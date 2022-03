Riley Waggaman (alias „Edward Slavsquat“): Er ist ein amerikanischer Schriftsteller, der in Moskau lebt. Er arbeitete fast vier Jahre lang bei RT (seine offizielle Position war „leitender Redakteur“, aber seine täglichen Aufgaben waren nicht so illuster, wie der Titel vermuten lässt)

Ist mein altes Heimatland ein Labor der Vierten Industriellen Revolution?

Diese Geschichte ist ein Gespräch mit Riley Waggaman, der über COVID-Russland schreibt – und das auf brillante Weise. Wir haben das Interview vor ein oder zwei Wochen für meinen Podcast aufgenommen, bevor der Krieg begann. Mein Aufschrei über den Krieg ist hier, ich habe ihn gerade verschickt.

Zunächst möchte ich sagen, dass Rileys Arbeit erstaunlich ist. Ich war so froh, sie zu entdecken!

Irgendwann im Jahr 2020 fiel mir auf, dass zwischen meinem Geburtsland und dem Weltwirtschaftsforum eine seltsam herzliche Beziehung bestand. Ich war überrascht, als ich sah, dass Russland in der Simulation „Cyber Polygon 2020“ überall vertreten war, und zwar in ungewöhnlich hohem Maße.

(Übrigens habe ich gerade Cyber Polygon 2020 gegoogelt und auf der Seite russischen Subtext gesehen. Ich vermute, dass es sich dabei um Schlamperei handelt, wahrscheinlich haben sie russische Programmierer mit der Erstellung der Webseite beauftragt, und die Programmierer haben wahrscheinlich vergessen, den Text zu ersetzen, oder so etwas in der Art … aber es ist witzig, und außerdem so hochtechnisch … vivat Vierte Industrielle Revolution! …)

Die ungewöhnlich engen Beziehungen zwischen Russland und dem Weltwirtschaftsforum haben mich schon seit einiger Zeit verwirrt, und als ich Rileys Arbeit entdeckte, war ich begeistert.

In unserem Interview ging Riley sehr detailliert auf die Verbindungen zwischen der russischen Elite und dem WEF ein, ebenso wie auf lustige Verbindungen zu verschiedenen Pharmaunternehmen.

Einige Highlights:

