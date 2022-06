Sind Sie auf die kommende Lebensmittelkatastrophe vorbereitet?

Überall auf der Welt warnen Experten und Analysten vor explodierenden Lebensmittelpreisen und einer katastrophalen Nahrungsmittelknappheit. Mitte Mai 2022 erklärte der Chef der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, dass der Welt eine jahrelange Hungersnot bevorsteht

Offiziell wird die Schuld für die weltweite Nahrungsmittelknappheit dem „Klimawandel“, der COVID-Pandemie und dem Russland-Ukraine-Konflikt zugeschoben, doch auch andere Faktoren tragen dazu bei, dass unser Nahrungsmittelsystem an seine Grenzen stößt

Missernten und niedrige Erträge haben mehrere Länder dazu veranlasst, ihre Lebensmittelexporte zu reduzieren oder einzustellen, und Düngemittel-, Kraftstoff- und Energieknappheit verschlimmern die ohnehin schon angespannte Lebensmittelversorgung weiter.

Die Entscheidung von Präsident Biden, die Vereinigten Staaten von der Energieunabhängigkeit abzubringen, indem er die Keystone-Pipeline stilllegt, Offshore-Ölpachtverträge kündigt und neue Verträge und Genehmigungen für Öl- und Gasbohrungen auf Bundesebene einfriert, trägt nicht zur Verbesserung der Situation in den USA bei.

Weltweit stiegen die Lebensmittelpreise zwischen März 2021 und März 2022 um 29,8 %, während die Fleischpreise zwischen März und April 2022 in einem einzigen Monat um 2,2 % stiegen

Überall auf der Welt warnen Experten und Analysten nun vor explodierenden Lebensmittelpreisen und katastrophalen Nahrungsmittelengpässen. Mitte Mai 2022 erklärte der Chef der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, dass der Welt eine jahrelange Hungersnot bevorstehe, und forderte Russland auf, „die sichere Ausfuhr von in ukrainischen Häfen gelagertem Getreide zu ermöglichen“, um die Knappheit zu lindern.

Offiziell wird die Schuld für die weltweite Nahrungsmittelknappheit dem „Klimawandel“, der COVID-Pandemie und dem Russland-Ukraine-Konflikt zugeschoben. Doch obwohl all diese Faktoren eine Rolle gespielt haben, tragen auch andere Faktoren dazu bei, dass unser Nahrungsmittelsystem an seine Grenzen stößt.

Der Tod durch Tausend Schnitte

So sind zwischen Januar 2021 und April 2022 mindestens 20 lebensmittelverarbeitende Betriebe in Flammen aufgegangen, und eine Reihe von Stallbränden hat auch Landwirte in Mitleidenschaft gezogen. Während die meisten dieser Brände auf Ausrüstungs- oder Sicherheitsmängel zurückgeführt wurden und Faktenprüfer darauf beharren, dass Brände in dieser Art von Betrieben häufig vorkommen, gab es 2019 nur zwei derartige Brände, und zumindest bei einigen der Stallbrände Ende 2021 wurde Brandstiftung vermutet.

Im Jahr 2020 zerstörten Waldbrände ebenfalls eine Reihe von Bauernhöfen, und Anfang 2022 führten Ausbrüche der Vogelgrippe bei Geflügel zur Keulung von Millionen von Hühnern, Enten und Truthähnen.

Im März 2021 verkeilte sich ein riesiges Containerschiff im ägyptischen Suezkanal und blockierte „eine Arterie des Welthandels“, was einen Anstieg der Ölpreise auslöste und zu Auswirkungen auf die Schifffahrt rund um den Globus führte.

In jüngster Zeit kam es in den USA zu einem Mangel an Säuglingsnahrung, der dadurch ausgelöst wurde, dass die Food and Drug Administration (FDA) eine der Produktionsstätten, die Teil des US-Monopols für Säuglingsnahrung sind, geschlossen hat.

Als Reaktion auf die Entscheidung der EU, sieben der neun russischen Banken aus dem SWIFT-System auszuschließen, hält Russland außerdem Düngemittel-Exporte zurück, und wer russisches Öl oder Gas kaufen will, muss in Rubel bezahlen.

