch den Polizeistaat auf die genetische Profilerstellung und eine präventive Jagd auf Kriminelle der Zukunft ausweitet.