Sagt, das Land werde im Ukraine-Krieg neutral bleiben.

Der pakistanische Premierminister Imran Khan wies den Druck westlicher Gesandter zurück, den Einmarsch Russlands in der Ukraine zu verurteilen, und beteuerte, er sei nicht ihr „Sklave“.

Anfang dieses Monats veröffentlichten die Leiter von 22 ausländischen Vertretungen in Islamabad ein Schreiben, in dem sie Pakistan aufforderten, eine Resolution der UN-Generalversammlung zu unterstützen, in der der Angriff verurteilt wird.

Sowohl Pakistan als auch sein Nachbarland Indien enthielten sich jedoch der Stimme.

Khan wetterte gegen die westlichen Gesandten, die von Pakistan verlangten, sich dem internationalen Konsens anzuschließen, der Wladimir Putin und die russischen Streitkräfte als Wilde darzustellen versucht habe.

„Was denken Sie über uns? Sind wir eure Sklaven … die alles tun, was ihr sagt?“, fragte er.

Der Premierminister brachte seine Wut über die Forderung zum Ausdruck, nachdem die EU- und NATO-Mächte es versäumt hatten, Indien für sein Vorgehen in der Bergregion Kaschmir zu verurteilen.

„Ich möchte die Botschafter der Europäischen Union fragen: Haben Sie einen solchen Brief an Indien geschrieben?“, fragte er.

Khan behauptete auch, Pakistan habe versucht, der NATO in Afghanistan zu helfen, habe aber statt Dank nur Häme erhalten.

Obwohl Khan erklärt hat, dass Pakistan „neutral“ bleiben werde, wurde er nach seinem Treffen mit Putin nur wenige Stunden nach Beginn der Invasion angefeindet.