Zusätzlich zu der durch das russische Exportverbot ausgelösten Düngemittelknappheit und dem daraus resultierenden Preisanstieg beschränkt Union Pacific (zu dessen Hauptinvestoren BlackRock gehört) auch die Düngemitteltransporte per Bahn, was zu Lieferverzögerungen und höheren Preisen führt. Vor kurzem entgleiste auch ein Güterzug der Canadian Pacific mit Pottasche (einem wichtigen Düngemittelbestandteil) in Alberta, Kanada.

Die Entscheidung von Präsident Biden, die Vereinigten Staaten von der Energieunabhängigkeit abzukoppeln, indem er die Keystone-Pipeline stilllegt, Offshore-Ölpachtverträge in Alaska und im Golf von Mexiko kündigt, und neue Pachtverträge und Genehmigungen für Öl- und Gasbohrungen auf Bundesebene einfriert, ist ebenfalls nicht hilfreich.

Wir brauchen Treibstoff für die Landwirtschaft und den Transport von Lebensmitteln und Düngemitteln, sodass steigende Preise an der Zapfsäule automatisch zu höheren Ausgaben für Landwirte und höheren Lebensmittelpreisen führen. Es ist auch nicht hilfreich oder sinnvoll, dass die USA und Großbritannien die Landwirte weiterhin dafür bezahlen, dass sie nicht anbauen oder weniger anbauen, wenn eine weltweite Hungersnot droht. Und vergessen wir nicht den Elefanten im Raum – das unkontrollierte Gelddrucken – das die eigentliche Ursache der Inflation ist.

Überall werden Engpässe vorhergesagt

Wie The Economist berichtet:

Die ukrainischen Exporte von Getreide und Ölsaaten sind größtenteils zum Erliegen gekommen, und die russischen sind bedroht. Zusammen liefern die beiden Länder 12 % der gehandelten Kalorien. Die Weizenpreise, die seit Jahresbeginn um 53% gestiegen sind, stiegen am 16. Mai um weitere 6%, nachdem Indien angekündigt hatte, die Exporte wegen einer alarmierenden Hitzewelle auszusetzen … Nahezu 250 Millionen Menschen stehen am Rande einer Hungersnot. Wenn sich der Krieg weiter hinzieht und die Lieferungen aus Russland und der Ukraine begrenzt sind, könnten weitere Hunderte Millionen Menschen in die Armut stürzen, was wahrscheinlich ist. Politische Unruhen werden sich ausbreiten, Kinder werden verkrüppelt und Menschen werden verhungern …

Russland und die Ukraine liefern 28 % des weltweit gehandelten Weizens, 29 % der Gerste, 15 % des Maises und 75 % des Sonnenblumenöls … Die Nahrungsmittelexporte der Ukraine liefern die Kalorien für 400 Millionen Menschen. Der Krieg unterbricht diese Lieferungen, weil die Ukraine ihre Gewässer vermint hat, um einen Angriff abzuwehren, und Russland den Hafen von Odessa blockiert … China, der größte Weizenproduzent, hat erklärt, dass nach den Regenfällen, die die Aussaat im letzten Jahr verzögerten, diese Ernte die schlechteste aller Zeiten sein könnte. Zusätzlich zu den extremen Temperaturen in Indien, dem zweitgrößten Weizenproduzenten der Welt, droht nun auch der Mangel an Regen die Erträge in anderen Kornkammern zu schmälern, vom amerikanischen Weizengürtel bis zur französischen Region Beauce. Das Horn von Afrika wird von der schlimmsten Dürre seit vier Jahrzehnten heimgesucht …

All dies wird schwerwiegende Auswirkungen auf die Armen haben. Die Haushalte in den Schwellenländern geben 25 % ihres Budgets für Lebensmittel aus … In vielen Importländern können sich die Regierungen keine Subventionen leisten, um die Hilfe für die Armen zu erhöhen, vor allem, wenn sie auch Energie importieren – ein weiterer Markt in Aufruhr … Seit Beginn des Krieges haben 23 Länder von Kasachstan bis Kuwait strenge Beschränkungen für Lebensmittelexporte verhängt, die 10 % der weltweit gehandelten Kalorien ausmachen. Mehr als ein Fünftel aller Düngemittelausfuhren sind eingeschränkt. Wenn der Handel aufhört, wird es zu einer Hungersnot kommen.

