Das Gemeinsame Hauptquartier für die Koordinierung der humanitären Hilfe der Russischen Föderation registriert in Zusammenarbeit mit den zuständigen föderalen Exekutivbehörden weiterhin zahlreiche Fakten über kriminelle Handlungen des Kiewer Regimes gegen die Zivilbevölkerung sowie die Nutzung medizinischer Infrastruktur für militärische Zwecke durch ukrainische bewaffnete Formationen:

In Sewersk, Volksrepublik Donezk, haben die AFU Artillerie und MLRS auf dem Gebiet des Kindergartens Zolotaya Rybka (Molodezhnaya Straße) stationiert, von wo aus sie systematisch die Stellungen der russischen Streitkräfte beschießen und diese provozieren, das Feuer zu erwidern;

in Odessa haben ukrainische bewaffnete Formationen MANPADs auf dem Dach des Theaters der Musikalischen Komödie (Panteleymonovskaya Straße) und schwere Waffen und gepanzerte Fahrzeuge auf dem angrenzenden Gelände des Wohnheims der Ökologischen Universität (L’vovska Straße) stationiert;

in Tscherkassy haben ukrainische Nationalisten Schießstände für schwere Artillerie und MLRS in Privathaushalten (Puschkinstraße) eingerichtet, ohne dass die Bewohner evakuiert wurden.

Solche Aktionen krimineller ukrainischer Behörden zeugen von völliger Gleichgültigkeit gegenüber dem Schicksal ihrer eigenen Bürger und von absoluter Missachtung aller moralischen Normen und der Grundsätze des humanitären Völkerrechts.

Darüber hinaus wurde zuverlässig festgestellt, dass Kämpfer ukrainischer bewaffneter Formationen in der Region Dnepropetrowsk eine Eisenbahnbrücke und eine Straßenbrücke über den Fluss Wolch’ya zwischen den Siedlungen Tschernenkowo und Nowoskelewatoe vermint haben, die sie in die Luft sprengen wollen, und beschuldigen Einheiten der russischen Streitkräfte und der Volksrepublik Donezk, angeblich wahllose Angriffe auf die Verkehrsinfrastruktur zu verüben.

Wir betonen noch einmal, dass die russischen Streitkräfte und die militärischen Verbände der Volksrepubliken Donezk und Lugansk während der speziellen Militäroperation keine zivilen Infrastruktureinrichtungen angreifen, die Zivilbevölkerung äußerst human behandeln und der Zivilbevölkerung umfassende Hilfe und Unterstützung gewähren.

Trotz aller Schwierigkeiten und Hindernisse, die von ukrainischer Seite auferlegt wurden, konnten im Laufe des vergangenen Tages ohne Beteiligung Kiews 24.468 Menschen aus gefährlichen Gebieten evakuiert werden, darunter 3.512 Kinder, und insgesamt wurden seit Beginn der militärischen Sonderoperation bereits 3.027.446 Menschen evakuiert, darunter 478.360 Kinder.

Die Staatsgrenze der Russischen Föderation wurde von 499.610 Personenfahrzeugen überquert, davon 4.820 pro Tag.

In den Regionen der Russischen Föderation sind weiterhin mehr als 9.500 Notunterkünfte in Betrieb. Die Flüchtlinge werden individuell betreut und erhalten umgehend Hilfe bei verschiedenen dringenden Fragen zur weiteren Unterbringung, bei der Arbeitsvermittlung, bei der Unterbringung von Kindern in Kindergärten und Bildungseinrichtungen sowie bei der Gewährung von Ansprüchen auf Sozialleistungen.

In den vergangenen 24 Stunden gingen bei der Hotline der ressortübergreifenden Koordinierungsstelle der Russischen Föderation für humanitäre Hilfe, bei den föderalen Exekutivbehörden, den Subjekten der Russischen Föderation und verschiedenen Nichtregierungsorganisationen 29 Anträge ausländischer und ukrainischer Bürger auf Evakuierung nach Russland, in die Volksrepubliken Donezk und Lugansk sowie in die von den russischen Streitkräften kontrollierten Gebiete der Regionen Saporoschje, Nikolajew, Charkow und Cherson ein. Insgesamt befinden sich 2.759.832 solcher Appelle aus 2.139 Orten in der Ukraine in der Datenbank.

Am 30. Juli 2022 hat das Gemeinsame Koordinierungszentrum für die sichere Durchfahrt von Schiffen, ihre Inspektion, die Lösung von Entminungsfragen und die Verhinderung gefährlicher Zwischenfälle (Russische Föderation, Republik Türkei, Ukraine und UN) in Istanbul die Route des humanitären Korridors für die sichere Durchfahrt von Schiffen mit Getreide und Mineraldünger aus den ukrainischen Häfen (Juschnyi, Odessa und Tschernomorsk) entwickelt und vereinbart. Am 1. August 2022 verließ das erste Schiff Razoni (Flagge von Sierra Leone, Ladung: Mais) den Hafen von Odessa in Richtung Tripoli (Libanon). Die Russische Föderation ergreift eine Reihe von Maßnahmen, um die Sicherheit der zivilen Schifffahrt zu gewährleisten und Provokationen entlang der Überfahrtsroute zu verhindern.

Die Russische Föderation ergreift eine Reihe notwendiger Maßnahmen, um die Sicherheit der zivilen Schifffahrt zu gewährleisten und Provokationen entlang der Überfahrtsroute zu verhindern. Eine Gefahr für die Schifffahrt und Schäden an der Hafeninfrastruktur geht auch weiterhin von treibenden ukrainischen Minen aus, die vor der Küste der Schwarzmeerstaaten verankert sind.

