Russland bietet der Ukraine Konditionen für ein Ende der Feindseligkeiten an. Update

Russland hat der Ukraine Konditionen angeboten und sagt, es werde die Feindseligkeiten in einer Sekunde beenden, wenn die Ukraine diese Bedingungen erfüllt.

Reuters berichtete heute Morgen:

Russland hat der Ukraine mitgeteilt, dass es bereit ist, die militärischen Operationen sofort einzustellen, wenn Kiew eine Liste von Bedingungen erfüllt, sagte der Kreml-Sprecher am Montag.

Dmitri Peskow sagte, Moskau verlange, dass die Ukraine ihre Militäraktionen einstelle, ihre Verfassung ändere, um Neutralität zu gewährleisten, die Krim als russisches Gebiet anerkenne und die Separatistenrepubliken Donezk und Lugansk als unabhängige Staaten anerkenne. Es war die bisher deutlichste Erklärung Russlands zu den Bedingungen, die es der Ukraine auferlegen will, um seine „spezielle Militäroperation“ zu beenden, die nun schon 12 Tage andauert.

Peskow sagte in einem Telefoninterview mit Reuters, die Ukraine sei sich der Bedingungen bewusst. „Und es wurde ihr gesagt, dass all dies in einem Moment gestoppt werden kann“.

Von ukrainischer Seite gab es keine unmittelbare Reaktion.

Russland hat die Ukraine von Norden, Osten und Süden her angegriffen und dabei Städte wie Kiew, Charkiw und die Hafenstadt Mariupol beschossen. Der am 24. Februar begonnene Einmarsch hat die schlimmste Flüchtlingskrise in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg ausgelöst, weltweit Empörung hervorgerufen und zu schweren Sanktionen gegen Moskau geführt.

Der Kreml-Sprecher betonte jedoch, dass Russland keine weiteren territorialen Ansprüche auf die Ukraine erheben wolle und dass es „nicht wahr“ sei, dass es die Übergabe Kiews fordere.

„Wir sind wirklich dabei, die Entmilitarisierung der Ukraine zu beenden. Wir werden sie abschließen. Aber die Hauptsache ist, dass die Ukraine ihre Militäraktionen einstellt. Sie sollten ihre Militäraktionen einstellen, dann wird niemand schießen“, sagte er.

Viele Menschen auf der ganzen Welt wünschen sich ein Ende dieses Krieges.

UPDATE: per Zerohedge:

Wie angesichts der heftigen Anschuldigungen der ukrainischen Seite vor der dritten Gesprächsrunde mit Russland am Montag zu erwarten war, hat Kiew erklärt, dass das Waffenstillstandstreffen „keine bedeutenden“ Ergebnisse gebracht hat. Der ukrainische Chefunterhändler Mykhaylo Podolyak stellte weitere Verhandlungen in Aussicht und kündigte an, die beiden Seiten würden „intensive Konsultationen“ über einen möglichen Waffenstillstand fortsetzen.

Nachdem Kiew zuvor Russlands jüngste Ankündigungen von vier neuen humanitären Evakuierungskorridoren kritisiert hatte, sagte Podoljak nach Abschluss des Treffens am Montag: „Es gibt kleine positive Fortschritte bei der Verbesserung der Logistik der humanitären Korridore“, so Bloomberg. Das ukrainische Verhandlungsteam sagte jedoch, dass es zum jetzigen Zeitpunkt noch „zu früh ist, um von etwas Positivem zu sprechen“.