Lebensmittelpreise steigen weltweit

Weltweit stiegen die Lebensmittelpreise zwischen März 2021 und März 2022 um 29,8 %, während die Fleischpreise zwischen März und April 2022 in einem einzigen Monat um 2,2 % stiegen. Die nachstehende Karte, die von Marc Ross auf Twitter gepostet wurde, zeigt die Regionen der Welt, die am stärksten vom Anstieg der Lebensmittelpreise betroffen sind.

Es überrascht nicht, dass die ärmeren Länder die Preissteigerungen am stärksten spüren, während die Menschen in den wohlhabenderen Ländern es sich leisten können, mehr zu bezahlen, ohne zu verhungern. Wenn die Inflation jedoch anhält, während die Löhne und Gehälter stagnieren, wird das irgendwann auch die Mittelschicht zu spüren bekommen. Und natürlich wird es ab einem bestimmten Punkt keine Rolle mehr spielen, wie viel Geld man hat, weil man keine Lebensmittel kaufen kann, egal zu welchem Preis, wenn es keine gibt.

Der große Reset ist im Gange

Wahrscheinlich haben Sie schon vom Great Reset des Weltwirtschaftsforums (WEF) gehört und von dem Plan, dass Sie bis 2030 „nichts besitzen und glücklich sein“ sollen. Wir sehen diesen Plan jetzt überall in Bewegung geraten.

So wurden beispielsweise im ersten Quartal 2021 15 % der verkauften Häuser in den USA von Unternehmensinvestoren gekauft – und nicht von Familien, die sich ihren amerikanischen Traum erfüllen wollen. Scheinbar ohne Vorwarnung sind wir in eine Ära eingetreten, in der Wohneigentum für viele unerreichbar geworden ist, und das ist ein erster Schritt zum „Nichts-Besitzen“. Wie in einem Tweet von Cultural Husbandry festgehalten:

Das ist eine Umverteilung des Reichtums, und es ist nicht der Reichtum der Reichen, der umverteilt wird. Es ist der normale amerikanische Mittelstand, das Salz der Erde, das in die Hände der mächtigsten Unternehmen und Personen der Welt gelangt. Das traditionelle Finanzvehikel [ist] für immer verschwunden. Eigenheimkapital ist das wichtigste finanzielle Element, das Familien der Mittelschicht nutzen, um Vermögen aufzubauen, und BlackRock, ein von der Federal Reserve finanziertes Finanzinstitut, kauft alle Häuser auf, um sicherzustellen, dass junge Familien kein Vermögen aufbauen können … Dies ist eine grundlegende Umstrukturierung der Gesellschaft.

Und sie steht im Einklang mit den Plänen für eine gesellschaftliche Neuordnung, die unter Begriffen wie „The Great Reset“, „Build Back Better“, „Agenda 21“, „2030 Agenda for Sustainable Development“ und „Green Energy“ beschrieben werden. Diese Agenden arbeiten alle auf dasselbe Ziel hin, nämlich ein globales Eigentums- und Wohlstandsmonopol mit einer klaren Trennung zwischen den Besitzenden und den Nichtbesitzenden, den Besitzenden und den Besitzenden, den Herrschenden und den Beherrschten, der Elite und den Leibeigenen.

Wenn Fleischkonsum, Tiefkühlkost, der Verbrauch fossiler Brennstoffe, Haushaltsgeräte, Klimaanlagen und Einfamilienhäuser „nicht nachhaltig“ sind, dann liegt es auf der Hand, dass das Ziel jeder nachhaltigen Entwicklung darin besteht, all diese Dinge abzuschaffen, und dieser Prozess der Abschaffung ist bereits in vollem Gange.