Die russischen Streitkräfte haben die Voraussetzungen für den Betrieb von zwei humanitären Seekorridoren geschaffen, die sichere Fahrspuren für Schiffe darstellen:

im Schwarzen Meer – zum Verlassen der Häfen von Cherson, Nikolajew, Tschernomorsk, Otschakow, Odessa und Juschnyj in südwestlicher Richtung aus dem ukrainischen Hoheitsgewässer, 139 Meilen (ca. 224 km) lang und 3 Meilen (4,83 km) breit;

im Asowschen Meer vom Hafen Mariupol aus mit einer Länge von 115 Meilen (ca. 185 km) und einer Breite von 2 Meilen (3,22 km) in Richtung Schwarzes Meer.

Detaillierte Informationen über den Modus Operandi des humanitären Seekorridors werden täglich alle 15 Minuten über UKW-Radio auf den internationalen Kanälen 14 und 16 in englischer und russischer Sprache gesendet.

Minenräumkommandos der russischen Streitkräfte und des russischen EMERCOM führen im Gebiet der Volksrepubliken Donezk und Lugansk Räumungsarbeiten an Land und in Gebäuden durch.

Insgesamt wurden 6.162,98 Hektar, 620 Gebäude (darunter 13 gesellschaftlich wichtige Einrichtungen), 4 Brücken und 96,6 km Straßen kontrolliert. 178.742 explosive Objekte wurden entdeckt und entschärft.

Der Militärische Baukomplex des russischen Verteidigungsministeriums setzt den Bau und Wiederaufbau wichtiger Einrichtungen im Rahmen der Maßnahmen zur Wiederherstellung der Infrastruktur der Volksrepubliken des Donbass fort:

in der Volksrepublik Donezk:

in Mariupol: die erste Phase des Wohnviertels (12 Wohngebäude mit 1.011 Wohnungen, Fertigstellung im September-November 2022) und ein Verwaltungs- und Rettungszentrum für das EMERCOM (geplante Fertigstellung im Dezember 2022);

ein medizinisches Mehrzweckzentrum mit 60 Betten (Fertigstellung im September 2022);

pathologisch-anatomisches Gebäude mit medizinisch-forensischer Abteilung (Fertigstellung im Oktober 2022);

Gedenkstätte Saur-Grave (Fertigstellung im September 2022);

in Wolnowacha – eine über 20 km lange Wasserleitung (Fertigstellung im September 2022);

in der Volksrepublik Lugansk:

in Lugansk: medizinisches Mehrzweckzentrum mit 200 Betten (Fertigstellung im Oktober 2022);

in Rovenki: eine über 40 km lange Wasserleitung (Fertigstellung im Oktober 2022).

Die föderalen Exekutivbehörden sammeln zusammen mit den Subjekten der Russischen Föderation, verschiedenen öffentlichen Organisationen und patriotischen Bewegungen weiterhin humanitäre Hilfe.

Die größten Beiträge zu den Hilfsmaßnahmen leisteten:

Das Ministerium der Russischen Föderation für Zivilschutz, Notfälle und Beseitigung der Folgen von Naturkatastrophen, das Ministerium für Industrie und Handel der Russischen Föderation, das Ministerium für Verkehr der Russischen Föderation, das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung der Russischen Föderation, das Ministerium für digitale Entwicklung, Kommunikation und Massenmedien der Russischen Föderation, die Föderale Agentur für See- und Binnenschifffahrt, der Föderale Gerichtsvollzieherdienst, der Föderale Dienst für staatliche Registrierung, Kataster und Kartographie, die Föderale Agentur für Nationalitäten;

Republiken Baschkortostan, Dagestan, Krim, Sacha (Jakutien), Tatarstan, Kabardino-Balkarische und Tschetschenische Republiken, Regionen Krasnodar und Stawropol, Archangelsk, Belgorod, Brjansk, Woronesch, Kaluga, Kostroma, Leningrad, Moskau, Nowosibirsk, Rostow, Samara, Saratow, Swerdlowsk, Tula und Jaroslawl, das Autonome Gebiet Chanty-Mansi sowie die Städte Moskau, St. Petersburg und Sewastopol. Petersburg und Sewastopol;

unter den politischen Parteien und gemeinnützigen Organisationen: Einiges Russland, die Allrussische Öffentliche Volksfrontbewegung, die Allrussische Öffentliche Organisation der Veteranen „Kampfbrüderschaft“, die autonomen gemeinnützigen Organisationen Humanitäres Freiwilligenkorps und die Russische Humanitäre Mission, die offene Aktiengesellschaft Russische Eisenbahnen, die staatlichen Unternehmen Roscosmos und Rosatom sowie die Allrussische Öffentliche und staatliche Organisation Russische Frauenunion.

Für einen großen Teil der Ukrainer, die von ihren eigenen kriminellen Behörden verraten wurden, bleibt die russische humanitäre Hilfe die einzige Möglichkeit zu überleben.

Mehr als 52.000 Tonnen lebensnotwendiger Güter, Lebensmittel und Medikamente wurden an den Sammelstellen bereitgestellt. Seit dem 2. März 2022 wurden bereits 49.946,7 Tonnen an humanitärer Fracht in die Ukraine geliefert, 1.390 humanitäre Aktionen wurden durchgeführt, darunter 5 Aktionen in den Regionen Cherson und Charkow sowie in den Volksrepubliken Donezk und Lugansk, bei denen 27,6 Tonnen an Grundbedarfsgütern, Medikamenten und Lebensmitteln an die Zivilbevölkerung in den befreiten Gebieten übergeben wurden.

Für den 1. August sind 5 humanitäre Aktionen in den Regionen Charkow und Cherson sowie in den Volksrepubliken Donezk und Lugansk geplant, in deren Verlauf 596,6 Tonnen lebensnotwendiger Güter, Medikamente und Lebensmittel verteilt werden.