Auf dem Erdgipfel 1992 erklärte der Untergeneralsekretär des Übereinkommens über Klimaänderungen und Exekutivdirektor des UN-Umweltprogramms, Maurice Strong, Folgendes:

Der derzeitige Lebensstil und die Konsummuster der wohlhabenden Mittelschicht, die einen hohen Fleischkonsum, den Verzehr großer Mengen an Tiefkühl- und Fertiggerichten, die Verwendung fossiler Brennstoffe, Haushaltsgeräte, Klimaanlagen zu Hause und am Arbeitsplatz sowie Vorstadthäuser umfassen, sind nicht nachhaltig. Wenn Fleischkonsum, Tiefkühlkost, der Verbrauch fossiler Brennstoffe, Haushaltsgeräte, Klimaanlagen und Einfamilienhäuser „nicht nachhaltig“ sind, liegt es auf der Hand, dass das Ziel jeder nachhaltigen Entwicklung darin besteht, all diese Dinge abzuschaffen, und dieser Prozess der Abschaffung ist bereits in vollem Gange.

Es geht darum, eine erzwungene Abhängigkeit zu schaffen

Der Große Reset beinhaltet die Zerstörung von Versorgungsketten, des Energiesektors, der Nahrungsmittelversorgung und der Arbeitskräfte, um eine Abhängigkeit von der Regierung zu schaffen, die wiederum durch den Zusammenbruch der Weltwirtschaft von privaten Interessen und Zentralbanken übernommen wird. Ein Krieg, der groß genug ist, würde all diese Ziele erreichen, weshalb die Möglichkeit eines Weltkriegs nicht ausgeschlossen werden kann. Ein anonymer Korrespondent schrieb dazu kürzlich auf WinterOak.org:

Willkommen in der zweiten Phase des Great Reset: Krieg. Während die Pandemie die Welt an Abriegelungen gewöhnte, die Akzeptanz von experimentellen Medikamenten normalisierte, den größten Vermögenstransfer an Konzerne durch die Dezimierung von KMU [kleine und mittlere Unternehmen] auslöste und das Muskelgedächtnis der Arbeitskräfte in Vorbereitung auf eine kybernetische Zukunft anpasste, war ein zusätzlicher Vektor erforderlich, um den wirtschaftlichen Zusammenbruch zu beschleunigen, bevor die Nationen ‚wieder besser aufbauen‘ können

Der Artikel zeigt „mehrere Möglichkeiten auf, wie der aktuelle Konflikt zwischen Russland und der Ukraine der nächste Katalysator für die Great Reset-Agenda des Weltwirtschaftsforums ist, die durch ein zusammenhängendes Netz globaler Akteure und ein diffuses Netzwerk öffentlich-privater Partnerschaften erleichtert wird.“

Die Unterbrechung der Versorgungsketten passt genau in diesen Plan, während die Nahrungsmittelknappheit, die durch die vielen diskutierten Faktoren und vielleicht auch durch orchestrierte Angriffe auf Nahrungsmittelfabriken verursacht wird, die Akzeptanz von synthetischen Nahrungsmitteln wie Fleisch aus dem Labor beschleunigen wird, das auch von Great-Reset-Frontmännern wie Bill Gates befürwortet worden ist.

Lösungen

Es gibt Lösungen, aber wir müssen sie jetzt in Angriff nehmen. In meinem früheren Artikel „Warum die Lebensmittelpreise voraussichtlich in die Höhe schnellen werden“ habe ich dargelegt, wie die biologisch-dynamische Landwirtschaft uns aus diesem Dilemma heraushelfen kann, da sie keine synthetischen Düngemittel verwendet und viel weniger Wasser benötigt. Ich erörtere auch neue Investitionsmöglichkeiten, die Projekte der regenerativen Landwirtschaft unterstützen können. Auf individueller, unmittelbarer Basis sind jedoch einige Schlüsselbereiche der grundlegenden Vorbereitung zu nennen:

Lebensmittel – Bauen Sie einige Ihrer Lebensmittel selbst an, schließen Sie Freundschaften mit örtlichen Landwirten, gründen Sie eine lokale CSA oder schließen Sie sich einer solchen an, und stocken Sie Ihre langfristigen Lebensmittelvorräte auf. (Anstatt in Panik große Mengen auf einmal zu kaufen, sollten Sie sich überlegen, ob Sie nicht bei jedem Einkauf ein wenig mehr einkaufen, als Sie für den Tag oder die Woche brauchen. Auf diese Weise können Sie recht schnell einen Notvorrat anlegen)

Wasser – Suchen Sie nach Trinkwasserquellen und stellen Sie sicher, dass Sie eine oder mehrere Möglichkeiten haben, fragwürdige Wasservorräte zu reinigen.

Strom – Überlegen Sie, wie Sie einige der wichtigsten Dinge in Ihrem Haus mit Strom versorgen können, falls es zu Stromausfällen kommt oder das Stromnetz komplett zusammenbricht.

Schusswaffentraining für Selbstverteidigung und Jagd – Lernen Sie, wie man eine Schusswaffe benutzt, lagert, trägt und reinigt, und verbessern Sie Ihre Treffsicherheit. Auch andere Formen des Selbstverteidigungstrainings können nützlich sein, damit Sie sich in potenziell risikoreichen Situationen kompetenter und sicherer fühlen

Kommunikation – Machen Sie sich Gedanken darüber, wie Sie mit Freunden und Familie kommunizieren können, wenn die Mobilfunknetze und/oder das Internet ausfallen.

Medizin – Legen Sie sich einen Vorrat an Nahrungsergänzungsmitteln, Medikamenten, Ratgebern zu alternativen Hausmitteln und Erste-Hilfe-Material an.

Geld – Halten Sie Bargeld vorrätig, auch in kleineren Scheinen. Sowohl Stromnetz- als auch Internetausfälle können dazu führen, dass Sie ohne Bargeld nicht mehr einkaufen können. Um sich langfristig gegen die Inflation zu schützen, sollten Sie den Kauf von Edelmetallen wie Gold und Silber in Erwägung ziehen.

Denken Sie daran, analoge Geräte und manuelle Hilfsmittel in Ihre Vorbereitung einzubeziehen. Wir sind so sehr daran gewöhnt, unbegrenzten Strom und ständige drahtlose Kommunikation zu haben, dass es schwierig sein kann, sich die Einschränkungen vorzustellen, denen man ohne sie ausgesetzt sein wird. Schalten Sie bei Bedarf die Sicherungen in Ihrem Haus für ein oder zwei Tage aus, schalten Sie alle drahtlosen Geräte ab und sehen Sie, welche Herausforderungen sich Ihnen stellen. Finden Sie dann heraus, was Sie brauchen, um sie zu lösen.

Denken Sie auch daran, Kopien nützlicher Bücher und wichtiger Dokumente aufzubewahren, z. B. Ihre letzten Kontoauszüge, Vermögensaufstellungen, die Besitzurkunde für Ihr Haus oder Ihr Auto und so weiter.

Über die Vorbereitung auf den Ernstfall können ganze Bücher geschrieben werden, und manche treiben es auf die Spitze. Auch wenn Sie wahrscheinlich keinen unterirdischen Bunker mit Lebensmitteln für ein ganzes Jahrzehnt benötigen, so sollte sich doch jeder bis zu einem gewissen Grad auf Lebensmittel- und Energieknappheit vorbereiten.

Meine obige Liste ist lediglich eine Zusammenfassung einiger wichtiger Bereiche, auf die man sich konzentrieren sollte. Die Details, wie man die einzelnen Bereiche angehen kann, sind jedoch vielfältig. Als Gemeinschaft können wir uns gegenseitig dabei helfen.

Teilen Sie also bitte Ihre persönlichen Ideen für grundlegende (und nicht so grundlegende) Vorbereitungen im unten stehenden Kommentarbereich von Vital Votes mit. Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie diese bitte ebenfalls, damit die Gemeinschaft sie beantworten kann. Natürlich ist der Aufbau von unterstützenden Gemeinschaften, in die eine Vielzahl von Menschen ihre Fähigkeiten einbringen können, von größter Wichtigkeit, also verlassen Sie sich nicht nur auf Online-Beziehungen. Lernen Sie auch Ihre physischen Nachbarn kennen.

Quellen: